Transferoviar Călători devine primul operator privat de transport feroviar care utilizează aplicația Alpha PhonePOS, pusă la dispoziție de Alpha Bank Romania. Prin intermediul acestei noi tehnologii, călătorii vor avea acces la o modalitate flexibilă și sigură de a plăti cu cardul, telefonul şi alte accesorii de plată direct în tren, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Aplicația este utilizată în premieră pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă, iar în perioada următoare va fi disponibilă și pentru alte destinații, printre care București Nord – Fetești – Constanța. Alpha PhonePOS este prima aplicație lansată de o bancă în România ce transformă orice dispozitiv mobil cu sistem Android în POS și permite acceptarea plăților cu cardurile de debit sau de credit contactless sau prin intermediul echipamentelor dotate cu tehnologia NFC.

„Suntem încântați de colaborarea cu partenerii noștri Transferoviar Călători și suntem încrezători că prin intermediul aplicației Alpha PhonePOS le oferim călătorilor flexibiliate si confort, având posibilitatea de a utiliza cardul, telefonul sau alte accesorii de plată, astfel contribuind la adoptarea extensivă a plății biletelor direct în tren.”, a declarat Raluca Oprea Urioc, Director Adjunct Centrul de Acceptare, Unitatea Carduri, Alpha Bank Romania.

„Timp de 10 ani T.F.C. și-a dorit să fie mereu aproape de călători, să adapteze orarul trenurilor în funcție de solicitări, pentru a facilita transportul pe calea ferată pentru un număr cât mai mare de persoane.Tocmai pentru a veni în sprijinul călătorilor nostri, pentru a evita statul la cozi și pentru a ușura achiziționarea legitimațiilor de călătorie, în acești 10 ani am venit cu soluții tehnice noi, cu platforme online, automate de vânzare bilete (în regim self- service), plata cu cardul bancar la casele de bilete, kiosk-uri sau în online, cardul călătorului T.F.C. pentru reîncarcare online /kiosk a abonamentelor lunare. În prezent, T.F.C. este singurul operator de transport feroviar de călători care are integrat un serviciu de plăți direct în aplicația de vânzare bilete în tren, în acest fel se va evita orice eroare umană de introducere eronată a tarifului de călătorie. Pentru început plata cu cardul în tren va fi disponibilă pe secțiile interoperabile, urmând ca în scurt timp să fie extinsă la toată rețeaua.”, a declarat Doru Dumitrașcu, Director Executiv, Transferoviar Călători.