One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, încheie un parteneriat cu Raiffeisen Bank International pentru furnizarea de servicii aferente de pieței de capital de către bancă, se arată într-un comunicat de presă remis de dezvoltatorul imobiliar.

Astfel, Raiffeisen Bank International AG va furniza servicii de market making pentru acțiunile ONE și de analiză a activității companiei pe piața de capital. Mai mult, Raiffeisen Centrobank AG, afiliatul Raiffeisen Bank International, va lansa, de asemenea, patru produse structurate – două certificate turbo și două warrant-uri având ca activ suport acțiunile ONE.

„Suntem încântați să începem colaborarea cu Raiffeisen Bank International și, prin urmare, să ne extindem acoperirea către investitori instituționali din Austria. De la debutul nostru la Bursa de Valori București, am avut în vedere ca One United Properties să se afle pe radarul investitorilor globali. Drept urmare, acțiunea noastră este în prezent una dintre cele mai analizate acțiuni românești, fiind cercetată de șase analiști, inclusiv un analist de la Raiffeisen Bank International. În același timp, continuăm să ne concentrăm pe asigurarea unei lichidități mari care poate sprijini intrarea investitorilor importanți în acționariatul nostru, precum și pe lansarea de noi produse care pot atrage investitori avansați, cum ar fi certificatele turbo și warrant-urile,” a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Conform acordului încheiat între cele două entități, Raiffeisen Bank International va furniza servicii de market making pentru acțiunile ONE. Volumul minim corespunzător cotațiilor ferme de tip bid-ask furnizate de Raiffeisen Bank International va fi de 100.000 de acțiuni, diferența maximă între bid și ask fiind de 1,75%. Raiffeisen va furniza servicii de market making pe parcursul a cel puțin 70% dintr-o sesiune de tranzacționare. Serviciile de market making vor fi lansate în prima săptămână a anului 2022. Raiffeisen Bank International este al doilea market making pentru One United Properties, compania beneficiind deja de aceste servicii furnizate de casa de brokeraj românească BRK Financial Group.

În paralel, Raiffeisen Bank International va iniția analize privind acțiunile ONE, care vor fi distribuite în baza de date vastă a investitorilor din cadrul băncii. One United Properties este în prezent printre cele mai analizate acțiuni românești, fiind cercetată de șase analiști locali și internaționali.

One United Properties este a treia companie antreprenorială ca mărime listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, precum și cel mai mare dezvoltator imobiliar listat pe piața de capital locală. Acțiunile companiei au debutat la BVB pe 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări ulterioare atât în segmentul rezidențial, cât și în cel de birouri. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 19 companii listate la BVB. Pe 20 noiembrie 2021, FTSE Russell a anunțat că acțiunile ONE vor fi incluse în indicele FTSE Russell pentru piețele emergente, FTSE Global All Cap.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.