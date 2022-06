Raiffeisen Bank anunta o schimbare in echipa de conducere a bancii. Consiliul de Supraveghere l-a numit numit pe Mihail Ion la conducerea Diviziei Piete de Capital, Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala. Nominalizarea va deveni efectiva dupa obtinerea tuturor avizelor si a autorizarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Pana in prezent, Mihai a fost membru in conducerea executiva a bancii, in calitate de CFO (Chief Financial Officer), rol pe care l-a exercitat din mai 2017. In 20 de ani de cariera in echipa Raiffeisen, Mihail Ion a fost 10 ani CEO al subsidiarei Raiffeisen Asset Management.

„Sunt sigur ca Mihai va face o treaba foarte buna ca vicepresedinte al Diviziei Piete de Capital, Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala. Mihai este in echipa Raiffeisen de 20 de ani, cunoaste bine banca, a condus cu succes directii, divizii sau subsidiare ale grupului si vine pe noua pozitie cu energie si idei pentru succesul nostru in urmatorii ani. Crearea acestui rol extins, cu accent pe planificarea financiara, este parte din strategia noastra de a fi cei mai buni consultanti pentru clientii nostri si pentru nevoile lor financiare. Imi doresc sa avem o echipa valoroasa de consiliere pentru clientii nostri. Ramane sa ne completam echipa de management cu un nou CFO, proces care se afla deja in derulare”, a spus Zdenek Romanek, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank.

Noua divizie va fi responsabila si pentru serviciile de private banking si isi propune sa asiste clientii persoane fizice din toate segmentele de venit sa aiba o viata personala financiara cat mai bine administrata. “Vom dezvolta in continuare propunerea noastra de valoare pentru clientii care doresc sa stabileasca si atinga obiective financiare de termen scurt, mediu sau lung, prin cresterea gradului de utilizare a produselor de economisire, investire, pensii si asigurari si extinderea gamei de instrumente ce pot fi folosite in acest sens. Intr-un context economic marcat de incertitudine si inflatie in crestere, planificarea finantelor personale devine mai importanta decat oricand”, a spus Mihail Ion.

In acest moment conducerea executiva Raiffeisen Bank este formata din sase membri ai Directoratului: Zdenek Romanek – Presedinte & CEO, Mihail Ion – Vicepresedinte Piete de Capital, Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala, Vladimir Kalinov – Vicepresedinte Retail, Cristian Sporis – Vicepresedinte Corporatii, Mircea Busuioceanu – Vicepresedinte Risc (CRO) si Bogdan Popa, Vicepresedinte Operatiuni si IT (COO).

Mihail Ion s-a alaturat echipei Raiffeisen Bank in februarie 2002 ca manager al departamentului de cercetare al Diviziei Trezorerie si Piete de Capital. In 2005 devine presedinte si CEO la Raiffeisen Asset Management, pozitie pe care o ocupa timp de 10 ani.

Din 2015 revine in banca fiind director executiv in Divizia Corporatii, ocupandu-se de corporatii medii si sector public, iar din 2017 devine vicepresedinte si CFO al Raiffeisen Bank.