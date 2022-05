Mugur Isărescu recomandă românilor să abordeze cu calm creșterea inflației. Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a îndemnat, joi, la calm, vorbind despre „discuțiile care nu se mai termină cu inflația și exagerările”, spunând că ar trebui „să mai bem câte un ceai de tei”. Declarațiile sale vin în contextul în care inflația a ajuns în aprilie la aproape 14%, cel mai mare nivel din ultimii 17 ani, iar dobânzile sunt la maximul ultimului deceniu.

Mugur Isărescu a prezentat, joi, raportul asupra inflaţiei pe trimestrul I al acestui an.

Mugur Isărescu anunță că inflația va dura. Guvernatorul susține că nu ne paște nimic negru. Nu suntem în recesiune!

„Prețurile la energie s-au transmis în cotațiile produselor agroalimentare pe canalul costurilor cu transportul, îngrășăminte și furaje, dar și pe un fundal de început de panică. De aceea nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitația este caracteristică perioadelor de criză, e de înțeles. Dar eu cred că autoritățile asta trebuie să transmită, mai calm. Am înțeles și eu mesajul, mai bem câte un ceai de tei. Eu l-am băut cu Eugen Rădulescu (Eugen Rădulescu – director în BNR, n.r.). Discuțiile care nu se mai termină cu inflația și exagerările sunt specifice, dar nu fac bine”, a declarat Mugur Isărescu la conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației – mai 2022.

Guvernatorul declară că „putem să ne consolăm” cu faptul că România nu mai are cea mai mare inflație din Europa. „Avem 7-8 țări înaintea nostră, inclusiv din zona euro. Și Bulgaria are inflație mai mare. (…) N-au deficitele fiscale pe care le are Romania”, a declarat guvernatorul BNR.

Inflatia accelereaza pana in iunie. Inflația nu va crește mult, pana la 15%. La final de an inflația va fi de 12,5%, potrivit Guvernatorului BNR.

BNR a revizuit prognoza de inflație în creștere puternică de la 9,6% la 12,5% pentru finalul acestui an și de la 3% la 6,7% pentru anul 2023. Rata anuală a inflaţiei IPC este anticipată să avanseze până în luna iunie, când ar urma să atingă un maximum de 14,2%, potrivit Raportului asupra inflaţiei din luna mai.

Alte declarații

➡️Avem o inflație generată de energie! Impactul cresterii prețului la energie este masiv. Asta reflectă un soc puternic sau un fenomen de criză”, spune Guvernatorul Mugur Isărescu la inceputul conferintei privind Raportul asupra inflatiei.

➡️Nu suntem pe locul I in UE la inflatie! Sunt alte 7-8 state cu o inflatie mai mare ca a României.

➡️ Nu suntem in recesiune! Nu ne pregatim de nimic negru.

➡️ Inflatia accelereaza pana in iunie. La final de an inflația va fi de 12,5%.

➡️ Avem un exces micut de cerere. Noi acționam si descurajam creditarea. Prin dobânzi. Dar avem cea mai scazuta intermediere, nu e cea mai fericita opțiune. O descurajam, dar nu o frânăm brusc!

➡️ Nu vom avea un val de credite neperformante. Dar situații punctuale ale unor debitori, pot fi.

Lucram cu guvernul. Avem razboi la usa, avem criza energetică. Am initiat o discutie despre un eventual moratoriu. Bancile pot discuta individual pentru cei care au dificultati. Suntem in dicsutii.

Sfat pentru români: Am incredere ca vom depasi si momentul acesta. Trecem printr-o criza și avem și un razboi la usa. E greu. Fiecare are situația lui. Tara trece printr-un moment dificil.

BNR va crește dobanzile si in urmatoarele intalniri, Guvernatorul a anunta că Banca Centrală va mari pasul.

“Ecartul dobânzilor nu mai trebuie să se departeze (nr. față de țările vecine). Va trebui să mărim pasul”.

Nu ne mai permitem sa se majoreze ecartul dintre ei si noi.

➡️ Nu cred că ajustarea economiei se mai poate face pe cheltuieli. Ai nevoie de venituri mai multe.

➡️Riscuri sunt multe. Nu știm ce face Putin. Cred că inflația va veni în jos.

Cum iși protejează Guvernatorul Isarescu veniturile de inflație?

➡️ Am investit in titluri de stat. Au avut dobanzi mai bune. Nu-mi fac nici o iluzie ca mi pierd din puterea de cumpărare.

“Avem începând cu iulie 2021 o creştere extrem de rapidă a preţurilor, ceea ce reflectă un şoc puternic sau un fenomen de criză, înseamnă o creştere într-o perioadă scurtă, bineînţeles că reflectă un fenomen advers cu totul şi cu totul deosebit. În spatele acestei creşteri a preţurilor de consum din România, ca şi din mai toate ţările europene, este o creştere a costurilor de producţie şi, în special, a costurilor cu energia, deci a preţurilor la energie. Toate formele de energie, inclusiv combustibilii. Se mai adaugă, tot pe partea de costuri, adâncirea sincopelor din lanţurile internaţionale de valoare adăugată cauzate de sancţiuni, reticenţa companiilor față de relaţiile comerciale cu Rusia şi iminenţa unor noi seturi de măsuri în trimestrul 1”, a spus Guvernatorul.

Reamintim că inflația a înregistrat un record în luna aprilie – 13,8%. Cea mai mare valoare din ultimii 18 ani. Gazele s-au scumpit cu peste 85% în ultimul an, iar cartofii cu aproape 42%