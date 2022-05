Patria Bank, bancă locală dedicată susținerii antreprenorilor locali și oferirii unui acces facil la produse bancare tuturor clienților români, indiferent unde locuiesc aceștia, lansează o serie de oferte aniversare marcând 5 ani de activitate. Parcursul Patria Bank în ultimii cinci ani a fost unul de creștere și consolidare a poziției sale de furnizor de servicii financiare responsabil, promotor al incluziunii finaciare, pentru antreprenori – companii medii și mici, agriculturi, din mediul urban și rural – și pentru oamenii muncitori, persoane fizice, cu toate planurile și dorințele lor.

În perioada 2017 – 2021 finanțările cumulate au depășit 4,4 miliarde de lei, acestea susținând planurile de dezvolatre ale companiilor și de viață ale românilor, în paralel, Patria Bank având grijă și crescând economii de aproape 3.3 miliarde de lei (sold la 31.12.2021) și angajând o comunitate de peste 700 de colegi.

”Povestea Patria Bank a început cu o misiune și o promisiune: să ajutăm la construirea unui viitor mai bun pentru toți românii și antreprenorii locali, prin facilitarea accesului la servicii bancare simple și de ajutor. Rămânem fideli misiunii noastre și ancorați în realitatea momentului, spiritul nostru antreprenorial și flexibilitatea care ne caracterizează ajutându-ne să acționăm rapid și echilibrat. Prin activitatea noastră suntem direct implicați în viețile a aproape 120.000 de români – antreprenori, clienți persone fizice, colegi, acționari – și, in extenso, în viața familiilor lor, peste 500.000 de oameni. Toate acestea vin cu recunoștință, multă responsabilitate și energie de a construi mai departe un business durabil. Și împreună cu toți clienții noștri și cei care vor să ni se alăture celebrăm 5 ani de Patria Bank cu oferte aniversare și orientare către viitor. ” a spus Burak Yildiran, CEO Patria Bank.

Toate segmentele de business Patria Bank au cunoscut o evoluție importantă în ultimii cinci ani, în special în ariile unde banca este cunoscută pentru expertiza extinsă, respectiv segmentele microfinanțare și agro. Totodată, pe segmentul retail, Patria Bank și-a lărgit portofoliul an de an, acoperind cele mai importante produse financiare care susțin românii în toate etapele vieții lor, dezvoltarea digitală cunoscând o amplificare majoră, mai ales în ultimul an, de când principalele produse de tranzacționare și economisire pot fi obținute 100% online.

Mai mult, indicatorii financiari au înregistrat de asemenea o evoluție pozitivă, la finalul anului 2021 Patria Bank raportând profit pentru al treilea an consecutiv, printr-o creștere semnificativă a rezultatului net: de la 2,8 mil. lei în 2020 la 9,5 mil. lei în 2021. Această evoluție a fost susținută de dezvoltarea bilanțului (total active) cu 12% (+396 mil. lei) față de anul 2020 realizată atât prin creșterea anuală a creditelor brute cu 13%, cât și a depozitelor atrase de la clientelă cu 14%.

Seria de oferte și acțiuni la aniversarea de 5 ani acoperă pilonii importanți în dezvoltarea Patria Bank: 5 oferte comerciale, beneficii pentru #OameniiPatria și angajamente pentru dezvoltarea unui business tot mai sustenabil, cu respect pentru mediu și comunitate.

5 oferte comerciale dedicate clienților persoane fizice și antreprenorilor în luna mai:

• 5% dobândă p.a. pentru depozitele pe 12 luni și 5,5% dobândă p.a. pentru depozitele pe 2 ani, iîn lei, constituite 100% online de noii clienții prin platforma digitală Patria de Oriunde

• Reduceri aniversare de dobândă la produsele de creditare persoane fizice: – 1,5% reducere aniversară la dobânda pentru creditele de nevoi personale cu dobândă variabilă, în lei (DAE 9.16%) și -1,2 % reducere aniversară la dobânda pentru creditele de investiții imobiliare în euro (DAE 2.93%)

• premii speciale pentru utilizatorii de carduri Patria Bank Mastercard care obțin și utilizează cardul la cumpărături, de cel puțin 3 ori, în perioada 28.04-09.06.2022: 1 vacanță în România cu caravana și 100 de carduri de combustibil de 300 de lei

• Zero comision de analiză pentru creditele acordate micilor antreprenori în segmentul microfinațare acordate în perioada 5 – 25 mai 2022.

• Curs valutar preferențial oferit în platformele de internet banking și mobile banking pentru schimburi valutare care depășesc 5.000 de euro și 5.000 de dolari pentru clineții persoane fizice și 25.000 de euro, respectiv dolari, pentru clienții persoane juridice

Ofertele complete sunt detaliate AICI

„Împărtășim bucuria aniversării cu clienții, propunăndu-le oferte pentru cele mai accesate și mai des folosite produse. Sunt mai mult decât oferte aniversare, este modul nostru de a ne arăta recunoștința și de a celebra lucrurile simple dar importante din viața fiecăruia: achiziția unei case, îndeplinirea unei dorințe, plata cu cardul, creșterea afacerii și schimburi valutare mai avantajoase” a menționat Elena Nicodinescu, Manager Departament Dezvoltare Produse Retail și Canale Digitale.

Beneficii pentru #OameniiPatria și toți viitorii angajați Patria Bank

Patria Bank adaugă pachetului de beneficii pentru angajați noi facilități, menite să susțină starea de bine a #OamenilorPatria și activitățile de implicare civică ale acestora. Astfel, angajații vor primi două zile libere pe an pentru aniversarea zilei de naștere și pentru implicarea în acțiuni de voluntariat, extra celor pentru care există în cadrul legal reglementat. Beneficiile vin să completeze munca în sistem hibrid, implementată în perioada pandemiei și devenită „noul normal”, prin care o parte importantă din angajați poate opta să lucreze de acasă într-un sistem flexibil, potrivit noilor realități din viața lor.

Special pentru aniversarea de 5 ani, programe punctuale vor fi implementate pentru #OameniiPatria, precum Ateliere de Wellbeing, alese chiar de ei, și Ziua porților deschise prin care copiii, rudele și animalele de companie sunt bine veniți la birou.

“5 ani de Patria Bank înseamnă înainte de orice un mix optim de oameni, cu obiective individuale și profesionale diferite, dar cu comportamente și manifestări congruente, care împreună crează o echipă cu sens și determinare. Ne bucurăm să avem alături colegi care sunt în organizație de la începuturile ei, de peste 10 și chiar 20 de ani, colegi care împlinesc chiar ei 5 ani în Patria Bank, precum și mulți nou veniți. Un lucru e cert, suntem o echipă cu energie, dornică să contribuie la misiunea băncii.” menționează Magda Dragne, Director Resurse Umane Patria Bank.

Angajament pentru #sustenabilitate

Momentul aniversar marchează și consolidarea drumului Patria Bank în călătoria dezvoltării durabile, pe care banca a pornit încă de la constituirea sub noul nume, aducând în prim plan importanța acordării atenției cuvenite mediului înconjurător. Patria Bank lansează astfel proiectul #ÎmpreunăPentruNatură, un proiect pilot prin care materialele de prezentare tipărite din unitățile Patria Bank din marile orașe sunt înlocuite cu materiale digitale, accesibile printr-un simplu scan de QR. Proiectul urmărește ca în termen de un an de zile, literatura de produs tiparită să fie înlocuită 100% cu materiale digitale.

„Comportamentul tuturor s-a schimbat, oamenii se informează cu precădere online, informația fiind accesibilă la un „search distanță”. Mutarea materialelor de prezentare produse în online ne ajută să salvăm 3.1 tone de hârtie/an. În plus, prin această inițiativă ne dorim să creștem gradul de conștientizare asupra consumului și asupra amprentei de mediu pe care fiecare dintre noi o avem și să facem pași spre diminuarea acestora.” a completat Ștefania Cristescu, Manager Marketing și Comunicare Patria Bank.

Inițiativa este doar prima dintr-o serie de acțiuni care vizează promovarea și implementarea de acțiuni și comportamente responsabile cu mediul, atât în interiorul organizației cât și în exterior. Printre acestea se numără: lansarea de produse green, reducerea documentației contractuale tipărită prin transferarea fluxurilor în digital și alte inițiative cu respect pentru mediu.

Totodată, o serie nouă de articole educaționale și informative care urmărește creșterea nivelului de conștientizare al impactului individual asupra mediului și angajarea în acțiuni de diminuare a acestuia va fi dezvoltată în perioada următoare pe Blogul Patria.