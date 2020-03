Creditarea ipotecară a fost susținută în ultimii peste 10 ani de împrumuturile Prima Casă, acest tip de finanțare bucurându-se de o popularitate impresionantă în rândul populației. De la lansarea oficială, în 2009, programul guvernamental a adunat peste 260.000 de beneficiari care au accesat împrumuturi pentru locuințe garantate de stat. Succesul creditelor Prima Casă s-a datorat cu prisosință condițiilor atractive, avansul de 5% și costurile mici fiind atuuri de neegalat de finanțările standard din portofoliile băncilor. În urmă cu câtiva ani, diferențele de cost dintre un Credit Prima Casă și un Credit Ipotecar Standard erau majore, ultimul având în unele cazuri dobânzi aproape duble. Cu timpul însă aceste diferențe de costuri s-au redus considerabil!

În ultima vreme, tot mai mulți bancheri au vorbit despre similaritatea costurilor celor două tipuri de împrumuturi, subliniind faptul că, prin diminuarea diferențelor de cost față de Prima Casă, creditul ipotecar standard capătă pe zi ce trece valențele unui produs atractiv. Cât de reală este această observație? Chiar sunt comparabile costurile unui credit Prima Casă cu cele ale unui credit ipotecar standard? Este avansul de 5% singurul avantaj care mai înclină balanța în favoarea împrumutului Prima Casă?

Răspunsurile nu le putem afla decât comparând graficele de rambursare valabile pentru cele două tipuri de împrumut. Publicația online www.bankingnews.ro a utilizat calculatoarele online ale celor mai mari șase banci (Banca Transilvania, BCR, BRD, Raiffeisen Bank, ING Bank și CEC Bank) ce participă la ediția din acest an a programului Prima Casă, considerându-le reprezentative pentru piață. Pentru calcul am ales perioada maximă de 30 de ani și o valoare a creditului de 250.000 de lei. Costurile au fost calculate, în ambele variante, pentru împrumuturi cu dobânzi variabile. Pentru a beneficia de variantele de cost cele mai mici, am ales să ”accesăm” creditele ce implică virarea venitului la banca unde am efectuat simularea online.

În funcție de tipul finanțării, beneficiarul celor 250.000 de lei va contribui cu un avans propriu de minimum 5% în cazul împrumutului Prima Casă și minimum 15% în cazul Creditului Ipotecar Standard. Firesc, în cazul avansului de 5% necesar în programul Prima Casă, valoarea locuinței va fi mai mică. Cea mai simplă și edificatoare modalitate de a compara costurile a două împrumuturi este să pui față în față valorile ratelor lunare de rambursat și valorile totale ce vor fi plătite după cei 30 de ani. Tocmai de aceea, în continuare vă vom prezenta simulările valabile pentru cele șase bănci amintite pentru a afla diferențele de cost dintre un Credit Prima Casă și un Credit Ipotecar Standard din portofoliul aceleiași bănci.

La Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din România după nivelul activelor, contractarea unui Credit Prima Casă de 250.000 de lei presupune o rată lunară de 1.246 de lei și o valoarea totală rambusată după 30 de ani de 459.063 de lei. Pentru un Credit Ipotecar Standard, rata lunară este de 1.393 de lei, iar suma totală plătită este de 506.582 de lei. După cum se poate observa, diferența dintre ratele lunare este de 147 de lei, pentru Creditul Ipotecar Standard un client plătind la final un cost mai mare cu 47.519 de lei față de împrumutul Prima Casă.

Analiza similară realizată în cazul BCR demonstrează că instituția de credit austriacă a redus cel mai mult diferența de costuri dintre un Credit Prima Casă și un Credit Ipotecar Standard. La BCR, rata lunară pentru împrumutul cu 5% avans este de 1.246 de lei, în rimp ce finanțarea cu avans de 15% presupune o retribuție lunară de 1.320 de lei. Suma totală plătită pentru Credit Prima Casă este de 457.766 de lei, în timp ce la Creditul Ipotecar Standard valoarea rambusată este de 475.838 de lei, rezultând o diferență de 18.072 de lei.

La BRD, rata lunară pentru împrumutul Prima Casă este de 1.358 de lei, cu 173 de lei mai puțin decât contribuția lunară pentru finanțarea ipotecară standard (1.531 de lei). Valoarea totală rambursată după 30 de ani pentru creditul standard este mai mare cu 48.326 de lei față de creditul Prima Casă, de la 530.854 de lei la 482.528 de lei.

În cazul Raiffeisen Bank, Creditul Prima Casă de 250.000 de lei are o rată lunară de 1.246 de lei, cu o valoare totală rambursată în 30 de ani de 458.406 de lei. Pentru Creditul Ipotecar Standard, debitorul va plăti lunar 1.441 de lei, achitând în total 538.244 de lei, rezultând o diferență de 79.838 de lei.

La CEC Bank, împrumutul Prima Casa presupune o rată lunară de 1.246 lei, totalul de rambursat după 30 de ani fiind de 448.560 de lei, în timp ce finanțarea ipotecară standard are o rată lunară de 1.368 de lei și o sumă totală de plătit de 492.551 de lei. Practic, Creditul Prima Casă este mai ieftin cu 43.991 de lei decât Creditul Ipotecar Standard.

La ING Bank, pentru un Credit Prima Casă debitorul va plăti lunar 1.246 lei, achitând în 30 de ani un total de 479.570 de lei, iar pentru un împrumut standard rata lunară este de 1.375 de lei, cu o sumă totală de restituit de 528.356 de lei. În acest caz, Creditul Ipotecar Standard generează un plus de plată de 48.786 de lei față de Creditul Prima Casă.