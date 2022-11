Ce ne poate aduce viitorul în domeniul investițiilor este greu de preconizat, chiar și atunci când economia traversează perioade bune. Cu atât mai mult, într-un context economic dificil, precum cel actual, volatilitatea sporește.

Oricât de mult am încerca să fim pregătiți, nu vom putea avea niciodată control asupra bursei. Situațiile neprevăzute, precum apariția unei pandemii sau tensiunile geopolitice pot influența radical piețele, adesea „peste noapte”. Chiar și cei mai experimentați dintre investitori pot să fie luați prin surprindere de anumite fluctuații.

Ce facem atunci când bursele scad

Putem avea investiții de succes chiar și în perioadele de scădere a bursei? Răspunsul este da. Există instrumente financiare care ne pot proteja împotriva pierderilor asociate perioadelor de scădere care ne pot aduce profituri deloc neglijabile atunci când piețele scad.

Astfel de instrumente financiare sunt Contractele pentru Diferență (CFD-urile). Spre deosebire de investițiile tradiționale, aceste instrumente derivate permit aplicarea mecanismului numit Short Selling sau „vânzare în lipsă”, ideal în perioadele de scădere a burselor.

Un investitor nu deține instrumentul de bază atunci când cumpără sau vinde un CFD. El sau ea doar mizează pe creșterea sau scăderea cotației și putem spune, colocvial, că „tranzacționează prețul”. CFD-urile sunt instrumente derivate ce implică un efect de „levier financiar”.

Atunci când cumpărăm sau vindem un CFD, nu deținem instrumentul de bază (activul suport), ci doar tranzacționăm „prețul” acestuia, mizând pe creșterea sau scăderea cotației în viitor. În plus, suma necesară deschiderii unei poziții este mult mai mică decât valoarea nominală a instrumentului.

De ce să alegem Short Selling?

Folosind acest mecanism în cazul scăderii prețurilor, noi am putea vinde (adică deschide tranzacția), în prezent, ceea ce nu deținem și răscumpăra ulterior (adică închide tranzacția), marcând diferența de preț dintre momentul prezent și cel viitor.

În felul acesta, diferența dintre prețul la care am intrat în tranzacția short selling și prețul la care am ieșit din tranzacție se va înregistra ca profit în contul nostru de investiții, dacă prețul a evoluat așa cum am preconizat.

Vânzarea în lipsă ne oferă și posibilitatea de a îngheța tranzacțiile deja existente, prin mecanismul numit hedging, „lacăt” sau „acoperire”. De ce ne-am dori să facem acest lucru? Fiindcă astfel ne putem proteja de eventualele fluctuații neașteptate ale pieței.

Această strategie complexă de tranzacționare este implementată, de obicei, doar după ce a avut loc deja o investiție. Hedging-ul are rolul de a atenua pierderile potențiale ale unei tranzacții existente, în cazul în care aceasta se mișcă în direcția opusă față de ceea ce anticipasem.

Practic, hedging-ul ne ajută să „înghețăm” provizoriu rezultatul unei tranzacții. Acest lucru este realizat prin deschiderea concomitentă a pozițiilor de vânzare și de cumpărare, ambele având aceleași dimensiuni.

Cele două poziții se vor menține deschise până când va fi depășită perioada de instabilitate. Astfel, atunci când pierdem pe o parte, câștigăm pe cealaltă și, practic, portofoliul este menținut la același nivel. Deși hedging-ul nu poate elimina în totalitate riscul de pierdere asociat unei anumite investiții, totuși îl poate limita substanțial.

Riscuri scăzute alegând un broker autorizat

Numai instrumentele financiare derivate de tipul CFD-urilor permit operațiunile de tip Short Selling. Pentru a ne proteja portofoliul și a pune rapid în practică mecanismele de protecție financiară, în eventualitatea unei crize, avem nevoie de un broker care să ne ofere atât instrumente cu deținere, cât și instrumente derivate.

Spre exemplu, XTB pune la dispoziția celor interesați peste 2.000 de CFD-uri cu activ suport pe mărfuri, indici, acțiuni, perechi valutare, monede virtuale și altele. Nu doar oferta unei case de brokeraj este importantă, ci și autorizațiile pe care le deține respectiva companie. XTB este unul dintre cei mai mari brokeri de CFD listați la bursă din lume, având peste 20 de ani de experiență în domeniu și, în plus, este autorizat și reglementat.

Avertisment cu privire la riscuri

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.