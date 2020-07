În trecut, bankingul online și mobil venea să răspundă – pentru cei mai mulți dintre clienți – unui fel de comoditate personală. Acum reprezintă soluția optimă care oferă siguranță personală. În tot acest timp, băncile care au investit deja în canalele lor digitale vor simți ulterior și gustul recompensei. Clienții nu uită faptul ca în momente delicate ai știut cum să le fii alături și să le faci viața mai ușoară. Cei care au facut-o deja sunt acum cei mai în măsură să aibă un răspuns prompt în fața provocărilor generate de pandemie. Acesta este și cazul First Bank.

Banca a pornit un proces de transformare acum mai bine de 1 an. Cu investiții dedicate de peste 7,5 milioane de euro direcționate în digitalizare, în reajustarea proceselor şi sistemelor interne, First Bank a reușit să aducă un maximum de eficienţă în deservirea clienţilor. Noi accelerasem motoarele încă din martie anul trecut. Iar în contextele nefavorabile a fost doar o chestiune de ajustare rapidă, mult mai la îndemână decât ar fi fost inițierea proceselor în această perioadă. Am avut astfel timp să sondăm nevoi și să ne calibrăm astfel încât să răspundem performant dorințelor și exigențelor clienților, am avut răgazul să căutam cei mai buni parteneri și consultanți cu care să pornim în călătoria digitală.

De exemplu, împreună cu FintechOS, First Bank a lansat Micro Creditum, o soluție inovatoare care reduce timpul de procesare cu 80%, reușind să ofere un răspuns în 24 de ore clienților din segmentul Micro, vizați de First Bank. Oferim de mai mult timp, un serviciu de consultanță video de ultimă generație, prin intermediul căruia se poate discuta cu specialiștii în servicii de asistență a clienților, prin conexiune video, în intervalul orar 09:00 – 21:00, inclusiv sâmbăta, foarte accesat în ultimele 4 luni. E evident apetitul crescut de cumpărare de produse în zona de digital unde aproximativ 70% dintre clienții care intră în video call – achiziționează un nou produs.

Banca a implementat, de asemenea, semnătura electronică de la distanță în parteneriat cu CertSIGN și își comercializează produsele și serviciile 100% online. Iar din 4 iulie, First Bank a lansat o noua aplicație mobilă, concepută special pentru a oferi accesibilitate și rapiditate. De exemplu, experiența de deschidere de cont se realizează în maximum 8 minute. Sunt posibile toate operațiunile bancare obișnuite, precum deschiderea de conturi curente de pe telefonul mobil, fără a fi necesare vizite la unitățile bancare, transferuri, plăți, iar acestea sunt completate de emiterea gratuită a unui card VISA Platinum, retrageri de numerar fără comisioane de la bancomate și multe altele.

În concluzie, putem spune că amploarea impactului generat de pandemie a scos în față mai mult ca oricând necesitatea. Aceea de a oferi produse și servicii simple, atractive, utile. Ca efect al măsurilor de transformare digitală, este evidentă creșterea puternică a zonei de tranzacționare digitală. Astfel, aproximativ 80% din tranzacțiile băncii s-au derulat în zona digitală exclusiv. First Bank reușește în acest context un mix de digital & human touch – unic prin îmbinarea eficienței lumii digitale, care oferă viteză și accesibilitate, cu asistența și consultanța furnizate de oameni în cazul produselor și situațiilor mai complexe.