Grupul XTB a înregistrat o creștere trimestrială record de clienți, cu 67.000 de clienți noi în primul trimestru al anului 2021. Pentru prima dată în istoria companiei, peste 100.000 de clienți au investit activ cu XTB într-un trimestru. Lansarea operațiunilor în Emiratele Arabe Unite este așteptată pentru prima jumătate a acestui an. Detalii de ultimă oră, într-un interviu cu Omar Arnaout, CEO al XTB.

XTB tocmai a anunțat o creștere record a numărului de clienți. Pe scurt, ce ne spun datele?

Suntem foarte mulțumiți de rezultatele primului trimestru din toate punctele de vedere. În primul rând, este vital să putem genera un profit de 19,5 milioane de euro în condiții normale de piață. În plus, am inclus peste 67.000 de clienți noi, ceea ce reprezintă peste 60% din toate conturile deschise în 2020, care a fost, de asemenea, cel mai bun an din istoria companiei. Creșterea dinamică a clienților din ultimele luni și strategia pe care am întreprins-o au avut, de asemenea, un impact și asupra depozitelor și volumelor nete, ambele atingând niveluri record.

Considerați că pandemia încă în desfășurare a avut o influență asupra rezultatelor și a interesului crescut al clienților pentru investiții sau au existat și alți factori?

Facem întotdeauna o diferențiere între factorii care ne influențează afacerea. Pe de-o parte, există acele elemente asupra cărora nu avem control, cum ar fi volatilitatea pieței și alte evenimente legate de piață, iar la polul opus sunt factorii asupra cărora deținem controlul complet, cum ar fi oferta noastră, platforma de tranzacționare, tehnologia și serviciul. În primul trimestru al anului 2021, chiar dacă volatilitatea pieței a fost semnificativ mai mică decât în primul trimestru al anului 2020, a existat un interes major pentru evenimentele de piață legate de acțiuni pecrum GME și AMC. În plus, interesul clienților a fost relevant în tendința continuă de creștere a indicilor bursieri globali, precum și în scăderea mișcărilor atât pe aur, cât și pe argint. Ceea ce trebuie să subliniez pe de altă parte este că noi, ca și companie, devenim mai eficienți din perspectiva marketingului în fiecare trimestru și acest lucru a jucat cu siguranță un rol major în creșterea noastră în primul trimestru al anului. În plus, este vital ca, în calitate de companie, să fim conștienți de faptul că, dacă dorim să fim unul dintre liderii pieței globale, atunci trebuie să excelăm în fiecare zona a afacerii noastre.

În timpul prezentării rezultatelor întregului an pentru 2020, ați subliniat că obiectivul XTB este de a atrage 120.000 de clienți. După Q1, compania a raportat 67.000, deci mai mult de jumătate. Păstrați în continuare ținta sau doriți să o ajustați?

Estimarea noastră oficială rămâne la 120.000, așa cum a fost anunțat mai devreme și după primul trimestru al acestui an sunt optimist cu privire la îndeplinirea acesteia. Bineînțeles, suntem foarte ambițioși și sunt sigur că vom face tot ce putem nu numai pentru a ne atinge obiectivul inițial, ci și pentru a-l depăși. Ceea ce-i pot asigura pe clienții noștri este că, indiferent de creșterea și extinderea noastră, accentul principal se pune pe a ne asigura că clienții noștri actuali primesc întotdeauna cel mai înalt nivel de calitate a serviciilor din orice perspectivă posibilă.

Un alt record pe care l-ați raportat se referă la clienții activi – de ce investesc oamenii cu XTB?

Unul dintre obiectivele noastre a fost întotdeauna acela de a oferi valoare adăugată conturilor de investiții și de a oferi clienților noștri tot ce au nevoie în procesul de investiții. Acest lucru presupune elemente precum cel mai înalt nivel de servicii, acces la tehnologie de ultimă oră și stabilitate a condițiilor de tranzacționare, acces la o multitudine de resurse analitice și educaționale adaptate tuturor nivelurilor de experiență și mulți alți factori pe care clienții noștri i-au apreciat. Ceea ce trebuie subliniat, de asemenea, este că angajăm peste 100 de persoane în echipa noastră IT, astfel încât să ne dezvoltăm și să ne îmbunătățim constant serviciile, pentru a ne potrivi cu cerințele crescânde ale clienților noștri.

Credeți că veți putea raporta rezultate similare pentru al doilea trimestru al anului 2021? Anul trecut, după un uimitor Q1, al doilea trimestru a fost mult mai mic în ceea ce privește profitul și creșterea clienților.

Datorită naturii afacerii noastre, în care rezultatele sunt adesea influențate de evenimente legate de piață, suntem reticenți să împărtășim pronosticul performanței noastre în viitor. Însă vrem dăm asigurări că obiectivul nostru principal este să facem tot ceea ce putem pentru a crește numărul de clienți activi din cadrul companiei și pentru a ne asigura că toți acei clienți primesc tot ce au nevoie în călătoria lor de investiții.

Care este viziunea pentru 2021 din punct de vedere al produselor?

În cursul anului 2020, am introdus oferta noastră de comision zero la tranzacționarea de acțiuni și ETF-uri, iar această ofertă a fost foarte populară atât în rândul clienților noștri mai vechi, cât și în rândul clienților noi, iar în acest moment scopul nostru nu este să adăugăm segmente de piață suplimentare, ci mai degrabă să ne concentrăm pe îmbogățirea reală a ofertei de acțiuni și ETF împreună cu oferta noastră de CFD. În 2020, am adăugat aproximativ 500 de instrumente financiare noi, iar în primul trimestru al anului 2021 au fost adăugate alte 400.

Încă intenționați să lansați activitatea de afaceri în Dubai în prima jumătate a anului? Care este situația actuală?

Da, desigur, acesta este unul dintre cele mai importante proiecte la care lucrăm în prezent. Ne propunem să ne inițiem activitatea operațională în Emiratele Arabe Unite așa cum a fost planificat și anunțat anterior, în prima jumătate a acestui an. Am finalizat deja o serie de pași importanți în acest proces: am înființat o entitate locală de afaceri, am angajat o echipă locală cu experiență și o conducere, avem un birou în Dubai și în momentul de față finalizăm ultimele formalități care ne vor permite să obținem licența necesară pentru a intra pe piața locală cu oferta noastră. În același timp, echipele noastre interne lucrează la soluții IT, infrastructură, ofertă, materiale de marketing dedicate pieței din Emiratele Arabe Unite pentru a oferi același nivel ridicat de servicii noilor clienți din regiune.

Cât timp vă acordați pentru a dezvolta pe deplin această nouă sucursală? Care sunt obiectivele de afaceri pentru Emiratele Arabe Unite pentru următoarele 12 luni?

Avem o lungă tradiție de expansiune globală, prin urmare știm că fiecare piață are nevoie de ceva timp pentru a se dezvolta. La nivel global, brand-ul nostru este foarte stabil, în multe piețe suntem lider și scopul este foarte similar cu EAU, unde, sperăm să ajungem cât mai repede, printre primele trei companii de profil de pe piață. Mă aștept ca, după cel puțin 6 până la 12 luni, prezența noastră în Dubai și Emiratele Arabe Unite să fie puternic vizibilă în rezultatele noastre financiare globale sau în rezultatele clienților.

Din toamna anului 2020 XTB cooperează cu José Mourinho. Am văzut deja prima campanie cu noul dvs. ambasador de brand. Puteți să ne împărtășiți planurile de viitor pentru această cooperare și, în general, pentru 2021?

Da, campania noastră cu José Mourinho a fost una foarte reușită și putem vedea clar cum a influențat afacerea noastră. În 2021, vom avea o serie de noi activități de marketing, multe dintre ele îl vor include pe ambasadorul nostru de brand, dar deocamdată nu sunt în măsură să împărtășesc detaliile. Vom continua cu siguranță abordarea actuală, inclusiv promovarea ambelor campanii de marketing globale alături de inițiative cu specific local, care corespund nevoilor crescânde ale clienților noștri din întreaga lume.