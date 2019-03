ING Bank România a înregistrat o creștere comercială solidă în 2018, atrăgând mai mulți clienți și volume de business, potrivit unui comunicat de presă.

ING Bank rămâne cea mai recomandată bancă de către clienții săi, datorită accentului pus pe experiența clienților de cei 3700 angajați în ING Bank, ING Tech și din toată țara, potrivit băncii.

Anul trecut, ING Bank a investit 9 milioane lei în pregătirea angajaților săi în arii precum tehnologie, analiză de date sau robotică, având 30% dintre angajați în domeniul IT, forța de vânzare și consultanță teritorială, dar și o nouă arhitectură organizațională Agile, care forțează angajații să își depășească expertiza bancară.

„În 2018 am înregistrat cea mai mare creștere de până acum în România. Pe parcursul acestor 25 ani, prin creștere organică constantă, am reușit să acoperim o cotă de piață pe creditare formată din două cifre, respectiv de 10,1%. Am majorat numărul de clienți activi pe segmentul de retail cu 13% și ne-am îmbunătățit prezența digitală prin atingerea unui nou record de 112 milioane autentificări în Home’Bank.

Clienții noștri văd tot mai mult ING Home’Bank ca platforma principală de banking, cu opțiuni complete pentru realizarea de transferuri și pentru accesarea de produse. Din anul 2018, clienții Mid-Corporate și IMM-uri au la dispoziție și ING Business, care este mai mult decât o soluție de internet banking B2B clasică, fiind prima platformă omni-channel din țară. Strategia noastră digitală va continua și în 2019, completând oferta ING cu servicii simple și relevante, îmbunătățind în același timp consultanța din office-uri pentru acele momente-cheie din viața clienților noștri”, a declarat Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania.

Noutățile de anul trecut au venit ca răspuns la comportamentul clienților noștri care au petrecut mai mult timp pe dispozitive mobile și platforme digitale, prioritizând accesul instant la servicii și produse. Cel mai mare scor NPS de pe piață (net-promoter score, gradul în care clienții recomandă o bancă) dovedesc succesul strategiei.

Noul model operațional implementat în luna noiembrie a anului trecut, care a inclus și închiderea casieriilor, a fost determinat, în parte, de comportamentul clienților noștri, care efectuau deja 99% din tranzacțiile lor pe platforme digitale, în special prin ING Home’Bank, care are un grad de penetrare în portofoliu retail de 80%. Potrivit Transfond, ING are cea mai ridicată cotă de piață pe plăți electronice, cu 3 din 10 tranzacții e-commerce realizate cu un card ING și 1 din 5 plăți la POS. Rata de adopție rapidă a ING Pay a plasat ING România ca performer de top în servicii de plată de pe dispozitivele mobile, printre țările ce fac parte din grupul ING.

Divizia de Mid-Corporate Banking (ce include și categoria de IMM-uri) a atins primul miliard de euro de credite acordate clienților și, cu o creștere susținută, și-a dublat cota de piață în ultimii 3 ani, ajungând la 8,7% și la un grad de penetrare a pieței de 25%. Noutatea anului a fost ING Business, o platformă digitală de ultimă generație care a permis clienților din segmentul mid-corporate și din IMM-uri să benficieze de o interacțiune digitală personalizată și de mai multe servicii disponibile online, prin interfețe multiple: web, mobile și smart-watch.

Segmentul corporate a înregistrat un an bun, divizia de Wholesale Banking ajungând la o cotă de piață de 15% în active, cu 20% creștere în portofoliul de credite. Pe parcursul anului, banca a participat la 5 din 7 împrumuturi sindicalizate, și a revenit pe piața de capital prin listarea de obligațiuni.

ING Home’Bank, principala platformă de banking pentru clienți

Digitalul a devenit un standard în viața clienților ING. ING Home’Bank a înregistrat anul trecut 112 milioane vizite, în timp ce doar 1,5 milioane de vizite au fost în sucursale. 76% dintre accesările în ING Home’Bank vin de pe un smartphone. Creditul de nevoi personale disponibil online nu a făcut excepție, contractul fiind semnat electronic de pe mobil în 80% din cazuri.

Datorită gradului mare de utilizare, ING Home’Bank a devenit principala platformă de banking pentru clienți, având opțiuni de plată și acces la serviciile băncii. Unitățile ING de tip Office rămân partenerul principal în momentele cheie din relația clientului cu banca, cu rețeaua de 183 de unități pe tot teritorul României.

Platforma Home’Bank a înregistrat noi recorduri atât în numărul de înregistrări, mai mare cu 64% față de anul precedent, dar și în tranzactii, cu 35% mai multe, și un timp de indisponibilitate total de 0,9%, investițiile curente având ca obiectiv scăderea procentului până aproape de 0%.

Parteneriatele strategice stabilite de ING pentru clienții săi îmbunătățesc experiența acestora. Astfel, după modernizarea interfeței și diversificarea ofertelor, numărul de utilizatori activi ING Bazar a crescut la 97.000, aceștia primind înapoi o valoare totală a reducerilor de prețuri de 2 milioane de euro, în timp ce partenerii comerciali au generat vânzări totale de 45 milioane euro.

Soluția de digital wallet ING Pay a raportat cele mai bune rezultate din întreg Grupul ING la nici jumătate de an de la lansare. La finalul lunii decembrie, 70.000 persoane foloseau opțiunea de plată cu telefonul, cumulând 2,5 milioane tranzacții. Rapid, ponderea din totalul plăților realizate la POS de clienții ING a ajuns la 3%.

ING Business, platforma de digital banking destinată clienților de Mid-Corporate și IMM-urilor a avut un start bun în mai puțin de un an de activitate. Cei 2.200 de clienți au realizat deja 370.000 tranzactii. Opțiunea pentru mobile se distinge și în această platformă, 30% dintre logări fiind de pe telefonul mobil din totalul de 250.000.

Creștere financiară puternică a ING

ING Bank România are și în 2018 rezultate financiare deosebit de bune, raportând o creștere a numărului de clienți și a volumelor datorită soluțiilor diversificate de creditare și de economisire oferite de bancă.

Numărul clienților activi a crescut cu 145.000 în ultimele 12 luni, ajungând la 1,29 milioane, cu 13% mai mult față de anul 2017. Numărul de clienți care își încasează veniturile recurente într-un cont al băncii a crescut la 852.000, având o creștere de 20% în comparație cu 2017. Practic, 1 din 8 români își încasează salariul într-un cont ING.

Profitul brut a fost de 781 milioane lei, cu 34% mai mult comparativ cu 2017, în contextul unei dezvoltări puternice a portofoliului, a creșterii numărului de clienți și a tranzacțiilor procesate prin conturile ING. Creșterea organică semnificativă a dus la o majorare a veniturilor cu 27% față de anul trecut, depășind 1,82 miliarde lei în 2018, ca rezultat al volumelor crescute si al numărului ridicat de tranzacții.

Costurile operaționale au crescut cu 15%, la 864 milioane lei, în mare parte ca urmare a costurilor cu personalul, a mutării în noul sediu central și a investițiilor în digitalizare. Investițiile în IT, infrastructură și operațional au permis funcționarea în parametri normali a serviciilor electronice. Astfel, în decembrie 2018, ING a raportat o disponibilitate de 100% pentru plățile cu cardul, 99,96% pentru platforma de Internet banking ING Business, iar impactul indisponibilității Home’Bank a afectat doar 0,07% dintre utilizatorii platformei.

Costurile de risc au crescut cu 80% în comparație cu 2017, în urma schimbărilor în modul de calculare a riscului de credit (impact de 175 milioane lei). Toate elementele menționate mai sus au contribuit la realizarea unui profit net de 685 milioane lei în 2018.

Soldul creditelor acordate clienților a crescut cu 4,42 miliarde lei în 2018, la 25,6 miliarde lei la sfârșitul anului 2018 (21% creștere). Creșterea a venit atât din partea activității de creditare a persoanelor fizice, cât și a celor juridice. Cota de piață pe partea de creditare a crescut cu 1,2 pp în 2018, ajungând la 10,1% la finalul anului.

Distribuția creditării rămâne echilibrată între segmentul companiilor (43%) și cel al persoanelor fizice (57%). Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii a crescut cu 20% față de anul trecut, susținut de intensificarea activității de consultanță a clienților și de procesul simplificat de finanțare pentru companiile mijlocii, dar și de lansarea noii soluții de finanțare instante – în special în cazul microîntreprinderilor.

În cadrul segmentului de creditare pentru persoanele fizice, creditul de nevoi personale disponibil online începând cu anul 2017, extins și cu opțiunea de refinanțare, a avut parte de feedback bun din partea clienților ING. În 2018, 2 din 10 credite de nevoi personale au fost acordate în România de către ING.



Cota de piață pentru depozite a ajuns la 9,0%, față de 8,4% la final de 2017, susținută de creșteri atât pe segmentul persoanelor fizice, cât și pentru persoanele juridice. Valoarea depozitelor a crescut cu 4,3 miliarde lei, cu 18% mai mult față de acum 12 luni, la 31,1 miliarde lei.

Politica prudentă de risc a dus la o scădere repetată a ratei creditelor neperformante și în anul 2018, ajungând la 3,2%, față de 3,3% în 2017, și se situează în continuare mult sub media pieței.

ING Bank România a avut în ultimii 5 ani o strategie coerentă de responsabilitate socială, sprijinind educația și autonomia financiară prin programe ca Startarium și Banometru, dar și prin implicare activă în comunitățile locale și prin programe filantropice. Startarium a oferit materiale educaționale, atât online cât și offline, către 25.000 de utilizatori și a finanțat 15 start-up-uri. Banometru a continuat să ofere sesiuni de consiliere financiară pentru persoanele care se confruntă cu dificultăți financiare, ajutând mai mult de 500 de oameni pe plan național.

De asemenea, ONG-urile au găsit sprijin pentru programele lor sociale în Adoptă un proiect, unul dintre cele mai apreciate programe de implicare a angajaților în responsabilitatea socială – în total au fost donați 200.000 euro către 5 proiecte, cele mai votate de angajații ING în 2018.

„2019 este un an de sărbătoare pentru ING Bank România, ce marchează o dublă aniversare: 25 ani de activitate în segmentul corporativ și 15 ani pentru diviziile Retail și Mid-Coporate. Încă de la înființare, banca noastră a pus în prim-plan clienții și dorința de a oferi o experiență distinctă în sectorul bancar românesc. Urmărind cu consecvență această strategie, și exclusiv prin creștere organică, ING a ajuns una dintre băncile de top din România, ceea ce ne dă multă satisfacție, dar și determinarea de a continua să ne afirmăm pe piața românească prin inovație și aplecarea către nevoile clienților. Prin tot ceea ce facem, urmărim să avem un impact pozitiv asupra vieții oamenilor și a societății în general. În ultimii 5 ani am investit peste 26 milioane RON în programe sociale precum Startarium sau Banometru. Sustenabilitatea este de asemenea una dintre preocupările strategice ale grupului ING, peste 30% din portofoliu de credite corporative al ING România fiind clasificat ca sustenabil”, Mihaela Bîtu, Director General Adjunct și Head of Wholesale Banking, parte a echipei ING de 24 ani.

Rezultatele ING Group

Baza de clienți ING Group a crescut cu un million de clienți pe parcursul utlimului an, cumulând 38,4 milioane, iar numărul de clienți primari a crescut cu 9,9%, până la 12,5 milioane. Scorul NPS (net-promoter score) plasează 6 din 13 țări în topul preferințelor clienților de retail. Creșterea netă în creditare a crescut la 36,6 miliarde euro, în timp ce creșterea netă a depozitelor a cumulat 19,3 miliarde euro. ING Group a raportat un rezultat anual brut de 7,62 miliarde euro, mai mare cu 4,5% comparativ cu anul trecut, și ROE de 11,2%.