Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a prezentat luni, într-o conferinţă de presă, Raportul trimestrial asupra inflaţiei din luna noiembrie, în care se arata că în final de an inflația va crește până la 16,3%. Anticipațiile BNR arată o inflatie in scădere anul viitor, cu o exceptie in luna august, iar în final de an inflaţia se va situa la11,2%.

Reamintim că în octombrie, rata anuală a inflaţiei a coborât la 15,32%, de la 15,88% în septembrie, iar în luna august, guvernatorul BNR anunţa că prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an este estimată la 13,9%, iar pentru finalul lui 2023 la 7,5%.

Mugur Isărescu: Suntem călare pe situație, ducem inflatia in jos

În conferinta de prezentare a raportului, Mugur Isărescu a transmis că pe “datele actuale noi vedem inflatia in scădere, din 2023. Suntem călare pe situatie, ducem inflatia in jos”, a spus guvernatorul incercând sa relaxeze discuția în care cifrele contează iar veștile nu sunt deloc bune. Potrivit anticipațiilor BNR, abia din 2024 România va avea o inflație cu o singură cifră.

Mugur Isărescu: A lovit populatia la buzunar

Guvernatorul spune ca preturile tot mai mari sunt efectele indirecte ale socului energetic. Şeful băncii centrale a subliniat că majorările tarifelor la gaze naturale și electricitate generează rapid un efect în lanț. “Au depasit ceea ce chiar eu am anticipat”, a recunoscut Mugur Isarescu. Iar despre cresterea preturilor, guvernatorul a punctat realist “a lovit populatia la buzunar”.

Mugur Isărescu: Dozajul e mai important decat instrumentul

Vorbind despre economie, domnia sa a spus ca datele actuale ale BNR preconizeaza o temperare, fata de trimestrul I, cand am avut o “crestere majora mai mult pe consum, mai putin pe investitii”. Prin creșterea treptată a dobânzilor, BNR nu am bruscat economia, mai explică guvernatorul.

“Dozajul e mai important decat instrumentul. Am mers gradual, ca sa dam timp celor cu credite in lei sa se obisnuiască cu dobânzile actuale. Să înțeleagă că perioada cu dobânzi mici e ceva depășit”, a mai sustinut Mugur Isărescu în cadrul conferinței.

Mugur Isărescu: nu vom avea recesiune

Intrebat despre evolutia economica din 2023, Mugur Isarescu spune ca vom vedea o incetinire economica. “Analistii vorbesc de o eventuala recesiune anul viitor, dar daca analizam cifrele, trimestru la trimestru, vedem o incetinire economica. Noi suntem echilibrati si credem ca in afara de o incetinire economica, nu vom avea recesiune tehnică”, a spus Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu: Dobânzile ustură la pungă

Oficialul BNR atrage atentia ca analizele din presa vorbesc despre o franare brusca a creditarii, iar datele BNR arata doar un “usor declin al creditelor pentru populatie”. Domnia sa considera normala evolutia, cat timp “dobanzile ustura la punga”. Iar in general putem vorbi despre o stagnare a creditarii, atat pe componenta companiilor cat si a populatiei.

Mugur Isărescu: Lasam cursului mai multa flexibilitate sa vedem unde il duce piața

Despre cursul de schimb care a fost “foarte stabil”, asa cum declara guveratorul in luna august, Mugur Isarescu vine cu un anunt soc pentru piata, daca va fi respectat: “Ii lasam cursului mai multa flexibilitate sa vedem unde il duce piața”.

Mugur Isarescu: Ati facut Roborul o vedetă. Pe asta la 3 luni.

In incercarea sa de a face lumina in declaratia sa din luna august – cand spunea că băncile au cam sarit calul cu Roborul, Mugur Isarescu a explicat cum anticipează instituțiile financiare evolutia indicilor, de ce ROBOR la 3 luni este o previziune a pietei, iar nivelul dobânzii reprezintă un acord de înțelegere în piață. Oficialul atrage atentia ca Robor la 3 luni e deja vedetă, în presă, dar relevanți sunt indicii pe termen scurt.

Mugur Isarescu: Robor la 3 luni este o previziune

“Bancile se uita la rata BNR dar se gandesc si pana unde se duce banca centrala peste 3 luni cu dobanda. Fac o evalure a economiei. Se poate spune speculatie (speculeaza ce se va intampla in viitor), dar nu ca ceva negativ. Le- am spuns sa iasa si ei sa explice de ce au vazut asa de sus dobanda. Ca apoi aud ca Isarescu este avocatul bancilor. Si nu sunt” a tinut sa precizeze guvernatorul BNR.

“In august bancile aveau evolutii care aratau ceva, dar noi (BNR) nu am dus dobanda acolo. A fost o atentionare pentru ele. Sa fie atente si la ce spunem noi” a explicat seful BNR.

Mugur Isarescu: Roborul a devenit un indicator social

Mugur Isarescu spune ca este multumit cu indicele, chiar daca Robor la 3 luni nu mai este un indicator de politică monetară. Acum el “este legat creditele la creditele cu dobanda variabila si a devenit un indicator social”, considera seful bancii centrale.

Concluzia: prețurile vor continua să crească până la final de an. Inflație de o cifră abia în 2024

Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 11,2% pentru sfârşitul anului viitor, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Scaderea inflatiei va fi intrerupta in luna august

BNR preconizează că inflaţia va atinge un nivel maxim la sfârşitul anului 2022 şi că va rămâne la un nivel ridicat în 2023, înainte de a ajunge sub o cifră, în 2024.

În scenariul de bază, tendinţa descendentă va fi întreruptă temporar în trimestrul III 2023, odată cu ieşirea din vigoare a măsurilor de plafonare a preţurilor la bunurile energetice, cu impact la nivelul ratei anuale a inflaţiei IPC timp de 4 trimestre. Ulterior, la finele trimestrului III 2024, convergenţa către ţinta de inflaţie este prevăzută a fi una rapidă, având ca resort principal efecte de bază extrem de favorabile.

În prezentare se menţionează că extinderea schemei de plafonare după 31 august 2023 sugerează, la prima vedere, un nivel al indicatorului la finele anului 2023 cu circa 4,1 puncte procentuale sub nivelul indicat de scenariul de bază şi, în plus, o traiectorie neîntrerupt descendent.

Stire in actualizare…