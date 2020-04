Banca Transilvania lanseaza pentru viitorii sai clienti NEOcont. Primul pas spre BT inseamna acum zero drumuri la banca pentru semnaturi, dar si zero comisioane la o serie de servicii.

Ce insemana pentru persoanele fizice NEOcont: cont bancar care poate fi folosit imediat, card de debit primit acasa, posibilitatea platii cu cardul (inclusiv facturi, taxe si impozite) sau cu telefonul, informatii despre banii din cont si tranzactii, respectiv posibilitatea de a trimite sau solicita bani.

NEOcont este una dintre facilitatile noii platforme digitale a bancii, NEO, platforma pregatita de lansare dupa depasirea actualului context social si economic, respectiv odata cu revenirea la business as usual. NEOcont este lansat acum pentru ca banca a devansat calendarul proiectelor pentru perioada urmatoare, asa incat sa ajute persoanele care au nevoie de un cont bancar, fara a mai face un drum la BT.

Prin NEOcont o persoana isi poate deschide de la distanta un cont curent BT in lei si poate alege sa primeasca acasa, prin curier, un card de debit. De asemenea, isi poate descarca gratuit pe telefon aplicatia BT Pay, pentru inrolarea in aplicatie a cardului. Odata inrolat, in aplicatie apare cardul in format digital, iar clientul poate face cumparaturi platind cu telefonul, poate verifica banii din cont si platile.

Pentru deschiderea si administrarea contului, respectiv pentru emiterea cardurilor care pot fi comandate prin NEOcont banca nu percepe niciun comision.

Cont la BT in 6 pasi:

Accesarea paginii NEOcont de pe siteul BT si parcurgerea etapelor pana la apelarea video a bancii; Incarcarea fotografiei cartii de identitate a persoanei care doreste NEOcont; completarea unor informatii (telefon mobil cu numar de Romania, email), realizarea unui selfie si incarcarea pozei; Apelarea video a NEOechipei de Customer Care, prin accesarea linkului primit prin email; este necesara verificarea prealabila a functionarii webcam-ului si microfonului telefonului/laptopului/calculatorului; Semnare electronica; Primirea prin email a documentelor care confirma deschiderea contului la BT; Primirea prin mesaj pe telefon a IBAN-ului contului.

Carduri si banking pe telefon pentru viitorii clienti BT:

Cardul Visa Classic: este un card de zi cu zi, care asigura accesul la banii din contul curent. Este cunoscut ca fiind “card de salariu” si este cel mai solicitat si folosit card al bancii. Studentii pot solicita cardul BT OmniPass.



BT Pay: aplicatia ofera posibilitatea de plati contactless cu telefonul, verificarea tranzactiilor si a banilor din cont, posibilitatea de a trimite/primi bani catre/de la persoanele din agenda telefonului care folosesc BT Pay, gestionarea facila a cardurilor etc. Aplicatia poate fi descarcata din Google Play Store sau App Store, pe smartphone-uri cu Android si iOS si presupune adaugarea in format digital a cardului.

Cum ajuta NEOcont noii clienti: