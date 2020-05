Platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuala va fi lansata marti, 2 iunie 2020, ora 19.30, cu un dialog online live, urmat de vizionarea piesei Absolut! – cu Marcel Iures, in regia lui Alexandru Dabija. Discutia, moderata de Constantin Chiriac – directorul Festivalului International de Teatru de la Sibiu, ii va avea ca invitati pe actorii Oana Pellea si Marcel Iures, pe Razvan Popovici – directorul Festivalului SoNoRo si pe Steven van Groningen, presedintele Raiffeisen Bank.

Valorificand facilitatile oferite de mediul digital, Stagiunea Virtuala extinde accesul publicului, de oriunde din Romania si din afara tarii la creatii artistice valoroase si promoveaza totodata artistii in aceasta perioada, propunand o solutie pentru continuarea activitatii lor in contextul creat de criza sanitara.

Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuala se poate accesa la https://art.raiffeisen.ro și este structurata pe patru sectiuni: Teatru – cu spectacole in varianta inregistrata sau live; Muzica – cu recitaluri, concerte sau spectacole, in varianta inregistrata si live; Explorator – incluzand proiecte diverse cu o componenta culturala si Conversatii – continand filme si interviuri cu artisti, muzicieni si manageri culturali sau sesiuni de chat live cu artistii, in dialog cu publicul, sub #stagiunevirtuala.

”Arta si cultura sunt domenii de excelenta ale Romaniei, iar noi ne implicam si sprijinim proiecte valoroase din 2002 incoace. Din pacate, cultura este unul dintre domeniile cel mai sever afectate de criza sanitara si, probabil, unul dintre cele mai dificil de reasezat, pe termen mediu, intr-o functionare normala. Promovarea artistilor si a actelor culturale este cu atat mai importanta acum, cand publicul are si el nevoie de sustinerea si bucuria oferite de arta. Mediul online ne ofera un ajutor valoros in acest sens”, a spus Corina Vasile, director de Comunicare si Relatii Publice la Raiffeisen Bank.

Platforma va fi actualizata cu o frecventa saptamanala cu proiecte sau noutati. Materialele video inregistrate si cu acces gratuit pentru public vor fi disponibile pentru perioade de timp limitate, care vor fi anuntate la lansarea fiecarui proiect.

Primul spectacol online disponibil in Stagiunea Virtuala va fi piesa Absolut!, dupa povestea Ivan Turbinca, de Ion Creanga. Este un one-man-show in care Marcel Iures pune in scena teme actuale, ”despre lucruri mari si esentiale fara fasoane, cu umor si nepasare”, dupa cum spune regizorul Alexandru Dabija. Spectacolul, realizat cu sprijiniul Raiffeisen Bank, este o productie a Teatrului Act.

Lansarea Stagiunii Virtuale va avea loc marti, 2 iunie 2020, la ora 19:30. Sesiunea de chat poate fi accesata pe https://art.raiffeisen.ro si va include o sectiune unde vor putea fi adresate intrebari participantilor. Sesiunea va fi transmisa de asemenea live pe pagina Facebook Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank s-a implicat in sprijinirea artei si culturii romanesti inca din anii 2000, considerand ca trebuie sa-si aduca aportul la dezvoltarea Romaniei si in acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din Romania si a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite sa deschida cat mai multe cai de dialog intre public si artisti.

De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales sa fie partener de traditie al unor importante manifestari culturale romanesti: Festivalul International George Enescu, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Festivalul International de Muzica de Camera SoNoRo, Festivalul International de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale si turnee cu Teatrul Act si Asociatia Goong. Raiffeisen Bank sustine, de asemenea, proiecte care promoveaza patrimoniul cultural al Romaniei, printre care Via Transilvanica si Cronicarii Digitali.