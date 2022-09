În prima jumătate a anului 2022, ING Bank a realizat venituri totale de 1,33 mld lei, în creștere cu 20% și un profit net de 535 milioane de lei, cu o creștere de 39%. Potrivit băncii, primele 6 luni au adus clienților noi produse și funcționalități pentru clienții persoanele fizice. În mai 2022, ING a fost prima bancă din România care a digitalizat procesul de pre-aprobare financiară pentru un credit ipotecar. Astfel, clienții pot afla suma maximă pe care o pot contracta și toate comisioanele aferente prin intermediul aplicației ING Home’Bank, pre-aprobarea financiară având o valabilitate de 60 de zile. Această nouă funcționalitate s-a bucurat de un real succes în rândul clienților, aducând o scurtare a pașilor necesari pentru accesarea unui credit ipotecar.

ING Bank, profit net de 535 milioane de lei

O a doua lansare a vizat zona asigurărilor, ING introducând în oferta sa asigurarea Salary Protect pentru sprijin financiar în caz de șomaj, invaliditate sau concediu medical prelungit. Această nouă asigurare poate fi de asemenea accesată 100% online din Home’Bank și este menită să ofere un plan de rezervă în eventualitatea unui incident neașteptat.

La acestea se adaugă relansarea în Home’Bank a Depozitului Bonus, un produs de economisire avantajos, care poate fi accesat în rețeaua ING Office sau digital. Acesta oferă clienților o dobândă foarte atractivă pentru un termen de patru luni de zile, similar unui depozit la termen, cu deosebirea că banii pot fi retrași înainte de scadență fără a pierde dobânda acumulată între timp. De asemenea, ING a reproiectat zona de plăți din Home’Bank, care este acum mai ușor de utilizat și oferă clienților opțiunea de a personaliza meniul în funcție de preferințe și cele mai frecvente plăți realizate în aplicație.

Mihaela Bîtu: În acest trimestru am introdus pre-aprobarea financiară 100% digitală pentru creditele ipotecare

“În al doilea trimestru am continuat să jucăm un rol activ în tranziția către o economie verde. Astfel, am inițiat creditarea sustenabilă adresată clienților IMM, ceea ce vine în completarea portfoliului de produse de creditare verzi deja oferite către persoanele fizice și clienții corporativi. Avem în continuare planuri ambițioase în acest domeniu. Apetitul pentru produse și servicii bancare digitale este pe o traiectorie clar ascendentă. Strategia noastră continuă să adreseze nevoia clienților pentru servicii simple, transparente și accesibile oriunde și oricând. În acest trimestru am introdus pre-aprobarea financiară 100% digitală pentru creditele ipotecare, o premieră în piața din România. Creditele de nevoi personale sunt deja oferite cu succes în mediul online încă din anul 2017, iar cardurile de credit de anul trecut. De asemenea, ca răspuns la contextul macroeconomic actual, am lărgit gama de produse de economisire și am reintrodus Depozitul Bonus, iar randamentele oferite deponenților au crescut semnificativ.

În timp ce construim pentru obiectivele pe termen lung, nu putem ignora dificultățile prezentului. Am fost și suntem alături de clienții noștri, fie că vorbim de persoanele fizice care căută stabilitate și sprijin în contextul creșterii dobânzilor, fie de persoane juridice care au nevoie de consultanță și susținere pentru planurile lor. Impactul dobanzilor în crestere este semnificativ, iar noi ne străduim să venim în întâmpinarea clienților aflați în dificultate cu soluții individualizate”, a declarat Mihaela Bîtu – CEO ING Bank România.

Sprijin prin intermediul programelor guvernamentale și revenirea pe locul 1 în clasamentul dealerilor primari

În prima jumătate a anului 2022, ING a continuat sa susțină antreprenorii români, acordând finanțări de peste două miliarde de lei, inclusiv prin participarea în cadrul programelor guvernamentale dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, precum IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod și Garant Construct. În ceea ce privește produsele digitale adresate antreprenorilor, este de remarcat faptul că ING SoftPOS, aplicația care permite comercianților să încaseze utilizând doar telefonul mobil, a ajuns la peste 4.000 de utilizatori în patru luni de la lansare.

Pe segmentul companiilor mari, ING a venit în întâmpinarea clienților cu strategii de răspuns în contextul volatilității piețelor financiare din al doilea trimestru. Printre acestea se numără produsele financiare de acoperire a riscului de fluctuație a ratei dobânzii și prețurilor mărfurilor, în particular prețului gazului. Pe piața titlurilor de stat, ING a continuat activitatea intensă în tranzacționarea titlurilor de stat emise de Ministerul de Finanțe și a revenit pe primul loc în clasamentul dealerilor primari.

Ca un exemplu al parteneriatelor de lungă durată construite de ING cu clienții săi, ING a acordat grupului Boromir, bine cunoscuta companie din sectorul de morărit și panificație, noi credite pentru investiții de peste 25 milioane de euro, cu scopul retehnologizării fabricilor și automatizării proceselor de producție.

Carduri din plastic reciclat pentru persoane fizice și primul credit sustenabil pentru IMM-uri

ING a anunțat în luna mai că începe tranziția portofoliului de carduri către o alternativă mai prietenoasă cu mediul, din plastic reciclat. Datorită acestei decizii, banca va reduce amprenta de carbon a cardurilor nou-emise cu 75%.

ING Bank România sprijină tranziția antreprenorilor către practici durabile și a elaborat un ghid pentru identificarea și procesarea facilă a tranzacțiilor sustenabile. În al doilea trimestru, banca a acordat primul credit sustenabil pentru antreprenorii IMM, urmat deja și de alte finanțări, în valoare totală de 18 milioane de euro, în zonele de energie regenerabilă și economie circulară. Printre acestea se numără un împrumut de de 6 milioane de euro acordat grupului român Promateris, lider pe segmentul de ambalaje compostabile în Europa Centrală și de Est, pentru dezvoltarea capacității de producție, dar și un credit de 2 milioane de euro pentru Simtel Team, companie românească de inginerie şi tehnologie, pentru achiziția de panouri solare și instalarea acestora.

În segmentul companiilor mari, ING a participat, în calitate de coordonator de sustenabilitate, la acordarea unui credit sindicalizat în valoare de 127 milioane de euro pentru Green Group, lider de piață în sectorul reciclării deșeurilor.