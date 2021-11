În primele 9 luni, Patria Bank a realizat un profit net de 7,2 mil. lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului 2020, survenit în principal din evoluția favorabilă a veniturilor operaționale, dar și dintr-o contracție a costurilor operaționale ce a condus la un Rezultat Operațional cu 66% mai mare (+12,2 mil. lei) la septembrie 2021 față de septembrie 2020.

Consolidarea nivelului de profitabilitate, cu rezultate pozitive în primele nouă luni ale anului 2021, reprezintă cumulul deciziilor strategice pe care Banca le-a implementat, concretizându-se în urmatoarele repere financiare atinse la 30 septembrie 2021:

Credite nou acordate în valoare de peste 762 mil. lei în cursul anului 2021, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 16%, respectiv 265 mil. lei comparativ cu decembrie 2020.

Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 56% de la 52% în decembrie 2020, cât și creșterea indicatorului credite/depozite clientelă de la 66% la sfârșitul anului 2020 la 72% la septembrie 2021.

Majorarea veniturilor operaționale cu 9% la septembrie 2021 față de septembrie 2020 pe toate componentele din structură, această evoluție incluzând un impact negativ în veniturile din dobânzi de aproximativ 7 milioane lei din scăderea indexului de dobândă ROBOR, evoluție inversată începând cu trimestrul IV al anului 2021.

Optimizarea și reducerea cheltuielilor operaționale cu 1,7 mil. lei, adica cu 2% în primele nouă luni din 2021, față de perioada similară din 2020.

Evoluția favorabilă a rezultatului operațional la septembrie 2021 (creștere de +66% vs. septembrie 2020), în contextul comportamentului bun la plata al clienților, a permis băncii să accelereze reducerea ratei NPE prin înregistrarea de cheltuieli suplimentare cu ajustările de depreciere și să includă cheltuieli suplimentare cu impozitul amânat cauzate de expirarea pierderilor fiscale istorice, raportând astfel la septembrie 2021 o crestere a profitului net de +20% vs. septembrie 2020

Menținerea unei baze de capital solidă evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii în jurul nivelului de 20%, atât la nivel individual, cât și consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

“Rezultatele confirmă tendința pozitivă înregistrată în ultimii doi ani și demonstrează capacitatea noastră de a ne adapta rapid la contextul pieței, prin oferirea de servicii clienților noștri în orice condiții și într-un mediu aflat în schimbare rapidă, cât și viziunea solidă asupra direcției noastre și a creșterii urmărite. Vom continua strategia de a ajunge la cât mai mulți români prin digitalizarea produselor și serviciilor, folosind în același timp rețeaua de sucursale pentru a deservi clienții în interacțiune directă, personală, cea mai potrivită pentru consultanță și relaționare strânsă cu aceștia

Viziunea noastră este să devenim tot mai sustenabili și să avem toți stakeholderii – clienții, colegii, acționarii și comunitățile în care acționăm – implicați și mulțumiți de serviciile noastre. Continuăm să promovăm incluziunea financiară, drept element cheie pentru dezvoltarea individuală și a comunităților, și ne concentrăm pe a oferi servicii într-un mod tot mai simplu și ușor de utilizat. Menționez aici noua platformă de înrolare clienți, 100% online, Patria de Oriunde, care evoluează rapid, se bucură de un feedback pozitiv din partea clienților și prin intermediul căreia vom lansa anul viitor și produse de creditare.”, a menționat Burak Yildiran, CEO Patria Bank.

Pentru linia de activitate Micro se inregistreaza o majorare a productiei de credite de 55%, Patria Bank fiind foarte activa in primele 9 luni ale anului 2021. Banca a continuat programul derulat impreuna cu Fondul European de Investitii (FEI) si a asigurat, cu suportul partenerilor, posibilitatea dublarii sumei maxime acordate unui debitor (240.000 lei/debitor) ca masura de suport COVID-19, precum si cresterea gradului de acoperire cu garantia acordata de FEI de la 80% la 90%. Aceasta masura se va aplica pana la finalul anului 2021. In primele trei trimestre ale anului 2021 creditele acordate cu garantie EASI au

reprezentat aproape 70% din volumele de credit noi acordate. La finele semestrului finantarile cumulate pe produsul Easi au atins nivelul de 450 mil. lei la nivelul bancii si peste 500 mil lei la nivel de Grup.

In ceea ce priveste Segmentul IMM si Corporate, in primele trei trimestre ale anului 2021 au fost acordate finantari in crestere cu aproximativ 27% fata de perioada similara a anului trecut. Un pilon important al cresterii productiei de credite in anul 2021 a fost reprezentat de relansarea programului IMM Invest, aproximativ 28% din creditele noi acordate in primele trei trimestre al anului fiind finantariprin acest program guvernamental de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii.

Totodată, venitul net bancar inregistreaza o crestere cu 9%, cu 11 mil. lei fata de aceeasi perioada din anul 2020, evolutie pozitiva datorata in principal veniturilor din comisioane si din activitatea financiara.

Banca anuntă un total active in valoare de 3,631 mil. lei prezinta, o crestere fata de sfarsitul anului 2020 cu 6% (+201 mil. lei), concomitent cu modificarea structurii bilantiere a Bancii: cresterea creditelor nete +246 mil. lei si reducerea activelor lichide

– Titluri de datorie si instrumente de capital cu 76 mil. lei, excedentul de lichiditate fiind plasat in credite (active cu cea mai buna rentabilitate)

Portofoliul de credite (valoare neta) inregistreaza o crestere cu 14%, +246 mil. lei fata de decembrie 2020 si o crestere de 13%, +237 mil. lei fata de 30 septembrie 2020; in structura, portofoliul performant net (stadiul 1+2 conform IFRS 9) inregistreaza o crestere cu 263 mil. lei (+16%) fata de decembrie 2020, in timp ce portofoliul de credite neperformante a inregistrat o scadere cu 17 mil lei (-14%) evolutie generata si de operatiunile de scoatere in afara bilantului a creditelor in stare de nerambursare provizionate integral.

Potrivit băncii, Patria Online a inregistrat la 30.09.2021 o crestere cu 217% a numarului de clienti cu Internet&Mobile Banking, fata de data migrarii clientilor pe noua platforma, implementata in ultima parte a anului 2019 iar numarul de tranzactii efectuate de clienti prin intermediul platformei a inregistrat o crestere cu aproximativ 22% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Patria Bank a înregistrat un rezultat operational pozitiv in valoare de 30,7 mil. lei cu 66% mai mare fata de septembrie 2020 cand acesta a cumulat doar 18,5 mil. lei. La 30 septembrie 2021, banca si-a imbunatatit rezultatul operational (+42% fata de sept-19 si +66% fata de sept-20) prin cresterea organica a portofoliului de credite performante si a activitatii operationale bancare, se mai arata in comunicatul de presa al bancii.