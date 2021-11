În perioada 18 – 20 noiembrie, Tasuleasa Social împreună cu Raiffeisen Bank plantează lângă Copșa Mică, o pădure de peste 5.000 de nuci. Aflată pe Via Transilvanica (cel mai important proiect marca Tașuleasa Social, în care Raiffeisen Bank e partener strategic) pădurea de nuci va fi plantată în urma implicării angajaților băncii într-o campanie dedicată reducerii amprentei de carbon, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În perioada iulie – septembrie în cadrul Raiffeisen Bank s-a desfașurat proiectul “Plantează un copac!” care a însemnat punerea la dispoziția angajațiilor a unei soluții de gamification, legata de cumpărăturile facute în benzinariile din retelele OMV, Petrom și Rompetrol. Astfel, angajații băncii care faceau plăți cu cardul în aceste benzinarii puteau acumula puncte care, la rândul lor, în funcție de valoarea tranzacției, se transformau în copaci de plantat.

“Campania “Plantează un copac!” completează inițiativele bancii dedicate inovației și sustenabilitații, doua teme importante pentru noi. Printr-un joc simplu am atras atenția angajaților noștri asupra problemei reducerii amprentei de carbon și i-am încurajat să se implice într-un demers concret, necesar, placut, cu efecte pe termen lung – plantarea unei paduri. Reducerea amprentei de carbon e o problemă care ne privește si ne afecteaza pe toți, iar rezolvarea ei nu e posibila fara implicarea fiecaruia dintre noi.” a spus Corina Vasile, director de Comunicare si Sustenabilitate la Raiffeisen Bank.

Ideea unui joc cu efect asupra reducerii amprentei de carbon a apărut în cadrul proiectului Elevator Lab, competiție prin care an de an grupul RBI invită companiile fintech să propună soluții cu adevarat revoluționare pentru activitatea financiar- bancara. Insert Coin este unul dintre finaliștii anului trecut și fintechul care a creat soluția de gamification “Plantează un copac!”. “Acest proiect a constat în găsirea unui mod digital, simplu și inovator de a implica oamenii, prin intermediul obiceiurilor lor cele mai comune – cel de a face cumpărături, completat de un comportament sustenabil, de implicare în comunitate. Folosirea acestei soluții pentru reducerea amprentei de carbon face din Raiffeisen Bank un pionier în domeniul sustenabilității, iar noi suntem foarte mândri să fim parte din acest demers.”, a declarat Carl Bjerkne, CEO Insert Coin. Compania suedeză este cunoscută în piață pentru crearea jocului de mare succes, Candy Crush Saga, precum și alte soluții de tip gamification.

Plantarea celor peste 5000 de nuci are loc la Copșa Mică, în cartierul Târnăvioara, iar pădurea se alătură Via Transilvanica pe o suprafață de 10 hectare. “Am ales nucul atât pentru lemnul său, cât și pentru fructele pe care le va oferi comunității Copșa Mică. Ne bucurăm că această pădure se alătură Via Transilvanica, drumul care unește și unul dintre proiectele noastre de suflet, unde Raiffeisen Bank și-a adus, de asemenea, un aport substanțial. Unim totodată două proiecte cu impact mare în comunitatea din Copșa Mică. Alt mod mai bun decât, probabil, cea mai mare pădure de nuci din România, nu cred că puteam găsi.”, spune Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

La campania de împădurire participă aproximativ 300 de voluntari, printre care și angajați Raiffeisen Bank, din mai multe orașe ale țării. Plantarea se desfășoară în condiții de maximă siguranță și respectând recomandările autorităților și restrictiile aflate în vigoare.

Raiffeisen Bank este una dintre bancile universale aflate in top 5 in Romania si deserveste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 700 de ATM-uri, 400 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.400 de POS-uri.