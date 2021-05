OTP Group anunță rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2021. Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat după impozitare de 7 milioane RON în primul trimestru din 2021, marcând o creștere solidă comparativ cu primul trimestru al anului trecut, când s-a înregistrat o pierdere de 11 milioane de lei ca urmare a suplimentării cu 48 de milioane a costurilor de risc în contextul COVID-19.

„Suntem în plin proces de implementare a programului nostru de creștere organică, cu noi proiecte și dezvoltare de noi produse și servicii, în timp ce în primele trei luni am înregistrat o creștere constantă de două cifre pentru portofoliile de credite și depozite, precum și în cazul numărului de clienți. Sunt rezultate încurajatoare, care demonstrează efectul programului nostru de investiții din primul trimestru, al majorării de capital realizate la începutul anului și alte evoluții importante, precum extinderea rețelei de sucursale cu un nou centru în Timișoara sau lansarea de noi produse, cum ar fi creditul de nevoi personale integral online”, a declarat Gyula Fatér, Director General OTP Bank România.

Profitul operațional din primul trimestru al anului 2021 a atins 8 milioane RON, cu o tendință descendentă comparativ cu aceeași perioadă din 2020, ca urmare a cheltuielilor operaționale, care au crescut cu 26%. Pe lângă costurile reglementate mai mari, cum ar fi contribuția anuală pentru Fondul de garantare a depozitelor și Fondul de rezoluție, cheltuielile operaționale au crescut ca urmare a investițiilor și costurilor efectuate în 2020, conform Programului intern de creștere.

Programul de creștere, care va continua și în anul 2021, a necesitat suplimentarea personalului (+12% creștere medie anuală a numărului de salariați), precum și continuarea investițiilor și dezvoltărilor implementate în 2020. În acest an, Banca continuă să dezvolte noi programe IT și digitale menite să sporească eficiența.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu doar 2%, ajungând la un total de 112 milioane RON, fiind susținute de expansiunea dinamică a împrumuturilor performante, dar atenuate de marja netă a dobânzii, care a scăzut pe fondul ratelor de referință ROBOR și IRCC mai mici, care au avut un impact mai mare pe partea de credite decât pe cea de depozite.

În primul trimestru, costul total al riscului s-a ridicat la 3,8 milioane RON datorită costurilor mai mici ale riscului de credit decât în perioadele de bază și a eliberării provizioanelor pentru litigii. Volumul creditelor performante a crescut cu 14% în primul trimestru din 2021, fiind susținut de creșterea creditării imobiliare + 14%, segmentul IMM-uri + 17%, în timp ce segmentul corporativ a contribuit cu o creștere de 10% de la an la an.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 31%, în raport cu primele trei luni ale anului trecut, cu o dinamică alimentată de segmentul Retail (+ 24%), IMM și Micro (+28%) și Coporate (+ 51%).

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 15,6 miliarde lei, în creștere cu 18% față de nivelul consemnat în luna martie 2020. Rata de adecvare a capitalului băncii a crescut la un nivel confortabil de 22,7% (+3,8 pp de la an la an), în urma majorării de capital de 250 de milioane de lei realizată de Grup în martie. În primele trei luni ale acestui an, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 117 miliarde HUF (1.564 milioane RON), iar profitul contabil a fost de 93 miliarde HUF (1.260 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (56 miliarde HUF/ 756 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (18 miliarde HUF/ 247 milioane RON), Croația (5 miliarde HUF/ 69 milioane RON), Ucraina (8,8 miliarde HUF/ 119 milioane RON), Serbia (6,8 miliarde HUF/ 91 milioane RON), Rusia (8 miliarde HUF/108 milioane RON), Muntenegru (2 miliarde HUF/ 27 milioane RON), Moldova (1,5 miliarde HUF/ 20 milioane RON) și subsidiara din Albania (1 miliard HUF/ 14 milioane RON).