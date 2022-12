Mihaela Ioniță se alătură echipei ING Bank România începând cu data de 1 ianuarie 2023, urmând să preia poziția de Director de Resurse Umane și membru în Comitetul Executiv al băncii. Mihaela Ioniță îl succedă pe Richard de Graaf, cel care a condus divizia de HR în ultimii trei ani și care a preluat un nou rol în cadrul grupului ING.

„Mihaela Ioniță este unul dintre cei mai experimentați profesioniști HR din România, iar profilul său de lider se potrivește culturii noastre deschise, orientate spre oameni, dezvoltare continuă și performanță. Suntem convinși că Mihaela va contribui la consolidarea poziției noastre de Top Employer în sectorul financiar, precum și în evoluția practicilor noastre de resurse umane, astfel încât să fim banca preferată pentru noile generații de angajați și clienți”, susține Mihaela Bîtu, CEO ING România.

„Sunt încântată să mă alătur echipei ING Bank România, bine-cunoscută pentru profesionalism și creativitate, având astfel oportunitatea de a contribui la dezvoltarea unei culturi organizaționale remarcabile. Pentru mine este o provocare ce îmi oferă șansa să explorez un nou domeniu și mă bucur că voi face parte dintr-o echipă în care evoluția, învățarea continuă și inițiativa sunt apreciate”, a declarat Mihaela Ioniță, Head of HR în ING Bank România.

Mihaela Ioniță are peste 15 ani de experiență în consultanță de business, vânzări și resurse umane, în cadrul unor companii prestigioase recunoscute la nivel național și internațional. În prezent, este Head of HR al Lidl România, o organizație cu peste 10.000 de angajați și unul dintre Angajatorii de Top din piața locală. Anterior, a ocupat funcții în cadrul unor companii precum Deloitte, KPMG, Xerox Romania, unde a făcut trecerea de la consultanță către business și apoi către HR, fiind numită în 2011 HR Director pentru Xerox Romania, activitatea ei acoperind șase țări din Europa Centrală și de Est. În anul 2013, Mihaela Ioniță a devenit People Services Manager pentru Coca Cola HBC Business Services Organisation (shared service center), relocându-se pentru 3 ani în Bulgaria. Ulterior, a preluat poziția de Country HR Manager pentru România la Coca Cola HBC până în februarie 2021, când a fost numită Head of HR al Lidl România.

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,4 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este a patra bancă în top 10 bănci locale, conform activelor, și singura bancă cu creștere organică, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,6 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri și Mid-Corporate și Wholesale Banking.