BCR a înregistrat un profit net de 428,3 milioane de lei (89,3 milioane de euro) in T1 2020, în creștere cu 60% față de 267,9 milioane de lei (56,6 milioane de euro) în T1 2019, datorită rezultatului operațional mai mare și a impactului pozitiv din recuperările semnificative de la clienți neperformanți, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Potrivit unui comunicat de presă al BCR, rezultatul operațional s-a îmbunătățit semnificativ cu 33% până la 440,1 milioane de lei (91,7 milioane de euro) în T1 2020, de la 330,8 milioane de lei (69,8 milioane de euro) în T1 2019, pe fondul unor venituri operaționale mai mari alături de cheltuieli operaționale mai reduse favorizate de contribuția anuală mai mică la fondul de garantare a depozitelor în 2020.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 9,4% până la 597,9 milioane de lei (124,6 milioane de euro) în T1 2020, de la 546,4 milioane de lei (115,4 milioane de euro) în T1 2019, favorizat de volume mai mari de credite atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 6,6% până la 163,7 milioane de lei (34,1 milioane de euro) în T1 2020, de la 175,2 milioane de lei (37,0 milioane de euro) în T1 2019, determinat de un volum mai redus de comisioane din tranzacții cu carduri și din activitatea de creditare, parțial compensat de un volum mai mare de comisioane pentru tranzacții cu numerar și de mentenanță.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 10,8% până la 64,4 milioane de lei (13,4 milioane de euro) în T1 2020, de la 58,1 milioane de lei (12,3 milioane de euro) în T1 2019, în principal datorită volumelor mai mari de schimburi valutare.

Venitul operațional a crescut cu 6,4% până la 852,0 milioane de lei (177,6 milioane de euro) în T1 2020, de la 800,5 milioane de lei (169,0 milioane de euro) în T1 2019, determinat în principal de veniturile nete din dobânzi pe fondul volumelor mai mari de credite, atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 411,9 milioane de lei (85,9 milioane de euro) în T1 2020, în scădere cu 12,3% în comparație cu 469,7 milioane de lei (99,2 milioane de euro) în T1 2019, mai ales ca urmare a contribuției anuale mai mici la fondul de garantare a depozitelor și a deprecierii mai scăzute.

Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 48,3% în T1 2020, față de 58,7% în T1 2019.

„Societatea și mediul de business s-au transformat dramatic în ultimele luni, dar cel mai important este că am reușit să ne adaptăm rapid la noua realitate. Știm ce îi preocupă pe clienții noștri: incertitudinea, scăderea businessurilor, pierderea joburilor, sănătatea angajaților și suntem pregătiți să salvăm cât mai multe locuri de muncă. Suntem puternici. Strategia implementată în ultimii ani, ce a inclus digitalizarea rapidă și precauție în evaluarea riscurilor, își dovedește validitatea. Avem un rol important în repornirea economiei și suntem pregătiți să ni-l asumăm.

Le mulțumesc colegilor mei, care au realizat lucruri extraordinare într-un timp atât de scurt, și care au înțeles că prioritatea noastră este și trebuie să fie aceea de a nu rămâne niciun client fără soluții și fără sprijin financiar și moral. Bankingul este un business făcut de oameni pentru oameni”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat valoarea de 212,3 milioane de lei (44,3 milioane de euro) in T1 2020, comparativ cu 40,9 milioane de lei (8,6 milioane de euro) în T1 2019. Acest rezultat a fost influențat pozitiv de recuperări semnificative de la clienți neperformanţi și însănătoşiri atât pe segmentul de retail, cât și pe cel corporate, corelate cu o formare foarte redusă de noi credite neperformante în special pe segmentul corporate.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 3,7% în martie 2020, cel mai scăzut nivel din ultimii 12 de ani, față de 4,1% în decembrie 2019. Această evoluție reflectă evoluția pozitivă a împrumuturilor acordate clienților și reducerea portofoliului de credite neperformante datorită recuperărilor semnificative reușite conform planului de rezoluție a creditelor neperformante. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a ajuns la 126,2% în martie 2020.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), doar banca, se afla în februarie 2020 la nivelul de 19,1%, semnificativ peste cerințele Băncii Naționale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 19,6% (Grup BCR, înainte de capitalizarea profitului pe 2019) în decembrie 2019 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susținerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanțare dintre băncile românești.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 1,4% până la 40.597,4 milioane de lei (8.408,2 milioane de euro) la data de 31 martie 2020 de la 40.049,0 milioane de lei (8.373,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susținute atât de creditele retail (+1,8% față de decembrie 2019) cât și de cele corporate (+1,2% față de decembrie 2019).

Depozitele de la clienți au crescut ușor cu 2,0% până la 58.929,9 milioane de lei (12.205,1 milioane de euro) la data de 31 martie 2020 de la 57.791,8 milioane de lei (12.082,8 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susținute de creșterea depozitelor retail (+2,1% față de decembrie 2019).

Măsuri luate în contextul Covid-19

Pentru persoane fizice:

• Peste 22.000 de clienți persoane fizice, care dețin peste 26.000 de credite, au solicitat amânarea la plată, reprezentând 7% din portofoliul total. Circa 65% au fost credite de consum, iar restul de 35% a fost reprezentat de creditele ipotecare. Principalele domenii de activitate ale clienților care au solicitat amânări au fost: HORECA, auto, transport și comerț cu amănuntul.

• Numărul total de credite de consum acordate prin George s-a ridicat la 9.000 de la începutul anului, reprezentând 26% din creditele noi de nevoi personale. În luna aprilie, 70% din creditele acordate au fost realizate pe fluxul 100% digital, fără suport din sucursale.

• 86.000 de carduri au fost expediate prin curier către adresele de domiciliu ale clienților în perioada stării de urgență, reprezentând 72% din totalul cardurilor expediate în acest an. 40% din cardurile expediate pe perioada crizei au fost carduri George.

• Au fost eliminate costurile de livrare a cardurilor prin curier, până la data de 1 iunie 2020. Retragerile de numerar de la bancomatele altor bănci pentru cardurile persoanelor fizice în lei au comision zero până la 1 iunie 2020.

Pentru companii:

• Peste 1.000 de firme, IMM-uri și microîntreprinderi, au solicitat amânarea ratelor prin OUG 37/2020 și prin fluxurile proprii ale grupului (BCR și BCR Leasing).

• În cadrul programului IMM INVEST, BCR a primit un plafon total de 3,4 miliarde de lei. Luând în calcul nivelul de garantare de 80%, BCR poate acorda finanțări de 4 miliarde de lei în cadrul acestui program.

• BCR a continuat să acorde finanțări companiilor inclusiv în perioada stării de urgență, respectând profilul de risc al băncii și politica de finanțare.

• În luna martie au fost lansate plățile inteligente Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay pentru carduri de business. A fost dezvoltat un sistem de transmitere PIN prin SMS și livrare prin curier pentru cardurile Business Debit.

Impactul BCR în economie

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 2 miliarde de lei în T1 2020 datorită împrumuturilor de nevoi personale, a creditelor ipotecare și a celor destinate microîntreprinderilor. Vânzările de credite de nevoi personale au crescut cu 23,7% an pe an, unul din patru credite noi de nevoi personale în T1 2020 fiind acordat pe fluxul 100% digital. Vânzările de credite ipotecare au crescut cu 19,3% an pe an in T1 2020 datorita creșterii puternice pe produsul ipotecar standard. Creditele noi pentru microîntreprinderi au crescut cu 40,2% an pe an în T1 2020, cu o contribuție semnificativă a creditelor pentru investiții.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 1,8 miliarde de lei în T1 2020. Stocul de finanțări acordate sectorului IMM (incl. prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 11,2% an pe an la 31 martie 2020, atingând valoarea de 6,2 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro) la data de 31 martie 2020, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing. Segmentul de Real Estate a crescut puternic cu 19,1% an pe an, ca urmare a tragerilor de fonduri în cadrul noilor proiecte de birouri și spații comerciale finanțate în ultimul an.

Platforma inteligentă de banking George a ajuns la 820.000 de utilizatori, înregistrând în perioada martie-aprilie un ritm de 300 de conturi deschise zilnic 100% online. Numărul de tranzacții prin George a crescut cu 150% în T1 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019. În contextul pandemiei, doar în luna martie numărul de tranzacții a crescut cu peste 125% față de martie 2019.

Platforma online Casa Mea App, care gestionează fluxul de documente pentru creditele ipotecare standard, a fost deja utilizată pentru 45% din creditele ipotecare nou acordate in primul an de la lansare.

Programul Școala de Bani a devenit 100% online, profesorii BCR organizând conferințe online cu cei care doresc să facă educație financiară. Pentru părinții care vor să le vorbeasca copiilor despre bani au fost pregătite materiale digitale care se pot descărca gratuit de pe www.scoaladebani.ro.

Platforma de educație antreprenorială Școala de Business (www.bcrscoaladebusiness.ro) a ajuns la peste 5.500 de utilizatori și a lansat un nou modul cu sfaturi practice pentru antreprenori în contextul pandemiei.

Acceleratorul BCR-INNOVX a selectat 14 start-up-uri din tehnologie din Iași, Cluj și București ce au intrat în programul de accelerare dedicat grupei Start-ups, cu cifre de afaceri între 100.000 și un milion de euro. În plus, au fost create 10 locuri noi dedicate firmelor care au soluții în contextul Covid-19.