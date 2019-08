bcr-1-1024×574.jpg” alt=”” class=”wp-image-47719″/>

Banca Comercială Română a înregistrat o creștere semnificativă a portofoliului de obligațiuni structurate în 2018, pe fondul cererii ridicate din partea clienților, al căror interes pentru aceste instrumente financiare a fost de șapte ori mai mare față de 2017. Anul trecut, peste 900 de clienți din zona de retail au accesat obligațiuni structurate. Totodată, BCR a înregistrat, în 2018, un volum total al tranzacțiilor de acest tip de peste 26 milioane euro.

Interesul tot mai pronunțat pentru produse structurate indică un comportament financiar tot mai complex în rândul clienților și o predilecție pentru investițiile și randamentele oferite de piața de acțiuni.

“În ultimul an, am observat o evoluție pozitivă a portofoliului nostru de produse de investiții și obligațiuni structurate. Dacă, până nu demult, acestea erau accesate cu precădere de clienții de private banking, începând cu 2018, am văzut un apetit tot mai pronunțat și în rândul celorlalți clienți din zona de retail. Acest lucru arată o evoluție pozitivă a gradului de maturizare a comportamentului financiar în rândul românilor, care au început să își diversifice opțiunile de investiții în vederea multiplicării și maximizării randamentelor. Vom continua să ne dezvoltăm portofoliul de produse structurate, pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri cu cele mai bune soluții pentru nevoile lor. Totodată, vom continua procesul de educație financiară, pentru ca aceștia să poată lua decizii informate, în funcție de profilul lor investițional. Astfel, în viitorul apropiat, vom lansa un produs nou, unic pe piața locală, cu capital protejat 100% de către emitent la maturitate, care să ofere o investiție în fondurile Erste Asset Management”, a declarat Laura Hexan, Șef Departament Vânzări Retail, Direcția Piețe Financiare BCR.

BCR oferă o gama completă de produse de investiții, atât pe piața locală, cât și internatională: tranzacționare la burse, obligațiuni și titluri de stat, aur, fonduri mutuale și obligațiuni structurate. Obligațiunile structurate sunt produse inovatoare, care combină instrumente financiare tradiționale (precum obligațiunile) cu instrumente derivate (precum opțiunile), și a căror performanță este dată de evoluția unui indice sau a unei acțiuni. Produsele structurate permit diminuarea riscului și maximizarea posibilităților de profit, și sunt folosite pentru creșterea randamenului portofoliului investițional, precum și pentru diversificare.

BCR oferă o varietate de produse structurate, emise de Erste Group, și mai nou si de alte grupuri financiar-bancare internaționale, începând de la cele cu capital 100% protejat la maturitate de emitent, cupon plătit anual sau la maturitate, până la produse personalizate care oferă diverse grade de protecție a capitalului și randamente atractive. Pe lângă acestea, BCR intermediază și alte produse de investiții, precum: aur financiar, fonduri mutuale, acțiuni și obligațiuni pe piața locală și internațională.