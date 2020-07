Susținerea antreprenoriatului românesc, în general, și finanțarea companiilor mici și foarte mici continuă să fie o prioritate pentru Grupul Patria Bank.

Potrivit băncii, sprijinul este cu atât mai important cu cât în această perioadă companiile au nevoie de finanțarea afacerilor pentru a face față provocărilor generate de contextul pandemiei.

Dată fiind această nouă realitate economica, Patria Bank este deschisă, proactivă și pro-business oferind oportunități de finanțare micilor antreprenori astfel încât aceștia să continue activitatea, productia, să angajeze oameni și să genereze plus valoarea pentru economie. Unul dintre instrumentele prin care banca susține micile afaceri din mediul urban și rural, indiferent de domeniul de activitate, este Programul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI) și creditul cu același nume care oferă antreprenorilor posibilitatea de a accesa credite fără garanții sau avans, acestea fiind garantate de Uniunea Europeană.

“Suntem partener tradițional FEI, încă din 2015 când am fost prima bancă care a adus EaSI în România, și susținători înfocați ai dezvoltării spiritului antreprenorial local. În Patria ne place să activăm în mijlocul economiei reale și căutăm soluții și oportunități de finanţare și susținere a companiilor antreprenoriale românești, mici şi medii, nucleul economiei locale. Până în acest moment am finanțat prin EaSI putin sub 60 de milioane de euro. Prin acest program ne simțim aproape nu doar de antreprenori, ci de toți oamenii din spatele acestor mici afaceri, astfel încât, la final de zi, realizezi că nu ajuți doar o societate comercială, ci ești responsabil de bunăstarea a circa 20.000 de familii (considerând că am finanțat circa 3.500 de afaceri, iar 89% dintre ele au sub 5 angajați și 11% până în 9 angajați) .” a menționat Codruț Nicolau, Director General Adjunct al Patria Bank.

Intrând în statistica finanțărilor EaSI acordate de Patria Bank din 2015 și până în prezent (iunie 2020) vedem într-adevăr impactul economic și social pe care programul îl are: 89% din companii au sub 5 angajați, 35% din afacerile finanțate sunt producători agricoli din mediul rural, 31% au o formă de organizare diferită de SRL, respectiv sunt întreprinderi individuale și familiale, producători agricoli individuali și persoane fizice autorizate, 84% au o cifră de afaceri de sub 100.000 de euro/an și peste 70% folosesc banii pentru capital de lucru și investiții. În infograficul atașat regăsiți profilul detaliat al afacerilor finanțate prin programul EaSI de la Patria Bank.

Creditul EaSI fără garanții poate fi solicitat de microîntreprinderi românești (indiferent de forma de organizare sau domeniu de activitate) care au maxim 9 angajați şi o cifră de afaceri de până la 2 milioane de euro pe an. Creditul EaSI se acordă în lei și poate fi folosit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a activităților curente, pentru investiții sau mixt. Garanția de la Uniunea Europeană acoperă 80% din valoarea creditului.

Creditul EaSI poate fi solicitat și on-line, direct pe site-ul Patria Bank (https://www.patriabank.ro/afaceri-mici/credite/credite-fara-garantii/credit-easi-fara-garantii) sau telefonic la 0800 410 310 toţi cei interesaţi fiind contactaţi în cel mai scurt timp de un reprezentant al băncii, procesul de acordare decurgând simplu şi rapid