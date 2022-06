Economia românească este foarte fragmentată când vine vorba despre conceptul de sustenabilitate și cerințele ESG, fiind necesară o comunicare permanentă pe acest subiect și, totodată, parcurgerea unui proces amplu de educare în direcția protecției mediului și tranziția verde, a declarat Ioana Voinescu, Coordonator ESG Taskforce, BCR, în cadrul Conferinței ”Finanțare sustenabilă pentru România durabilă”, care s-a desfășurat marți, 28 iunie, la Marmorosch Bucharest.

”Am observat multe situații. Am observat companii mari care știu ce înseamnă sustenabilitatea pentru că ele au obiective venite pe linie de grup, au rapoarte de sustenabilitate și oameni care se ocupă cu asta. Am văzut companii care au auzit de subiect, au deja inițiative în zona asta, dar nu le abordează într-un mod structurat și nu le comunică ca atare. Am mai întâlnit companii mici care nu știu de subiect și care ar trebui cu atât mai mult informate”, a subliniat Ioana Voinescu.

În opinia sa, cerințele de raportare vor veni ca o presiune suplimentară pentru întreg mediul de afaceri. În acest sens, companiile din România trebuie să știe cine raportează, ce raportează și cum măsoară, cât și cine îi sprijină în a pregăti acele raportări. ”Tocmai de aceea, BCR este aproape de clienți în încercarea de a explica ce înțelegem noi prin sustenabilitate, pentru că este un concept dinamic, care se schimbă poate chiar de la o săptămână la alta”, a punctat oficialul BCR.

Angajații BCR urmează cursuri obligatorii de ESG. Dialog constant și consistent cu clienții pe subiect!

Ioana Voinescu a evidențiat că BCR pune foarte mare accent pe educație. ”Pentru educația internă a angajaților noștri avem cursuri obligatorii de ESG, dar și mai mult punem accent pe un dialog constant și consistent cu clienții noștri pe acest subiect. Am sesizat o nevoie foarte mare de a ține aproape clienții noștri și de a încerca, împreună, să parcurgem acest drum de sustenabilitate, pentru că sustenabilitatea nu este un scop, este o direcție, o cale pe care vrem să o facem împreună”, a precizat Coordonatoarea ESG Taskforce, BCR.

Aceasta a mai spus că există multe demersuri pe care BCR le are la nivel intern de a implementa factorii ESG în toate zonele de activitate, inclusiv îndeplinirea elementelor de risk management, de evaluare a companiilor, luând în calcul acești factori.

”Sustenabilitatea este un pilon strategic important pentru BCR și pentru Grupul Erste la nivel regional. De altfel, Grupul a aderat în octombrie 2021 la inițiativa Net-Zero Banking Alliance, ceea ce înseamnă că ne-am asumat ca până în 2050 să atingem un portofoliu net-zero din punct de vedere al emisiilor. Suntem într-un moment de diagnoză, evaluăm industriile și clienții noștri, urmând să stabilim target-uri concrete de decarbonare până în 2050”, a menționat Ioana Voinescu.

Potrivit oficialului BCR, politicile de risc sunt menținute în cazul finanțărilor sustenabile. ”Ne uităm la viabilitatea proiectului respectiv și la modul cum sustenabilitatea și managementul vizionar al antreprenorilor sunt reflectate în mod direct financiar, astfel încât, la finalul perioadei de finanțare, noi să recuperăm banii. Nu facem rabat și nu relaxăm politicile de riscuri doar pentru că este vorba despre o investiție verde”, a explicat bancherul.

Totuși, aceasta a confirmat că instituția de credit își ajută clienții pentru a ajunge la un model financiar care să reflecte obiectivele de sustenabilitate și să le ia în calcul, evident, atunci când își setează obiectivele.

Accelerare pe zona finanțărilor sustenabile, în ultimul an

Ioana Voinescu a vorbit în cadrul conferinței și despre consolidarea din ultimul an a strategiei BCR în direcția sustenabilității. ”Pornind de la obiectivele principale ce țin de ESG, BCR a avut multe inițiative în ultimele 12 luni, mai ales în ceea ce privește definirea strategiilor de finanțare sustenabilă în diferite industrii”, a punctat oficialul băncii.

Astfel, BCR și-a intensificat creditarea pentru proiecte de energie verde, pentru instalarea de panouri fotovoltaice, pentru achiziții de flotă electrică și pentru economia circulară. Un alt domeniu foarte interesant pentru finanțarea verde este infrastructura.

”Eu fiind din zona de corporate banking, acoperind sectorul de constucții și transporturi, am participat la realizarea a numeroase finanțări pentru proiecte de infrastructură în ultimii 15 ani. Am văzut problemele din infrastructura din România și nu pot să nu subliniez faptul că avem în continuare nevoie de dezvoltarea infrastructurii. Avem ca prioritate, dacă ne gândim la transport sustenabil, dezvoltarea rețelei de cale ferată, dezvoltarea rețelei navigabile, dar avem în continuare un ”gap” foarte mare de infrastructură rutieră și trebuie să ne gândim cum îl acoperim. Infrastructura rutieră modernă conectează comunitățile, adresează nevoile de digitalizare și asigură stații de încărcare electrică”, a evidențiat Ioana Voinescu.

Efervescență pe zona produselor bancare verzi

Pe zona de retail, BCR a lansat creditul ”Casa mea, natura”, care înseamnă finanțări de imobiliare cu certificat A, iar acum circa 40% din finanțările băncii în zona de retail sunt din acest credit. De asemenea, BCR a lansat și creditul de eficiență energetică, un tip de împrumut foarte important, care adresează nevoia companiilor de investiții în energie verde, adresează nevoile de optimizare a eficienței energetice pentru renovarea clădirilor.

Subsidiara BCR Leasing a lansat Green Leasing, produs pentru finanțarea mașinilor electrice. Totodată, banca a optat și pentru cardurile prietenoase cu mediul, circa 85% dintre carduri fiind acum emise pe suport reciclabil.

Totodată, BCR este activă pe segmentul cofinanțării proiectelor dezvoltate cu fonduri europene. ”Faptul că tranziția la economie verde are un cost foarte mare, conlucrarea dintre finanțarea bancară și fondurile europene, practic cei mai importanți doi actori, este esențială în susținerea acestui proces. Băncile au ajuns la un nivel de convergență în obiective, cu atât mai mult cu cât acestea funcționează și în modelul de credite sindicalizate. Este important ca băncile să fie aliniate pentru a putea implementa astfel de structuri complexe și să poată susține volume mari de finanțate, pentru că vorbim cu toții despre o nevoie foarte mare de finanțate pentru proiectele din zona de sustenabiliate.”, a conchis Ioana Voinescu.

