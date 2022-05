OTP Group anunță de la Budapesta că filiala OTP Bank România a înregistrat o pierdere de 24 milioane RON în primul trimestru al anului 2022, influențată predominant de costurile de risc.

Profitul operațional din primul trimestru al anului 2022 a atins 35 milioane RON, o valoare de câteva ori mai mare decât cea din primul trimestru al anului trecut, dar cu 4% mai mică decât T4 2021, datorită creșterii costurilor administrative, creștere impactată în principal de plata anuală a contribuțiilor la fondul de garantare a depozitelor și la fondul de rezoluție, înregistrate integral în primul trimestru. În termeni comparabili (eliminând aceste contribuții) profitul operational a crescut în T1 2022 cu peste 70% față de T4 2021.

Comparativ cu primul trimestru al anului 2021, cea mai mare parte a creșterii costurilor a survenit în urma implementării strategiei de creștere Apollo, lansată în 2019, și a dezvoltărilor și investițiilor realizate în cursul anului trecut. La acestea se adaugă majorarea cheltuielilor cu personalul, ca urmare a creșterii cu 3% a numărului mediu de angajați și a creșterilor salariale. Contribuția la fondul de rezoluție s-a majorat într-un ritm rapid, cu 7 milioane RON față de anul trecut.

„Intrăm acum în al patrulea an de implementare al strategiei noastre de dezvoltare locală, iar rezultatele trimestriale descriu cu adevărat călătoria pe care o parcurgem prin planurile noastre de investiții și programele de transformare. Transformarea și creșterea operațională, în timp ce am trecut la noul model de lucru, Agile, ne-au apropiat de clienții noștri și au contribuit la creșterea interacțiunilor și operațiunilor. Prin urmare, în primele trei luni am înregistrat o creștere constantă a portofoliilor de credite și depozite, precum și a veniturilor din dobânzi. Acest rezultat nu ar fi putut fi atins fără cheltuieli considerabile, care deocamdată au un impact direct asupra profitabilității trimestriale, și fără a ne mări echipele și a atrage tot mai multe talente locale”, a declarat Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 31%, ajungând la un total de 147 milioane RON. Dinamica trimestrială a beneficiat de o creștere viguroasă a volumelor de credite performante (+4% față de trimestrul anterior) și de îmbunătățirea cu 19 bps a marjei nete de dobândă. Rata dobânzii interbancare la trei luni, principalul reper pentru creditele corporate, a rămas pe o traiectorie în creștere, astfel încât dobânda medie la portofoliul de credite corporate a crescut și mai.

În primul trimestru, costul total al riscului a fost de 58 milioane RON. Provizionarea suplimentară pentru deprecierea creditelor din stadiile 2 și 3 a generat un cost total al riscului de 25 milioane RON. Categoria provizioane pentru alte riscuri, în sumă de 33 milioane RON in T1 2022, a fost influențată de constituirea unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operațional, în sumă de 28 milioane RON.

Volumul creditelor performante a crescut cu 22% în primul trimestru din 2022, fiind susținut în primul rând de creditele corporate, în timp ce creditele ipotecare și de nevoi personale au crescut cu + 6%, respectiv cu +12%.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 8% comparativ cu primele trei luni ale anului trecut, cu o dinamică alimentată în principal de segmentul corporate (+90%), în timp ce depozitele de retail au scăzut cu 21%. Chiar dacă activitatea de atragere a depozitelor înregistrează rezultate bune raportul credite / depozite a crescut cu 13 puncte procentuale anual, la 124% (+6 puncte procentuale comparativ cu trimestrul precedent).

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 18,5 miliarde RON, în creștere cu 18% față de nivelul consemnat în luna martie 2021.

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 20,54% (-2,14 pp de la an la an), pe fondul creșterii activelor.

În primele trei luni ale acestui an, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 88,6 miliarde HUF (1,203 milioane RON) în timp de pierderea contabilă a fost de -33,4 miliarde HUF (-454 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (94 miliarde HUF/ 1,277 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (21 miliarde HUF/ 286 milioane RON), Croația (11 miliarde HUF/ 150 milioane RON), Serbia (10,8 miliarde HUF/ 147 milioane RON), Ucraina (-34,4 miliarde HUF/ -467 milioane RON), Rusia (-27,2 miliarde HUF/-370 milioane RON), Muntenegru (-1,2 miliarde HUF/ -17 milioane RON), Moldova (-0,5 miliarde HUF/ -7 milioane RON) și subsidiara din Albania (2,2 miliard HUF/ 31 milioane RON).