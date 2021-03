Raiffeisen Bank a încheiat anul 2020 cu o performanță financiară bună, obținând un profit net de 644 milioane de lei, cu 17% mai mic decât în 2019. ”Această scădere a fost înregistrată, pe de o parte, din cauza evoluției economiei în an de pandemie, dar și a politicii noastre conservatoare de provizionare a creditelor”, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În plus, Raiffeisen Bank a valorificat experiența și comportamentul său responsabil și a venit cu soluții eficiente în această perioadă, asumându-și faptul că nu cifrele sunt cele mai importante, atunci când ne confruntăm cu o criză sanitară. Banca a luat măsuri constante și rapide pentru a-și sprijini clienții și partenerii: prin scutirea de comisioane pentru plățile electronice, expedierea cardurilor prin curier, urgentarea plăților pentru furnizori sau digitalizarea rapidă a cât mai multor servicii pentru a limita riscul de contagiune.

„Suntem mulțumiți de realizările noastre din 2020, un an care ne-a testat tuturor rezistența și ne-a adus provocări cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Pentru noi prioritatea zero a fost și continuă să fie siguranța clienților, partenerilor, a angajaților, dar în egală măsură și sprijinirea economiei românești. În aceste circumstanțe, deloc obișnuite, am reușit să creștem portofoliul de credite cu 5%, un raport credite/depozite de 66% și să generăm o rentabilitate a capitalului (RoE) de 14%. Ce știm sigur azi e că vom continua să finanțăm sustenabil economia românescă pentru că băncile sunt parte din soluție, iar potențial de creștere economică există. Rata creditelor neperformante a evoluat mai bine decât ne așteptam suntem la 3,8%, un nivel în scădere comparativ cu 2019. Rămâne de văzut cum va evolua calitatea portofoliilor de credite după ce vor expira moratoriile publice și private. Daca economia își va reveni în ritmul prognozat de analiști, cred că riscul deteriorării semnificative a portofoliilor de credite va fi mult diminuat”, a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.

Activitatea de creditare a bancii a fluctuat puternic in 2020, de la primele trei luni aflate in linie cu aceeasi perioada a anului precedent, la un volum redus in trimestrul al doilea si la volume lunare record in trimestrul al treilea. Pe ansamblu, anul 2020 a marcat o crestere cu 5% a portofoliului de credite nete, comparativ cu finalul lui 2019.

Intotdeauna in perioade de criza oamenii devin mai atenti la cheltuieli si economisesc mai mult, iar Raiffeisen Bank se bucura de increderea clientilor sai, asa incat depozitele au inregistrat o crestere puternica cu 21%, in 2020 comparativ cu 2019.

Profitul net din 2020 a fost in scadere cu 17% fata de 2019, pe de o parte pentru ca ne-am luat masuri suplimentare de prevedere pentru posibile deteriorari ale portofoliului de credite, dar si pentru ca ne-am preocupat sa sustinem clientii in aceasta perioada dificila prin intermediul moratoriilor publice si private, cu scutiri de taxe pentru plati electronice etc. Toate acestea au influentat veniturile si profitul bancii, chiar daca activitatea de creditare a crescut intr-un ritm sustinut in T3 si T4 2020.

Venitul net din dobanzi a crescut usor fata de anul trecut, pe fondul unor volume mai mari de credite, in timp ce venitul net din comisioane a scazut, an la an, cu 10%. Aceasta scadere a fost efectul unei activitati tranzactionale mai reduse in T2, din timpul starii de urgenta, dar si a migrarii pe scara larga a clientilor spre solutii de plata online, mai ieftine si mai eficiente. Venitul total al bancii a inregistrat o usoara scadere de 2% in 2020 fata de 2019, atingand nivelul de 2,6 miliarde de lei.

Cheltuielile operationale (de aproximativ 1,4 miliarde de lei) au crescut cu 4% fata de anul 2019, mai ales pe cele doua componente importante pentru strategia de dezvoltare a bancii, cheltuielile cu personalul si cheltuielile legate de IT.

Creditarea a crescut la Raiffeisen Bank in 2020 pe toate segmentele de clienti

Prin adaptarea continua a solutiilor de creditare destinate clientilor persoane fizice, banca a reusit sa inregistreze o performanta record in a doua jumatate a anului 2020, atingand o cota de piata a creditelor de consum de 24%, in august 2020, iar creditele imobiliare au avut o evolutie similara fata de 2019, in ciuda impactului COVID-19.

De asemenea, Raiffeisen Bank s-a adaptat rapid la modificarile legislative aduse de Regulamentul 8 BNR, oferind clientilor posibilitatea de a-si refinanta creditele existente pe termene de creditare extinse pana la 8 ani.

Banca ofera posibilitatea clientilor PF sa contracteze un credit de nevoi personale 100% online, semnand actele la distanta prin semnatura electronica calificata. In 2020, numarul clientilor care au optat pentru Flexicredit 100% online a crescut cu 6% fata de 2019, iar volumul creditelor initiate digital a crescut cu 14%.

Soldul creditelor pentru IMM-uri a crescut cu 12%

Segmentul IMM-urilor a inregistrat in 2020 o crestere a soldului creditelor de 12%, sustinuta de programul IMM Invest, prin care peste 2.400 de companii au beneficiat de finantari, dar si de programele desfasurate cu Fondul European de Investitii (EIF), unde peste1.500 clienti IMM au primit credite. Raiffeisen Bank participa la programul de scontare a adeverintelor APIA, 848 de fermieri asigurandu-si in acest fel capitalul de lucru in toamna anului 2020. Prin programul “Factory by Raiffeisen Bank”, destinat startup-urilor, 112 antreprenori au primit finantari pentru dezvoltarea ideilor lor. Initiativa sustine startup-urile romanesti orientate catre inovatie, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem si sprijinind o crestere economica sustenabila. Banca ofera de anul trecut optiunea de plata in rate (3, 6, 9 sau 12 luni) pentru posesorii de card de credit Visa Business. E un produs unic in Romania, care ofera flexibilitate clientilor companii in gestionarea eficienta a cheltuielilor lor.

Raiffeisen Bank a oferit solutii de amanare la plata a ratelor pentru 1.800 clienti IMM, iar pentru 1.600 de firme a acordat granturi prin participarea la implementarea schemei de sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile. In aceste conditii, numarul de clienti IMM deserviti de banca a crescut cu 7%, apropiindu-se de cifra de100.000.

Clientii Corporatii si-au continuat planurile de investitii finantate de banca

Principala provocare in prima parte a anului 2020 a fost sa asiguram lichiditate si protectie afacerilor companiilor mari si medii prin implementarea rapida si eficienta a unor masuri care au inclus: moratorii, prelungiri de facilitati, alternative digitale de colaborare la distanta, consiliere permanenta privind fraudele electronice etc.

In partea a doua a anului 2020, banca s-a concentrat pe oferirea de alternative de finantare clientilor corporatii atat pentru capital de lucru,dar mai ales pentru investitii. Corporatiile beneficiaza de avantajele programelor de finantare derulate de Raiffeisen Bank, cum sunt cele europene, IMM si COSME, cu costuri reduse pentru garantii sau programul EximCovid, unde deja primele finantari sunt la dispozitia companiilor.

Criza sanitara a accelerat utilizarea platilor digitale

Numarul clientilor digitali ai bancii (cei care folosesc aplicatiile de online si mobile banking) a ajuns in 2020 la 870.000. Tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cu cardul de debit la POS au crescut cu 22% ca numar si cu 20% ca valoare in anul trecut. Tranzacțiile cu cardul de debit efectuate online, in comerțul electronic, au inregistrat cresteri si mai spectaculoase, s-au dublat ca numar si au crescut cu peste 60% ca valoare, fata de 2019. In acelasi timp, numarul tranzatiilor de retragere de numerar de la bancomat a scazut cu aproximativ 9%.

Tranzactiile efectuate prin aplicatiile de mobile si internet banking au crescut cu 73%, astfel ca pe parcursul anului s-au inregistrat aproape 12 milioane de tranzactii. Aplicatiile sunt utilizate tot mai intens, numarul de logari zilnice fiind de la 800.000 pana la 1 milion. Serviciile de internet banking si mobile banking sunt folosite activ de mai mult de 85% dintre clientii persoane juridice ai bancii. In acelasi timp, Raiffeisen Bank a investit in cresterea capabilitatilor digitale de interactiune cu companiile, peste 98% dintre tranzactiile pentru plati si schimburi valutare efectuandu-se pe platforme digitale. De asemenea, banca a implementat semnatura electronica, a optimizat serviciul de transport numerar, a simplificat procesele, iar toate aceste masuri au contribuit la o experienta mai buna a clientilor, generand in acelasi timp efecte de reducere a amprentei de carbon prin consum mai mic de hartie si combustibil.

Raiffeisen Bank continua sa fie lider pe piața cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 540.000 carduri si o cota de piata de peste 18%, in crestere pe parcursul anului 2020. Portofoliul de carduri de credit co-brand cu eMAG a crescut cu 30% in 2020, pana la 60.000 carduri. Peste 200.000 clienti Raiffeisen Bank au ales sa utilizeze plata cu cardul sau telefonul prin RaiPay, Apple Pay si Garmin Pay. Numarul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane.

Investitiile consistente in solutii de automatizate pentru numerar, cu disponibilitate 24/7 si tendinta populatiei de a-si migra platile curente in mediul digital au permis reducerea treptata, in cursul anului 2020, a numarului unitatilor bancii care deruleaza operatiuni manuale de procesare numerar, la aproximativ 200 de unitati. In consecinta, in peste 40% dintre unitatile bancii angajatii nostri se pot concentra pe activitati de consiliere si servisare, cu valoare adaugata mai mare pentru clienti.

Inovatia si sustenabilitatea sunt prioritatile bancii

Raiffeisen Bank a accelerat in 2020 proiectele de inovatie si digitalizare, atat in zona produselor si serviciilor oferite clientilor, cat si in ariile de administrare a datelor si automatizari de procese. In T4 o platforma de creditare IMM online end-to-end, realizata impreuna cu partenerul Qualitance, a fost testata cu succes cu un numar limitat de clienti si va fi extinsa catre intreg portofoliul de companii IMM in 2021. De asemenea, o echipa mixta, din mai multe tari unde e prezent grupul Raiffeisen Bank International, a realizat si testat o platforma de schimb valutar in timp real, Rflex, lansata de asemenea catre un numar restrans de clienti la inceputul anului 2021.

“Oricat de dificila a fost pentru noi toti pandemia, am incercat sa vedem si oportunitatile si sa acceleram adoptarea unor inovatii. Nu ma refer doar la tehnologii noi sau produse digitale, dar si la modul cum ne organizam munca – mai flexibil, in echipe interdisciplinare, la consultarea si testarea cu clientii a unor noi produse si la multiplicarea parteneriatelor cu alte companii pentru a oferi clientilor nostri produse si servicii non-financiare”, a explicat van Groningen.

Sustenabilitatea, impactul de mediu si social al bancii direct din operatiunile proprii, dar si din utilizarea produselor de catre clienti, este de asemenea o directie strategica. “Am urmarit in mod constant, in ultimii ani, pe de o parte sa reducem amprenta de carbon rezultata din operatiunile proprii, dar mai ales sa sprijinim eforturile clientilor nostri in tranzitia catre o economie verde. In contextul Pactului Verde European si a mecanismelor financiare asociate suntem in masura sa sprijinim clientii atat cu produse de finantare adecvate, cat si cu know how despre oportunitatile pe care le au in aceasta directie”, a adaugat van Groningen.

Potrivit datelor preliminare publicate de RBI, circa 26% din portofoliul de credite eligibile pentru obligatiunile verzi al grupului erau, la sfarsitul anului 2020, originate in Romania. In acelasi timp, circa 47% dintre creditele ipotecare nou acordate in 2020 au fost pentru imobile eficiente energetic (clasa energetica A). Primul produs de investitii care include in decizia investitionala si criterii ESG (de mediu, sociale si de guvernanta corporativa) a fost lansat in T1 anul trecut de catre Raiffeisen Asset Management si a fost foarte bine primit de clienti.

De altfel grupul RBI tocmai a anuntat ca se va orienta exclusiv spre finantarea energiei regenarabile si ca va renunta treptat la finantareae productiei de energie pe baza de carbune. La finalul anului 2020 expunerea grupului pe astfel de afaceri reprezenta 0,65% din portofoliul finantarilor acordate, iar expunerea Raiffeisen Bank Romania pe industria carbunelui era de doar 0,64% din portofoliul de credite corporate.

Raiffeisen Bank Romania are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,18 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.900 de angajati, 333 de agentii in toata tara, 730 de ATM-uri, 380 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 23.500 de POS-uri.