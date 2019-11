Guvernatorul Mugur Isărescu consideră corectă abordarea noului guvern care face o analiză atentă a bugetului. “Trebuie să vedem care este situaţia clară a bugetului”, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la conferinţa anuală a Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România.

“Eu cred, o spun de la început, apropo de ce am văzut ieri pe la televiziuni şi aşa mai departe, cum cred eu că s-au distorsionat unele mesaje, că abordarea Guvernului este corectă. Nu putem să le luăm pe toate să le discutăm. Mai întâi şi întâi trebuie să vedem care este situaţia clară a bugetului.

Sprijin cu toate forţele ideea de a se termina cu arieratele create de buget pentru că orice întârziere a plăţilor făcute de către buget creează un lanţ de arierate. Scrie asta şi în teorie. Atunci când într-o societate apar arierate uitaţi-vă şi la buget, să nu fie sursa acestor arierate, acestor întârzieri. Şi apoi dacă din întârzierile acestea mai omori pe câte unul de unde să îşi ia bugetul resurse? Sau influenţezi creşterea economică”, a afirmat Mugur Isărescu, citat de Agerpres.ro.

Guvernatorul recunoste ca BNR va interveni in piata

Guvernatorul a explicat că trebuie să terminăm cu discuţiile despre cursul de schimb, întrucât orice depreciere a cursului “nu face decât rău”.

“După care, dacă cifra este 4,4% (estimarea de deficit bugetar – n.r.), v-am dat un exemplu, terminăm discuţia cu cursul de schimb. Păi ce rost are să o porţi, nu? Să echilibrezi contul extern când 80% din dezechilibrul extern vine din deficitul fiscal. Orice depreciere a cursului nu face decât rău. Bineînţeles că o să apară cineva să spună: guvernatorul ajută Guvernul. Nu? Păi ajutăm Guvernul, ajutăm ţara. Banca Naţională lucrează cu orice guvern îl dă ţara. Avem acest guvern şi îl ajutăm. Nu este ceva anormal”, a mai spus Mugur Isărescu.

El a declarat că o altă temă care ar trebui abordată este cea a majorării pensiilor şi a precizat că decizia în acest caz este una politică.

“După care la ce trebuie să ne gândim? Într-adevăr avem acum o problemă. Pe asta o rezolvăm întâi şi după ce ne lămurim şi cât e deficitul şi rezolvăm şi problema care se numeşte finanţarea deficitului pentru acest sfârşit de an, ajungem şi la dezbaterea despre pensii. Dacă din dezbaterea despre pensii singurul lucru care iese este că Banca Naţională a României sau economistul şef, nu era nici Banca Naţională, cere prorogarea Legii pensiilor, amânarea, nu am făcut nimic. Nici nu are el dreptul să ceară aşa ceva. Şi nici noi. E o decizie politică. Valentin Lazea, înţeleg, a făcut nişte analize de cifre. Dar uitaţi unde s-a dus dezbaterea, unde a luat-o, în altă parte”, a subliniat Isărescu.

Guvernatorul BNR susţine că până la problema pensiilor mai sunt alte lucruri de lămurit, precum finanţarea, care este “grea, dar nu imposibilă”.

Isărescu a menţionat că Guvernul are buffer-ul aproape întreg, dar a sugerat că nu este indicat să-l folosească în condiţiile în care există exces de lichiditate, iar aceasta aduce costuri pentru banca centrală şi bancheri.

“Trebuie să înţelegem că trecem printr-un moment mai greu, dar controlabil, administrabil”, a afirmat şeful BNR, subliniind totodată că trebuie să ne aşezăm cu calm, responsabilitate şi profesionalim să construim bugetul pentru anul viitor, “care este şi mai greu de făcut”.