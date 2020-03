Libra Internet Bank va desfasura, prin intermediul Tradeville, un plasament privat de obligatiuni in valoare de 10 milioane euro, cu posibilitatea majorarii sumei. Obligatiunile vor fi subordonate si vor avea o scadenta de 10 ani.



“In privinta cuponului, acesta va fi cuprins in intervalul 4,5-5%, urmand ca valoarea finala sa fie stabilita in functie de interesul manifestat de catre investitori prin metoda licitatiei la Bursa de Valori Bucuresti si prin decizia bancii”, a declarat Emil Bituleanu, Director General al Libra Internet Bank.

Aceasta lansare de obligatiuni survine in contextul in care, in 2019, banca a reconfirmat trendul ascendent din ultimii ani, prin atingerea unor praguri istorice:



• peste 100 milioane de lei profit net;

• active de peste 6 miliarde de lei;

• surse atrase de peste 5 miliarde de lei;

• credite de peste 4 miliarde de lei.

“Sumele de bani atrase sunt menite sa sustina ritmul de crestere al bancii de 30% medie anuala in urmatorii 5 ani”, a adaugat Emil Bituleanu.

Plasamentul este programat sa se finalizeze pana la 31 martie 2020, ulterior emisiunii fiind preconizata si listarea obligatiunilor la bursa.