Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, citat de Agerpres.

“Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative. Eliminarea acestor socuri negative din sistem nu se va intampla peste noapte, dar vom incerca sa corectam chiar astazi o mare parte dintre inechitati si restul anul urmator. Sunt costuri de tranzitie pe care nu ni le putem asuma”, a spus ministrul Finantelor în cadrul conferinței “Viitorul sistemului de pensii din Romania – In anul 2030 vom mai avea pensie de la stat?”

Potrivit acestuia, vineri, in sedinta de guvern, se va da o prima citire ordonantei cu modificarile aduse OUG 114, iar cerintele de capital pentru Pilonul II introduse prin acest act normativ vor fi eliminate.

“Vestea buna este ca astazi, in sedinta de guvern de la ora 17:00, se va da o prima citire a ordonantei cu elementele pe care le vom schimba din Ordonanta 114 si cerintele de capital pentru sistemul Pilon II pentru pensii introduse prin Ordonanta 114 vor fi eliminate. Si acea optiune de a trece de la Pilonul II la Pilonul I, la care au aderat doar 504 persoane, va fi eliminata. Restul vor fi pe parcursul anului viitor”, a dat asigurari Citu.

Si premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de guvern de vineri dimineata, ca in a doua sedinta de azi, care incepe la ora 17:00, se va dezbate in prima lectura proiectul de modificare a OUG 114, pe care isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului.