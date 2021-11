ING Home’Bank s-a lansat în 2006. La acel moment, era disponibil doar pentru desktop și avea patru funcționalități: pagina de portofoliu, opțiunea de plăți, accesarea extraselor de cont și interogarea tranzacțiilor. 15 ani mai târziu, Home’Bank este o aplicație completă de banking. Oricine poate deschide relația cu banca, poate accesa toate serviciile și produsele curente și poate inclusiv să închidă relația, totul online, oriunde, oricând. Ultimele studii realizate de Kantar pe piața locală arată că ING este banca din România cu care este cel mai ușor de lucrat .

„Pentru mulți dintre noi, e greu să ne imaginăm cum am putea funcționa fără internet și mobile banking. În cercetările noastre pentru campania aniversară am dat peste niște comentarii de pe forumuri din 2006 în care oamenii se întrebau de ce au nevoie de internet banking. Astăzi, Home’Bank a devenit la propriu substantiv pentru a spune banking digital și este folosit de peste 1,2 milioane de utilizatori activi care se conectează aproape în fiecare zi, în medie. Suntem foarte mândri de evoluția Home’Bank și de experiența ușoară, disponibilitatea și siguranța pe care le oferim în prezent.”, a declarat Alina Iacomi, Digital Tribe Lead ING Bank România.

Scurt istoric cu cele mai importante momente

• 2006 – Lansarea platformei de internet banking, disponibilă doar pentru desktop;

• 2010 – Deja sunt disponibile plata facturilor, deschiderea depozitelor și reîncărcarea cartelei telefonice;

• 2011 – ING lansează aplicația mobilă pentru iOS;

• 2012 – ING lansează aplicația mobilă pentru Android și introduce notificările push, la fel și conectarea în Home’Bank prin parolă.

• 2013 – Apar primele asigurări de viață disponibile direct din aplicație;

• 2014 – Se lansează Plata către un prieten prin numărul de telefon, între conturile ING;

• 2015 – ING introduce fondurile mutuale și opțiunea de portare a banilor de la alte bănci;

• 2016 – Se lansează ING Bazar, platforma de cashback pentru cumpărături;

• 2017 – Devine disponibilă conectarea prin elemente biometrice. Totodată, se lansează creditul de nevoi personale disponibil 100% online în doar 15 minute;

• 2018 – Devine disponibil serviciul de plată cu telefonul ING Pay. Tot în acest an, log-in-urile pe mobil le depășesc pentru prima oară pe cele de pe desktop.

• 2019 – ING oferă posibilitatea înrolării cardurilor în Apple Pay și lansează deschiderea de cont 100% pe mobil;

• 2020 – Se lansează Round Up, serviciul de economisire rapidă prin rotunjirea plăților și transferarea automată a acestora într-un cont de economii. Totodată, se lansează Google Pay, ING fiind una dintre primele bănci care permite înrolarea cardurilor direct din Home’Bank, și retragerea de cash de la bancomat prin cod emis în aplicație;

• 2021 – ING lansează cardurile virtuale pentru toate tipurile de card din portofoliul băncii, fiind prima bancă ce oferă opțiunea digitală pentru toate tipurile de card. Totodată, pentru tranzacții mai sigure și simple lansează Alias Pay și posibilitatea de a copia din aplicație datele cardului. Din acest an oferă și posibilitatea de a închide conturi și relația cu banca direct de pe aplicația mobilă.

„Ultimii patru ani cu siguranță au accelerat dezvoltarea de noi produse, funcționalități și servicii. Doar pe mobil traficul a crescut de peste șapte ori în acest timp, iar ING se concentrează pe soluții digitale care să întâmpine și, de ce nu, să anticipeze nevoile clienților, soluții care să fie relevante și să îi scutească de și mai mult de timp și efort. Cardurile virtuale sunt un pas în această direcție, un mod de a-ți gestiona banii 100% online, un pariu pe digitalizare așa cum a fost lansarea Home’Bank acum 15 ani.”, a adăugat Mihaela Nistor, Head of UX & Innovation ING Bank România.

Home’Bank astăzi, în cifre:

• Peste 1,1 milioane de utilizatori activi;

• 26 milioane de sesiuni pe lună, adică un client se conectează aproape în fiecare zi, în medie;

• 215.000 de clienți folosesc serviciul de plată către un prieten și fac peste 600.000 de tranzacții pe lună;

• 6 milioane de plăti inițiate din Home’Bank în fiecare lună;

• 95% din trafic are loc de pe dispozitive mobile;

• 83% din vânzările digitale sunt realizate de pe mobil;

• 99,92% disponibilitate, incluzând perioadele de mentenanță programate;

• 5.000 de credite de nevoi personale acordate 100% online prin aplicație în medie pe lună în 2021;

• 5.000 de conturi de economii deschise 100% online în medie pe lună în 2021;

• 9.500 de depozite deschise 100% online în medie pe lună în 2021;

• 3.500 de asigurări încheiate 100% online în medie pe lună în 2021;

• #1 în NPS (net promoter score) în rândul utilizatorilor de internet și mobile banking din România;

ING BANK sărbătorește cei 15 ani de #HomeBank printr-un cu documentar, în interpretarea comico-magistrală a Ilonei Brezoianu. Ia-ți o pauză de 7 minute și câteva secunde să vezi care au fost cele mai importante momente din viața aplicației. Vizionarea va fi cel puțin plăcută!