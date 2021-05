După ce a cumpărat Piraeus Bank și Bank Leumi, fondul de investiții american J.C. Flowers este dispus să-și consolideze poziția de pe piața locală prin noi achiziții. Planurile de dezvoltare din România ale First Bank sunt confirmate de Mădălina Teodorescu, Vicepreședintele instituției de credit, în cadrul unui interviu acordat publicației online BankingNews. Oficialul băncii vorbește pe larg despre strategia First Bank – bazată preponderent pe digitalizare – și despre cum a influențat pandemia de coronavirus bankingul românesc. ”Deținută de fondul de investiții American J.C. Flowers, First Bank este o bancă de dimensiune medie, cu un nivel de reacție rapid la nevoile pieței și cu foarte multă independență în ceea ce privește implementarea unor soluții adaptate pieței din România. Această agilitate ne-a ajutat să dezvoltăm și să lansăm multe inovații, într-un interval de timp scurt”, a menționat Mădălina Teodorescu.

Cum se transformă produsele și serviciile bancare ca urmare a impactului crizei de sănătate generată de pandemia de coronavirus, ce nevoi au clienții în noua conjunctură și cum răspunde First Bank noilor provocări?

Dacă ne raportăm la servicii, este evidentă tranziția spre digital. La nivel de piață, mai mult de jumătate dintre clienții bancari vizitează sucursala băncii cu care lucrează mai rar de o dată pe lună. În rândul clienților First Bank, în medie, 80% dintre tranzacții sunt inițiate prin online banking și doar 20% în sucursale. Dacă vorbim despre produse, este în continuare nevoie de un mix între digital si interuman. Pentru produsele financiare care presupun un angajament pe termen lung, clienții au nevoie de interacțiune umană, e drept, într-o etapă avansată de decizie, aproape de finalizarea tranzacției. Pentru produsele simple, pe termen scurt, digitalul asigură comoditatea necesară accesării lor. Anul trecut, First Bank a lansat o aplicație nouă de mobile banking, al cărui design urmează un tipar de social-app design: este intuitiv și prietenos. O altă zonă de focus a fost cea a serviciului de video banking, oferit exclusiv de First Bank pe piața din România și care acoperă atât partea de asistență, cât și vânzarea la distanță a întregii game de produse First Bank. Clienții microîntreprinderi și IMM, un segment de interes pentru First Bank, au beneficiat de asemenea de produse dedicate, preponderent digitale, care să asigure acel ‘convenience’ necesar business-urilor.

Care sunt măsurile întreprinse de First Bank pentru susținerea clienților în toată această perioadă grea și ce soluții au la îndemână debitorii care se confruntă în continuare cu probleme la plata ratelor?

Toate dezvoltările realizate în ultimile luni au avut același numitor comun: asigurarea confortului clienților noștri. Au fost implementări menite să susțină nevoia clientului de a accesa serviciile prin intermediul canalelor digitale, prin interacțiuni simplificate și rapide: o aplicație nouă și intuitivă de mobile banking, o platformă de internet banking cu deschidere de cont curent 100% online, aplicații de creditare optimizate prin tehnologiile FintechOS. În ceea ce privește rambursarea datoriilor, moratoriul legislativ de stat a fost doar una dintre soluțiile la îndemâna clienților care s-au confruntat cu dificultăți financiare și care au beneficiat de amânarea plăților. Suplimentar, venim cu soluții customizate nevoilor, în funcție de noul context al clienților, afectat sau influențat de pandemie. Cu 2 luni înainte de expirarea moratoriilor de stat, am abordat proactiv clienții, ne-am dus către ei, încercând să le găsim în noua normalitate soluții adaptate noilor conjuncturi.

În ce fel va afecta pandemia de coronavirus activitatea băncilor din România în 2021 și ce scenarii luați în calcul? Cum va arăta bankingul după pandemie și ce lecții au putut fi învățate în această perioadă de criză sanitară? Care sunt așteptările dumneavoastră în privința evoluției First Bank în acest an?

Oamenii au înțeles că este mult mai sigur să stea acasă, iar prin comportamentul lor, au redefinit modelul de operare. Astfel, băncile au găsit soluții pentru a automatiza operațiunile repetitive, lăsând consultanților bancari responsabilitățile care contribuie la creșterea business-ului și care adaugă valoare. De exemplu, în cadrul First Bank, în a doua jumătate a anului trecut, peste 300.000 de operațiuni au fost efectuate prin roboți. Au rămas în zona interumană acele activități care au nevoie de o expertiză sau un input uman. Am experimentat un ‘service trading model’ diferit: în perioada pandemiei doar o treime dintre angajați au lucrat on-site. Am lăsat fiecărui manager libertatea de a gestiona optim activitatea echipelor și lucrul remote/de la birou, iar această flexibilitate a avut rezultate bune. Evoluția First Bank are amprenta strategiei noastre ‘Digital with human touch’. Este o abordare strategică ambițioasă, dezvoltată anterior debutului pandemiei, confirmată de provocările anului 2020 și credem noi, de actualitate și pentru următorii ani.

Care sunt previziunile privind creditarea în acest an și cum se vor raporta românii la economisire în 2021? Cum au evoluat la First Bank acești indicatori în ultimele luni și ce previziuni aveți pentru acest an? Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, măsurile administrative și/sau politice necesare pentru accelerarea creditării în România, unde nivelul intermedierii financiare este la cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană?

Pe zona de economisire, există o lichiditate mare, pe fondul încetinirii fluxurilor economice și a cheltuielilor realizate de populație în 2020: mai puține vacanțe, mai puțin shopping, mai puține activități sociale. Dacă în urmă cu un an doar 1 din 9 români economisea, ne așteptăm să vedem o creștere semnificativă după această perioadă. În ceea ce privește creditarea, există un apetit puternic, sustinut de 3 piloni. În primul rând, susținerea guvernamentală prin programe dedicate, atât a companiilor cât și a persoanelor fizice, a reprezentat o gură de oxigen pentru economie. Programul IMM Invest și programul Prima Casă vin în întâmpinarea apetitului de ‘reinventare’ al companiilor și al persoanelor fizice. În al doilea rând, băncile fiind supra-lichide, au o deschidere mare pentru creditare. Nu în ultimul rând, fondurile europene, care au un plafon dublat pentru următorul ciclu de finanțare 2021 – 2027 și care vor aduce o infuzie binevenită de capital în business-ul local.

Cât de pregătiți sunt românii pentru adoptarea bankingului digital, cât de familiarizați sunt cu transformarea digitală și ce măsuri sunt necesare pentru a ”grăbi” digitalizarea în România? Ce noutăți are First Bank din acest punct de vedere?

Românii sunt pregătiți și au făcut pași importanți în acest sens în ultimii ani. În 2020, au avut un nivel de adopție accelerat de pandemie, de nevoia de a-și gestiona finanțele și afacerile în siguranță. Astfel, dintre cei care au produse și servicii bancare, 3 din 5 români utilizează și servicii de tip mobile banking sau internet banking. Toate țările, inclusiv cele mature, au totuși și un nivel de precauție, pentru că mediul digital comportă anumite riscuri. De aceea, având în vedere faptul că încrederea este atributul principal în relația cu o bancă, există o curbă de învățare a banking-ului digital. Deținută de fondul de investiții American J.C. Flowers, First Bank este o bancă de dimensiune medie, cu un nivel de reacție rapid la nevoile pieței și cu foarte multă independență în ceea ce privește implementarea unor soluții adaptate pieței din România. Această agilitate ne-a ajutat să dezvoltăm și să lansăm multe inovații, într-un interval de timp scurt: oferim consultanță de ultimă generație prin serviciul nostru de video banking, împreună cu FintechOS am lansat deja două soluții care reduc cu 80% timpul de răspuns pentru cererile de creditare ale microîntreprinderilor și IMM-urilor și am inclus în portofoliu pachete de cont curent accesibile 100% online prin intermediul serviciilor de video banking. O altă facilitate cu care ne mândrim este posibilitatea de deschidere a unui cont curent prin aplicația noastră de mobile banking, în doar 8 minute. În plus, am implementat semnătura electronică de la distanță, care ne permite să vindem toate produsele și serviciile 100% online, prin serviciul video banking First Bank.

Cum va influența criza de sănătate economia românească, ce așteptări aveți în privința principalilor indicatori economici, cum vor evolua cursul valutar și dobânzile în 2021?

Cu siguranță, anumite industrii sunt mai afectate și încă resimt efectele ultimului an. De exemplu, HoReCa sau turismul. Din perspectivă macro însă, suntem pe o pantă de revenire. Din perspectiva mea de bancher, cred că anul acesta cursul valutar vă rămâne stabil în zona actuală, iar dobânzile vor stagna. Doar dacă vom vedea o creștere economică semnificativă, atunci ne putem aștepta ca dobânzile să crească treptat. Creditarea este în prezent fundamentată pe piloni sustenabili, prin urmare avem premise bune pentru o creștere economică solidă.

Ce planuri are First Bank pe termen lung pe piata locala? Strategia de dezvoltare vizeaza numai partea organica sau First Bank este deschisa unor eventuale achizitii?

În primul rând, pentru noi, la First Bank, este foarte importantă consolidarea modelului de business, pentru că orice achiziție trebuie să urmeze linia strategică a unui model de business sănătos și eficient. În continuare păstrăm ambele direcții de creștere: atât dezvoltare organică cât și creștere prin posibile achiziții, față de care suntem deschiși.