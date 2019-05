Raiffeisen Bank a lansat noile aplicații pentru mobile și internet banking. Cu un design intuitiv și prietenos, noul Smart Mobile, aplicația de mobile banking, și noul Raiffeisen Online, aplicația de internet banking, au afișate toate informațiile despre conturi într-un singur ecran, un flux de plăți simplificat, un control mai bun al cardurilor și logare 100% online datorită Raiffeisen Smart Token, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Noile aplicații înseamnă pentru Raiffeisen Bank încă un pas decisiv făcut spre servicii bancare complet digitalizate, intuitive, sigure și ușor de folosit. Utilizarea aplicațiilor nu are costuri pentru clienții care au optat pentru pachetele de cont curent ZERO Tot și ZERO Simplu. De asemenea, toate plățile și încasările în lei au 0 comision, pentru conturile deschise la băncile de pe teritoriul României.

“Cu un uriaș efort de echipă, într-un proces care a implicat toate departamentele băncii în diferite etape ale dezvoltării, lansăm noile aplicații de mobile și internet banking. Acestea sunt baza ecosistemului digital pe care îl construim, în așa fel încât experiența clienților la interacțiunea cu banca să fie una plăcută și simplă”, a spus Steven van Groningen, CEO & președinte Raiffeisen Bank.

Noul Smart Mobile, aplicația nativă de mobile banking a Raiffeisen Bank, poate fi descarcată din AppStore și Google Play și oferă noi opțiuni și funcționalități:

logare și autorizare de plăți 100% online, în siguranță, prin SmartToken, care generează coduri unice pentru fiecare operațiune sau prin metode biometrice (amprentă sau Face ID). Odata cu instalarea și utilizarea aplicației Raiffeisen Smart Token, clienții nu vor mai avea nevoie de card reader.

verificarea rapidă a soldului cu ajutorul widget-ului Smart Mobile, fără a mai fi necesară logarea, iar posesorii de Apple Watch își pot activa widget-ul direct pe ceas;

blocarea unui card, solicitarea unui card nou sau reemiterea cardului;

pentru cardurile de credit, vizualizarea planului detaliat de rate;

căutarea rapidă a unei plăți anterioare;

efectuarea rapidă a unei plăți repetitive prin funcția “repay”;

afișarea automată a facturilor viitoare (opțiunea devine disponibilă la prima plată făcută de client).

Raiffeisen Smart Token permite logarea 100% online în aplicațiile de mobile și internet banking, dar și autorizarea plăților în deplină siguranță, indiferent de valoare. Odata cu instalarea și utilizarea aplicației Smart Token, clienții nu vor mai avea nevoie de card reader.

Noul Raiffeisen Online este aplicația de internet banking unde clienții Raiffeisen Bank pot face plăți sau efectua operațiuni, direct de pe desktop, experiența fiind similară celei de pe mobil, cu excepția funcțiilor specifice smartphone-urilor (autorizare și logare biometrice, widget sau scanarea facturilor).

Raiffeisen Bank a intensificat, în ultimii ani, procesul de simplificare și transformare digitală. A investit în noi tehnologii, pentru a pune bazele unei infrastructuri IT sigură și flexibilă pe care să poată dezvolta soluții de banking pentru viitor. Banca are peste 650.000 clienți digitali care folosesc aplicațiile Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online, 80% dintre aceștia sunt pe mobil, în timp ce 20% accesează serviciile online de pe desktop.

De peste 20 de ani, Raiffeisen Bank România oferă o gamă completă de produse și servicii bancare pentru 2 milioane de clienți persoane fizice, 92.000 de IMM-uri și 5.700 de companii mari și medii. Banca are aproape 5.000 de angajați, peste 400 de agenții în toată țara, aproximativ 900 de ATM-uri, 250 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de 20.000 de POS-uri.