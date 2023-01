Premierul Nicolae Ciucă a transmis că guvernul va vota astăzi continuarea programului Noua Casă și în 2023, de care au beneficiat 330.000 de tineri și familii care și-au achiziționat un cămin beneficiind de aceste facilități, fiind un demers pe care guvernul trebuie să îl gestioneze în continuare.

Ping Pong între Ciucă și Câciu:“Dacă vom avea aceeași creștere economică, vom suplimenta”, a spus imediat premierul Nicolae Ciucă.

Invitat să vorbeasă despre Programul Noua Casă, Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat că plafonul pentru acest moment este de 1,5 miliarde de lei, spunând că „ar putea fi suplimentat până la jumătatea anului”. Cum promisiunea nu părea discutată, a venit și replica: “Dacă vom avea aceeași creștere economică, vom suplimenta”, a spus imediat premierul Nicolae Ciucă.

Creșterea economică din 2022 a fost de 4,9%, susține premierul Ciucă



Anterior, Ciucă declara ca noile analize venite de la Comisia Națională de Prognoză arată că România a încheiat anul 2022 o creștere economică de 4,9%, în creștere față de prognoza de 4,6% și că în 2023 se așteaptă o creștere mai mică, de doar 2,8%. Cu alte cuvinte, o “realimentare” a plafonului Noua Casă nu va fi posibilă și probabilă.

Câciu despre Noua Casă: Bani de garanții există, îmi doresc să-i epuizăm cât mai repede

“Acest program are deja 13 ani în derulare și consider că el trebuie să continue fiind o măsură de sprijin, mai ales pentru tineri, pentru a cumpăra în condiții favorizante, să le spun așa. În acest an continuăm cu un plafon pentru inceput de 1,5 mld lei. Spun la început pentru că la jumătatea anului mi-aș dori să suplimentăm acest plafon…

“Dacă vom avea aceeași creștere economică, vom suplimenta”, vine replica premierul Nicolae Ciucă.

“Și cererea trebuie să se manifeste din partea potențialilor beneficiari, desigur”, revine la idee ministrul Câciu.

“Sunt doua tipuri de plafoane. Pentru apartamente de până la 70.000 de euro și pentru apartamente de până la 140.000 de euro. Facilitățile se referă la garanțiile oferite de stat dar și avansul mic prin derogare de la regulile bancare.

Din punctul meu de vedere este un program care va ajuta tinerii să-și achiziționeze o locuință și îî încurajez să meargă pe acest Program. Bani de garanții există, îmi doresc să-i epuizăm cât mai repede”, a încheiat Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.