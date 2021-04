BCR a înregistrat un profit net de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro) în T1 2021, în ușoară scădere față de 428,3 milioane de lei (89,3 milioane de euro) în T1 2020, pe fondul unor eliberări de provizioane de risc de credit mai mici, în timp ce performanța operativă s-a îmbunătățit pe baza continuării creșterii puternice a creditării, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 2 miliarde de lei în T1 2021. Vânzările de credite ipotecare în lei au crescut cu 17% an pe an, în principal datorită produsului ipotecar Casa Mea care reprezintă 66% din total. BCR continuă să susțină creditul guvernamental Noua Casă, fondurile alocate băncii reprezintând 30% din totalul garanțiilor puse la dispoziție de Guvernul României pentru acest program. Volumele nou acordate de credite de consum au scăzut cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, când primele trei luni nu au fost impactate de pandemie, în timp ce descoperitul de cont și cardurile de credit au crescut cu 3,6% an la an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 19,5% an pe an în T1 2021, în timp ce stocul de credite de consum a crescut cu 5,1% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 1 miliarde de lei în T1 2021, din care 47% au fost credite pentru investiții. Motorul principal a fost avansul stocului de finanțări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing), care a crescut cu 17,6% an pe an, atingând valoarea de 7,3 miliarde de lei (1,5 miliarde de euro) la 31 martie 2021, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum și a participării BCR în programul IMM Invest. De asemenea, finanțarea sectorului public a crescut cu 17,7% an pe an, a sectorul imobiliar cu 6,1% an pe an și a companiilor mari cu 2,4% an pe an.

Programul Școala de Bani a ajuns în T1 2021 la 11.500 de adulți și copii, fiind organizate sesiuni online de educație financiară și ateliere pentru copii. Numărul total al celor care au participat în program a depășit 450.000. Programul de educație antreprenorială BCR Școala de Business a atins nivelul de 15.500 de utilizatori (antreprenori, manageri, liberi profesioniști, profesori și studenți) care au cont pe platformă. În cadrul programului INNOVX-BCR au fost accelerate 19 start-up-uri de tehnologie cu cifră de afaceri sau finanțare atrasă între 50.000 de euro și 500.000 de euro.

„Într-o perioadă de schimbare accelerată, cel mai important lucru rămâne modul cum interacționăm cu publicul. Înțelegem necesitatea oamenilor de a lua decizii informate pentru a avea o viață mai bună și acționăm ca niște consilieri pentru alegeri financiare inteligente, prin toate mijloacele posibile: online, video, social media și în sucursale. Le mulțumesc colegilor pentru flexibilitatea și creativitatea lor în acest demers. Clienții caută accesibilitate, rapiditate și conveniență, și le mulțumim că ne provoacă să fim mai buni și mai eficienți. Creăm procese intuitive prin laboratoare digitale agile și prin dezvoltarea ecosistemului evolutiv George, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Creșterea interesului companiilor pentru investiții, care reprezintă jumătate din finanțările noi acordate în primul trimestru, ne dă încredere că această pandemie este un test al maturizării pe care economia îl va trece cu bine”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Măsuri luate în contextul Covid-19

• În baza noii ordonanțe OUG 227/ 30.12.2020, clienții au putut aplica doar în perioada 5 februarie-15 martie 2021 pentru noi amânări la plata de până la maximum 9 luni ale ratelor aferente creditelor în derulare, această perioadă incluzând și eventuale amânări de care au beneficiat pe parcursul anului 2020. Pe această bază, BCR a înregistrat la data de 31 martie un volum al creditelor care încă beneficiază de anumite amânări la plată de 0,5% din creditele retail, respectiv 2% din creditele corporate.

• BCR este singura bancă care a oferit o soluție 100% online de amânare a ratelor, 60% din totalul cererilor fiind realizate prin George.

• 40% din creditele de nevoi personale din T1 2021 au fost acordate 100% digital, în creștere cu peste 30% față de același trimestru al anului trecut.

• BCR a introdus anul acesta un nou mod de interacțiune cu clienții, prin crearea unor birouri mobile online care realizează consultanță video pentru persoane fizice, un serviciu complementar celui care asigură deschiderea conturilor George. De la începutul anului, câteva sute de clienți au participat la întâlniri individuale prin care au primit soluții personalizate pe nevoile lor.

Digitalizare accelerată pentru alegeri financiare inteligente

• George oferă online cele mai multe produse specifice de retail banking (conturi curente, economisire, creditare și asigurări). Lansate în ecosistemul George în 2020 ca produse unice pe piața bancară, 48% din totalul cardurilor de credit și 61% din totalul produselor de tipul descoperit de cont sunt acordate prin canale digitale.

• BCR a consolidat într-o platformă intuitivă profilul financiar al clienților pentru a-i putea deservi mai bine. Prin aceasta, consilierii bancari pot oferi soluții pentru alegeri financiare inteligente, mii de persoane fiind ajutate în acest mod în primul trimestru din 2021.

• Peste 22,4 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii trei ani, din care aproximativ 2 milioane numai în luna martie 2021. BCR a implementat soluția de plată contactless în 16 orașe din România.

Performanța financiară a BCR în T1 2021

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 10,7% până la 487,1 milioane de lei (99,8 milioane de euro) în T1 2021, de la 440,1 milioane de lei (91,7 milioane de euro) în T1 2020, pe fondul unor venituri operaționale mai mari și a unor cheltuieli operaționale mai reduse.

Venitul net din dobânzi a scăzut ușor cu 0,7% până la 593,8 milioane de lei (121,7 milioane de euro) în T1 2021, de la 597,9 milioane de lei (124,6 milioane de euro) în T1 2020, determinat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piața monetară, parțial compensat de volume mai mari de credite și depozite, atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate.

Venitul net din comisioane a crescut cu 11,5% până la 182,6 milioane de lei (37,4 milioane de euro) în T1 2021, de la 163,7 milioane de lei (34,1 milioane de euro) în T1 2020, datorită unui număr mai mare de tranzacții.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 24,1% până la 79,9 milioane de lei (16,4 milioane de euro) în T1 2021, de la 64,4 milioane de lei (13,4 milioane de euro) în T1 2020, în principal datorită unei activități de tranzacționare mai crescute. Venitul operațional a crescut cu 3,6% până la 882,9 milioane de lei (180,9 milioane de euro) în T1 2021, de la 852,0 milioane de lei (177,6 milioane de euro) în T1 2020, determinat de venitul net din comisioane și venitul net din tranzacționări mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 395,8 milioane de lei (81,1 milioane de euro) în T1 2021, în scădere cu 3,9%, în comparație cu 411,9 milioane de lei (85,9 milioane de euro) în T1 2020, mai ales ca urmare a impactului pozitiv din deconsolidarea subsidiarei CIT One, cât și datorită contribuției anuale ușor mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2021. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 44,8% în T1 2021, față de 48,3% în T1 2020.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o eliberare de provizion de 34,7 milioane de lei (7,1 milioane de euro) în T1 2021, comparativ cu o eliberare de provizion de 212,3 milioane de lei (44,3 milioane de euro) în T1 2020. Acest rezultat a fost influențat în mod pozitiv de recuperările cash pe ambele segmente retail și corporate, corelat cu o acumulare de credite neperformante noi foarte scăzută, în special pe segmentul corporate.

Rata creditelor neperformante a rămas relativ stabilă la 4,4% în martie 2021 față de 4,5% în decembrie 2020. Această evoluție reflectă trendul pozitiv al creditelor acordate clienților, precum și reducerea ușoară a stocului de credite neperformante datorită recuperărilor reușite pe ambele segmente retail și corporate. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane s-a situat la nivelul de 122,3% în martie 2021.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 20,4% în februarie 2021, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 19,4% (Grup BCR, înainte de capitalizarea profitului pe 2020) în decembrie 2020 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 2,5% până la 44.062,4 milioane de lei (8.951,6 milioane de euro) la data de 31 martie 2021 de la 43.002,5 milioane de lei (8.833,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2020, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+1,2% față de decembrie 2020), cât și în cea corporate (+5,0% față de decembrie 2020).

Depozitele de la clienți au crescut cu 1,6% până la 65.903,6 milioane de lei (13.388,8 milioane de euro) la data de 31 martie 2021 de la 64.876,8 milioane de lei (13.326,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2020, susținute de creșterea depozitelor retail (+1,3% față de decembrie 2020), în timp ce depozitele corporate au rămas la același nivel față de 31 decembrie 2020.