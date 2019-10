Raiffeisen Bank a incheiat un parteneriat cu compania Keez pentru a facilita accesul clientilor IMM la solutii tehnologice noi pentru servicii de contabilitate online.

Potrivit băncii, Raiffeisen Bank si-a propus sa sustina antreprenorii nu numai prin produse si servicii bancare avantajoase, ci si prin oferirea accesului la servicii si produse inovative non-bancare, cum este cazul si acum.

Keez este un start-up romanesc, care ofera servicii complete de contabilitate online prin intermediul platformei digitale www.keez.ro si prin aplicatia “Mobile Keez”, disponibila pentru Android si IOS.

Platforma online dezvoltata de Keez este unica in Romania si furnizeaza servicii complete de contabilitate, prin intermediul unei echipe de experti contabili certificate „CECCAR”. Platforma Keez a fost lansata in 2018 si e utilizata de peste 500 de clienti din toata tara.

Un beneficiu inedit si mult apreciat al platformei Keez este dat de posibilitatea incarcarii documentelor justificative (chitanțe, facturi etc.) prin scanare cu telefonul mobil, intregul procesul de inregistrare al acestora fiind rapid, eficient si sigur datorita multiplelor automatizari.

„Raiffeisen Bank continua dezvoltarea strategiei pentru oferirea de solutii non-bancare pentru clientii IMM. În acest sens, ne bucuram sa anuntam parteneriatul incheiat cu startupul românesc Keez, de tip “AccountingTech” care aduce serviciile contabile la nivelul utilizatorilor secolului XXI. Am ales sa adresam nevoi clasice ale afacerilor clientilor nostri printr-un instrument online, usor accesibil, simplu de utilizat si disponibil 24/7. Pe langa operatiunile de inregistrare contabila, solutia Keez ofera firmelor rapoarte de management financiar, servicii de facturare online si administrare salariati. Astfel, clientii nostri vor putea sa se dedice mai mult dezvoltarii afacerii lor, fiind degrevati de sarcini administrative consumatoare de timp. Facem astfel un alt pas inainte in completarea serviciilor noastre, cu obiectivul de a simplifica viata de zi cu zi a antreprenorilor si firmelor mici si mijlocii.“, a declarat reprezentantul Raiffeisen Bank – Raluca Nicolescu, Director Executiv IMM.

,,Keez a adaugat serviciilor standard de contabilitate ingrediente ca digital, cloud, mobile, machine learning, AI si pune la dispozitia celor peste 500 clienti un pachet integrat de “professional services & technology” care revoluționeaza felul in care antreprenorii se raporteaza la contabilitate. Astazi, antreprenorii, cu ajutorul Keez, au toata firma in buzunar: toate documentele financiare, contabile, toate rapoartele sunt disponibile prin intermediul aplicatiei “Mobile Keez”, pe Android și iOS, dar si pe laptop sau desktop, in aplicatia web dedicata”, a spus Daniel Mateescu, CEO si fondator Keez.