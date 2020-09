Majorarea punctului de pensie cu 40% va duce la o creştere a deficitului bugetar la peste 11% din PIB, doar in acest an, fiind posibil un risc sistemic mare prin agravarea stării bugetului public, potrivit raportului de analiză a convergenţei “România – Zona Euro, Monitor”, publicat pe site-ul Băncii Naţionale a României.

Parlamentul a votat rectificarea bugetară

Parlamentul a votat marți majorarea pensiilor cu 40%, amendament susținut de PSD la legea rectificării bugetare. De asemenea, potrivit modificărilor făcute în comisiile de specialitate și adoptate de plen, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritățile locale ar urma să primească mai mulți bani.

Noile modificari inseamna 11 mld lei cheltuieli in plus la buget, doar pentru ultimul trimestru din 2020.

Totodata, parlamentarii au votat si majorarea salariilor profesorilor in avans cu 25%.

Florin Citu: “Acesti oameni vor sa arunce tara in aer. Parlamentul nu a venit cu nicio sursa de finantare”



Dumitru: In 2021 avem nevoie de 30 mld lei, doar pentru pensii

Ionut Dumitru, fost presedinte al Consiliului Fiscal, a explicat ca aceste cifre sunt pentru acest an, iar masura nu este una pe termen limitat. “Un deficit de peste 10% este nefinantabil (nr. pentru 2021). Presiunea se va accentua destul de mult. Adica leul se va deprecia destul de mult” a declarat la Digi 24 , Ionut Dumitru, economist sef la Raiffeisen Bank.

Acesta a atras atentia ca deficitul bugetar in UE este de maximum 3% din PIB, insa doar in acest an nu se va tine cont de aceasta regula.

“Un risc sistemic mare este posibil prin agravarea stării bugetului public, a finanţelor publice, destabilizarea economiei dacă se majorează punctul de pensie cu 40%, ceea ce ar duce la o creştere a deficitului bugetar în 2021 la peste 11% din PIB. Am avea o reacţie a pieţelor financiare ce ar putea afecta grav economia, îngreunând revenirea în 2021. În loc de o corecţie macroeconomică ordonată, pe mai mulţi ani, am fi obligaţi la o corecţie dezordonată, foarte costisitoare economic şi social”, se precizează în raport.