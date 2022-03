Pentru al treilea an consecutiv, Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa isi consolideze profitabilitatea printr-o crestere semnificativa a rezultatului net de la 2,8 mil. lei in 2020 la 9,5 mil. lei in 2021. Potrivit bancii, evolutia a fost sustinuta de dezvoltarea bilantului (total active) cu 12% (+396 mil. lei) fata de anul 2020 realizata atat prin cresterea anuala a creditelor brute cu 13%, cat si a depozitelor atrase de la clientela cu 14%.

Rezultatele curente reprezinta cumulul deciziilor strategice de dezvoltare pe care Banca le-a implementat, concretizate in urmatoarele repere financiare atinse in anul 2021:

• Credite nou acordate in cursul anului 2021 in valoare de 1.087 mil. lei, cea mai mare valoare anuala inregistrata din 2017 pana in prezent, ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 16%, respectiv +277 mil. lei comparativ cu decembrie 2020

• Dezvoltare total active cu 12% (+396 mil. lei) prin cresterea portofoliului de credite acordate clientelei (valoare neta) cu 14% (+251 mil. lei) fata de anul precedent, evolutie sustinuta de cresterea depozitelor si conturilor curente atrase de la clientela cu 14% (+410 mil. lei) fata de anul 2020

• Cresterea veniturilor operationale nete cu 7% (+11 mil. lei) intr-un ritm mai accelerat fata de evolutia cheltuielilor operationale, care in 2021 au crescut cu doar 3% (+3,4 mil. lei) fata de anul precedent. Aceasta a condus la reducerea indicatorului Rata cheltuieli/venituri de la 81% in 2020 la 77% in 2021

• Rezultatul net inregistrat in T4 2021 inregistreaza o crestere cu 1,1 mil. lei fata de cel din T3 2021 si cu 5,4 mil. lei fata de cel din T4 2020

• Reducerea indicatorului Rata expunerilor neperformante (NPE) de la 10,3% in 2020 la 7,9% in 2021, rezultat obtinut inclusiv prin efectuarea unor operatiuni de write-off si cesiuni de creante a creditelor neperformante, in conditiile mentinerii abordarii prudente in modelele de provizionare/costul riscului.

Rezultatele financiare ale anului 2021 arată o îmbunătățire a nivelului de profitabilitate, o creștere de +9,5 milioane lei – plus de 20% față de valoare bugetată pentru 2021 ( +7,9 milioane lei).

Soldul creditelor a performat pe toate liniile de activitate ale Băncii, cu cea mai tendință de creștere în Secured Retail (+ 24%) și IMM-uri & Corporate (+ 21%).

Activitatea de finanțare a generat credite noi de aproximativ 1,1 miliarde lei în 2021, după cum se arată graficul băncii:

Banca a accelerat strategia de creștere a segmentului retail (persoane fizice), în principal în zonele urbane, prin

optimizarea creditelor de consum și prin extinderea pe segmentul creditelor ipotecare.

Patria Online a înregistrat o creștere de peste 95% a numărului de utilizatori Internet & Mobile Banking la 31.12.2021 comparativ cu lansarea platformei la sfârșitul anului 2019, în timp ce numărul de tranzactiile efectuate de clienti prin intermediul platformei au inregistrat o crestere cu 22% in aceeasi perioada.

In 2021, Banca a continuat procesul de recuperare atât a creditelor neperformante extrabilanțiere (ducând la recuperările totale de aproximativ 1,4 milioane euro) și creditele neperformante din bilanț, conducând la recuperări de cca. 15,1 milioane euro.