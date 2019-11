Ritmul de crestere al economiei Romaniei va incetini la 3,2% in 2020 si va reaccelera la 3,7% in 2021, se arata in cele mai recente estimari ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care puncteaza ca riscurile de supraincalzire vor disparea.

“In timp ce salariile vor reveni la cresteri de o singura cifra, consumul privat este asteptat sa ramana robust, sustinut de cresteri ale pensiilor. Deficitul comercial va creste in continuare din cauza cererii externe slabe si a competitivitatii scazute a preturilor. Cresterea investitiilor va ramane la un ritm moderat, sprijinita de o absorbtie mai mare a fondurilor europene”, arata estimarea organizației.

OECD arată că politicile expansioniste si pro-ciclice din trecut au redus spatiul fiscal disponibil, iar deficitul bugetar este prognozat sa continue tendinta de crestere in urmatorii doi ani.

“Reforma pensiilor va majora cheltuielile bugetare cu 2% din PIB pana in 2021. Imbunatatirile preconizate in colectarea taxelor si impozitelor si in eficienta institutiilor sectorului public nu sunt asteptate sa se materializeze destul de rapid pentru a compensa majorarea cheltuielilor publice. In consecinta, pozitia fiscala este asteptata sa fie in general neutra in 2020 si puternic expansionista in 2021”, spune OECD.

Deteriorarea echilibrului bugetar creaza riscul unei potentiale pierderi a increderii investitorilor in cazul unui soc macroeconomic negativ, iar spatiul fiscal trebuie reconstruit pentru reducerea riscurilor si pastrarea sustenabilitatii finantelor publice.

“Pentru a reduce deficitul bugetar, guvernul trebuie sa reconsidere anvergura si/sau calendarul reformei pensiilor (n.r. – de exemplu majorarii pensiilor la 1 septembrie 2020 cu 40%). In caz contrar, efortul de consolidare ar putea fi nevoit sa se bazeze pe reduceri de cheltuieli in zone prioritare, inclusive educatia, sanatatea si infrastructura. Majorarea taxelor care sunt cel mai putin asteptate sa perturbe cresterea, cum ar fi impozite pe proprietate si pe mediu, ar putea fi luate in considerare”, mai arata OECD.

Deficitul de cont curent este prognozat sa depaseasca 5% din PIB in 2019, iar principalele riscuri includ o continuare a deteriorarii cererii din Uniunea Europeana pentru bunurile romanesti si volatilitatea financiara globala care ar putea conduce la iesiri de capital, se mai noteaza in raport, care estimeaza o crestere economica de 4% pentru Romania in acest an.