OTP Bank România lansează Campaniei de Primavară prin care persoanele fizice și antreprenorii beneficiază, în perioada 11 – 27 aprilie, de oferte cu zero costuri pe întreaga durată de valabilitate a contractelor semnate în cadrul campaniei.

Astfel, în intervalul 11-27 aprilie, clienții noi OTP Bank care aplică online pot beneficia de oferta de primavără, prin care pot obține pachete de cont curent și carduri de credit cu zero costuri pe viață.

Oferte destinate clienților persoane fizice:

• Pachetul OTP Lejer include cont curent, card de debit Mastercard, Internet și Mobile Banking, Alerte SMS (Control Card și Control Cont), cu ZERO costuri pe viață și ZERO condiții lunare de încasare și tranzacționare. Pentru a beneficia de zero costuri pe viață, pachetul trebuie contractat până la 31 mai 2022, iar cardul de debit aferent trebuie ridicat cel târziu până la 30 iunie 2022, inclusiv.

• Cardul de credit Mastercard Dual cu 12 rate fără dobândă pentru cumpărături mai mari de 300 lei la cele mai importante categorii de comercianți, specializate în vânzarea de electrocasnice, electronice, mobilă, bricolaj, calculatoare, servicii medicale, turism, asigurări și la toate magazinele care sunt semnalizate cu sigla programului “Mastercard-Plata în rate”; perioada de grație de până la 55 de zile cu 0% dobândă pentru cumpărături; dobândă specială pentru refinanțare de doar 9.9% pe an; limita de credit generoasă de până la 30.000 lei.

• Cardul Mastercard Calculat-Relaxat cu 6 rate fără dobândă pentru cumpărături oriunde în lume, indiferent de valoare; perioadă de grație de până la 55 zile cu 0% dobândă pentru cumpărături și limită de credit de până la 15.000 lei.

Clienții noi persoane fizice interesați de ofertele de mai sus pot aplica online, aici înainte de 27 aprilie, în condițiile prezentate în cadrul Regulamentului Campaniei (cont curent, card de credit).

Oferta destinată clienților persoane juridice

Campania promoţională, “Primăvara cu ZERO costuri pentru Antreprenori, pe VIAŢĂ” se adresează tuturor persoanelor juridice, indiferent de cifra de afaceri anuală și de forma de organizare, care aplică în perioada de valabilitate a campaniei pe pagina https://octavian.otpbank.ro/contimmonline, în secţiunea special dedicată pentru accesarea ofertei, urmând să devină client nou al băncii în termen de maximum 60 de zile de la data prezentării tuturor documentelor necesare.

Noii clienți vor putea beneficia astfel de:

• Cont curent gratuit, oricâte conturi, indiferent de valută;

• Număr nelimitat de plăți interbancare de mică valoare în lei, gratuite, efectuate prin Internet Banking și SmartBank;

• Abonament Internet Banking gratuit pentru un utilizator;

• Card debit Visa Business în lei gratuit pentru emitere şi administrare;

• 1 terminal POS/E-Commerce/Soft POS, pentru care se aplică un comision de doar 0,70% comision la procesarea tranzacțiilor prin POS/E-Commerce/Soft POS indiferent de rulaj.

Campania promoţională a OTP se va desfăşura AICI, în perioada 11-27 aprilie. Clienții persoane juridice interesate de ofertă pot aplica online în condițiile prezentate în cadrul Regulamentului Campaniei.