Iliuță Jitaru, Manager Microfinanțare Patria Bank, consideră că orice mică afacere are șanse pentru obținerea unei finanțări de la bancă în condițiile în care antreprenorii demonstrează implicarea permanentă în viața de zi cu zi a business-ului. ”Finanțăm toate domeniile și toate firmele care au o afacere în care cred, în care investesc și care produce rezultate și impact pozitiv pentru familiile lor și pentru comunitate. Ne uităm cu atenție la proiecția afacerii, experiența în domeniu și calibrăm finanțările cu prudență, aducând plus valoare acolo unde deja antreprenorul alocă timp, resurse și energie”, susține Iliuță Jitaru în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews. În opinia sa, principalele atuuri pentru un om de afaceri sunt reprezentate de capacitatea de a fi dinamici și de a-și adapta continuu business-ul, fără a amâna deciziile care se impun.

Cât de pregatite sunt firmele mici pentru a traversa o criză economică generată de pandemie și cum se raportează Patria Bank la microfinanțare pentru a susține aceste afaceri? Ce măsuri administrative sunt necesare pentru a schimba fața business-ului românesc și pentru a crește numărul de firme bancabile?

Microfinanțarea a cunoscut o creștere importantă anul acesta, antreprenorii și firmele recăpătând încredere și curaj. De exemplu, doar pe segmentul microfinanțare, prin creditul EaSI, peste 84 de milioane de lei au ajuns la fermieri și micile afaceri în primele 5 luni ale anului. Vedem un sentiment de încredere în creștere, iar cifrele macro arată o poziție bună a României în ceea ce privește creșterea economică, cea mai bună din regiune. Firmele cred că au ieșit mai puternice din pandemie – anumite segmente au fost inevitabil mai afectate pe fondul restricțiilor – nu neapărat financiar ci prin exersarea capacității de a lua decizii și de a opera în condiții de predictibilitate redusă. Sunt și segmente învingătoare în pademie, puțin afectate de fapt, care au înregistrat creșteri: segmentul agro mic (legumicultură), transporturile și comerțul. La Patria Bank, afacerile mici și foarte mici, primesc încrederea noastră prin finanțări rapide, fără avans sau garanții reale, și continuă să reprezinte una dintre cele mai importante zone de dezvoltare și creștere în bancă. Ne uităm cu atenție și la latura socială a finanțării, pentru că atunci când finanțezi un legumicultor, o fermă de vaci, un magazin sătesc sau o frizerie de cartier, contribui de fapt la bunăstarea familiilor antreprenorilor și a întregii comunități în care ei activează. Și de peste 15 ani de când facem acest lucru, vedem ce impact are finanțarea în educația copiilor antreprenorilor, în dezvoltarea relațiilor sociale în comunitate, în productivitatea crescută a recoltei, în manifestarea unui comportament tot mai deschis colaborării. În Grupul Patria Bank, atât în bancă cât și în Patria Credit IFN, este misiunea noastră să susținem incluziunea financiară și prin ceea ce facem demonstrăm impactul ei în comunități.

Ce sfaturi aveți pentru micii antreprenori, care pot constitui un ajutor real în desfășurarea afacerilor pe care le administrează în această perioadă plină de provocări generate de pandemia de coronavirus?

Avem încredere în antreprenori și știm că aceștia pot lua cele mai bune decizii pentru firma lor. Îi încurajăm să fie dinamici, să-și adapteze continuu business-ul și să nu amâne decizii. De asemenea, e important să fie informați și atenți la schimbările din piață, dar și legislative, și să analizeze cel puțin toate formele de sprijin anunțate de autorități (europene sau guvernamentale, de granturi sau garanții). Parteneriatele în care intră sunt importante, de asemenea, astfel încât o selecție atentă a colaboratorilor îi poate ajuta. Mai cred că puterea antreprenorilor stă în mindset-ul potrivit care le permite să vadă partea plină a paharului și să le ofere curajul să încerce nișele de oportunități care apar în contexte favorabile, dar mai ales nefavorabile.

Care sunt elementele ce primează în analiza de eligibilitate pentru acordarea unei microfinanțări și cât de mult diferă acestea în prezent față de perioada pre pandemie? Indicați vă rog domeniile de activitate care au cele mai mari șanse pentru finanțare acum?

Finanțăm toate domeniile și toate firmele care au o afacere în care cred, în care investesc și care produce rezultate și impact pozitiv pentru familiile lor și pentru comunitate. Ne uităm cu atenție la proiecția afacerii, experiența în domeniu și calibrăm finanțările cu prudență, aducând plus valoare acolo unde deja antreprenorul alocă timp, resurse și energie. Segmentul agro va continua să crească în mod cert și este o prioritate importantă pentru noi. „Viitorul este agro” și o citez aici pe colega mea Raluca Andreica, Director General Patria Credit IFN. În plus, noi avem avantajul de a ne afla într-un context favorabil în România: avem o suprafață agricolă generoasă, printre cele mai mari din Europa, avem deschidere spre tehnologie și digitalizare și avem companii de tehnologie inovative. Adăugând deschiderea spre finanțarea agriculturii, pe care o avem în misiunea Grupului Patria Bank, creăm un trio în măsură să devină un contributor important la o agricultură a viitorului mai productivă și mai eficientă. Finanțarea proiectelor de tehnologizare a culturilor și fermelor prin investiții, credite punte pentru Fonduri Europene și cercetare și dezvoltare sunt la baza activității noastre de susținere a agriculturii viitorului.

Ce probleme identificați, în mod special, la micile afaceri care solicită finanțare pentru dezvoltare de la bancă?

Ne concentrăm pe soluțiile și pe avantajele pe care le are afacerea antreprenorilor finanțați, fiind totodată atenți la potențialele riscuri care pot apărea în dezvoltarea afacerii. Ne uităm atent la experiența în domeniu, la planificarea pe care o gândește pentru afacerea sa și la proiectele noi pe care le are. Înțelegerea contextului de piață și identificarea unui public optim pentru desfacerea produselor, alături de o planificare în timp pot fi de obicei aspecte care indică o bună înțelegere a propriei afaceri și bune rezultate.

În afara faptului ca unii antreprenori vin la bancă pentru finanțare fără a avea o imagine clară a business-ului și lipsa garanțiilor, cum este micul antreprenor român? Ce alte greșeli face astfel încât îl îndepărtează de o potențială finanțare? Au românii cultură antreprenorială?

Micul antreprenor român este foarte implicat, creativ și concentrat pe administrarea tuturor aspectelor afacerii sale. În zona de microfinanțare vorbim de afaceri cu puțini angajați, în special în domeniul serviciilor, comerțului, transportului, micilor ateliere de producție, agricultori cu culturi în solar sau în grădină. La un nivel atât de mic al afacerii, din punct de vedere al resurselor umane angrenate, antreprenorul are mai multe roluri concomitent. În acest context, nivelul cunoștintelor în administrarea afacerii trebuie să cuprindă mai multe arii. Mai mult, nu de puține ori, bugetul antreprenorilor mici se confundă cu bugetul familiei, fapt care îi responsabilizează și mai mult. Pe zona financiară, modelul nostru de business în microfinanțare presupune nu doar să acordăm finanțare, ci să ne uităm la afacere mai departe de documente. Ne uităm la antreprenor și în contexul său familial și la capacitatea acestuia de a genera business și de a rambursa. Aceasta este de fapt una dintre specificitățile microfinanțării. Cât despre cultura antreprenorială, aceasta se formează în timp, în câteva generații. Au făcut pași importanți antreprenorii și vedem o tot mai mare deschidere spre perfecționare și învățare, fapt care ne bucură enorm. Vedem multă energie și uneori impulsivitate, de exemplu, în dimensionarea planului de afaceri într-o zonă foarte optimistă. Și aici intervenim noi cu partea de consultanță, suport și punem umărul efectiv în a aduce claritate și o proiecție realistă afacerii. E un proces contiunuu de învațare și educație financiară pentru antreprenorii mici și consultanții noștri își aduc contribuția aici.

Cum arată portofoliul de microfinanțare de la Patria Bank și care sunt previziunile privind acest segment în 2021?

Am vorbit recent despre bunele rezultate pe care le are segmentul de microfinanțare în Patria Bank. Concret, dacă mă raportez doar la profilul micului antreprenor finanțat prin creditul EaSI, poate cel mai căutat produs al nostru, care oferă finanțare de până la 240.000 de lei (pana la 21.12.2021) și acoperire de 90% a garanției de către Uniunea Europeană, cifrele de până acum ne arată că va fi un an cu un nivel record de finanțări acordate micilor fermieri și micilor afaceri. Când vorbim de întreg segmentul micro în Patria Bank, vorbim de finanțări de până la 400.000 de euro expunere, agricultori cu suprafețe de până în 500 de ha și afaceri mici cu cifre de afaceri de până într-un milion de euro. Structura portofoliul nostru confirmă importanța acordată segmentului agro, care reprezintă peste 33% din total, urmat de comerț (17%), construcții (7%), industrie și transport (cu 7%), serviciile și alte sectoare reprezentând 29% din portofoliu. Vom continua să creștem tot mai mult segmentele agro și servicii, unde potențialul și impactul este mare, și la fel și interesul nostru.