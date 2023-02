În 2022, activele totale ale Raiffeisen Bank au trecut de pragul de 60 de miliarde lei, crescând cu 5%, an la an. Profitul net înregistrat pentru 2022 a fost de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare față de anul anterior, potrivit rezultatelor anunțate de bancă.

Re remarcat că profitul realizat anul trecut este unul istoric. Cel mai bun profit, realizat până în prezent de bancă în România, a fost realizat în anul 2018 când banca anunța căștiguri de 881 milioane lei.

Soldul de credite nete al băncii a ajuns la 39,5 miliarde de lei, cu 22% mai mult față de finalul anului 2021;

Depozitele clienților au ajuns la aproape 50 de miliarde de lei în 2022, similar cu nivelul din 2021;

Venitul total al băncii a înregistrat o creștere de 22% în 2022 față de 2021, atingând nivelul de 3,2 miliarde de lei;

Cheltuielile operaționale ale băncii au ajuns la aproximativ 1,5 miliarde de lei, crescând cu 14%, an la an;

Zdenek Romanek: Ne continuăm dezvoltarea, indiferent care va fi contextul economic pe care îl vom parcurge în anii următori

“Rezultatele foarte bune înregistrate de Raiffeisen Bank în 2022 ne dovedesc că suntem pregătiți să ne continuăm dezvoltarea, indiferent care va fi contextul economic pe care îl vom parcurge în anii următori. Cred cu tărie că dacă angajații băncii se simt bine și sunt multumiți, noi ca organizație putem oferi clienților cea mai bună expertiză financiară și soluții digitale de top. De aceea am integrat filozofia <people come first>, în activitatea noastră de zi cu zi, cu rezultate vizibile în indicatorii măsurați: satisfacția angajaților a crescut de la 76% în 2021 la 80% în 2022, iar NPS (Net Promoter Score) a înregistrat o creștere semnificativă, de la 71% la 80%. Anul 2022 s-a încheiat cu rezultate financiare bune, cu o rată de adecvare a capitalului mult peste minimum impus de BNR și cu o poziție de lichiditate solidă. ” a spus Zdenek Romanek, președinte&CEO Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank avea peste 4900 de angajați la sfârșitul anului 2022, cu 300 mai mulți decât în anul precedent. Această creștere provine în special din aria IT sau din zone legate direct de nevoile clienților – Call-Center, Centrul Operațional Brașov etc. Bugetele de creșteri salariale s-au dublat anul trecut, iar în 2023 bugetul alocat angajaților noștri va continua să crească, pentru a susține retenția colegilor bine pregătiți, dar și programele destinate dezvoltării profesionale a acestora. De altfel, Raiffeisen Bank este recunoscută în piața bancară ca o adevărată școală de banking.

În 2022 am colectat peste 300.000 de opinii de la clienții noștri care ne ajută să ne îmbunătățim permanent serviciile și produsele. “Concentrarea pe întelegerea nevoilor clienților a dus la creșterea semnificativă a NPS. Am făcut și o să facem schimbări în cadrul organizației, cu un singur scop: să le facem clienților ziua mai ușoară și afacerile mai profitabile.” a spus Zdenek Romanek.

Raiffeisen Bank finanțează susținut și sustenabil economia românească

Soldul de credite al Raiffeisen Bank a crescut puternic, cu 22%, în 2022 față de anul precedent, ca rezultat al intensificării activității de creditare pentru toate segmentele de clienți. Pentru clienții corporații am înregistrat un avans considerabil pe întreg parcursul anului 2022, soldul de credite s-a consolidat cu 44%, an la an. Contextul economic dominat de inflație ridicată a condus la un necesar mai mare de capital circulant pentru companiile din România. Raiffeisen Bank a demonstrat încă o dată că ramâne un partener puternic și de încredere pentru clienții săi, oferind rapid soluții financiare adaptate nevoilor lor. Soldul de credite IMM a crescut cu 17% în 2022 față de 2021, o contribuție notabilă fiind adusă și de schemele de garantare guvernamentale, în special programul IMM Invest.

Astfel, în 2022 Raiffeisen Bank a acordat în cadrul programelor IMM Invest 2.333 de credite pentru peste 2.000 clienți din domenii de activitate foarte diverse, cu valoare aprobată de 592 milioane de euro.

Parteneriat responsabil cu clienții persoane fizice

Un trend ascendent am înregistrat în 2022 și pentru stocul de credite aferent persoanelor fizice, care a avansat cu 7%, cu o contribuție echilibrată atât a creditelor de nevoi personale cât și a celor ipotecare. Merită menționat faptul că majoritatea creditelor acordate de bancă persoanelor fizice sunt cu rată de dobândă fixă, protejând astfel clienții de potențiale șocuri provocate de evoluția dobânzilor din piață.

Peste 60% dintre clienții PF beneficiază de dobândă fixă pentru o perioadă determinată de timp.

Continuăm să promovăm produse prin care încurajăm sustentabilitatatea și creditarea responsabilă. Creditele din categoria Green Mortgage (clădiri clasa energetică A) au ajuns să reprezinte peste 50% din volumul creditelor imobiliare acordate de bancă. În plus, Raiffeien Bank vine în întâmpinarea clienților cu facilitatea “Vacanța 3 Rate”, pe care clienții care traversează o perioadă mai dificilă, o pot accesa simplu și fără costuri. Totodată, pe întreaga perioadă a creditului clienții pot beneficia de un pachet avantajos de asigurare de viață, “Protect”. Numărul de asigurări de viață „Protect” încheiate în cursul anului 2022 a fost mai mult decât dublu, comparativ cu 2021.

Banca a încheiat anul 2022 cu o creștere a numărului de clienți activi digital. Aproximativ 1.250.000 de clienți persoane fizice utilizează lunar aplicațiile de mobile/internet banking. În medie, un client se loghează de aproximativ 22 de ori într-o lună. De asemenea 2022 a însemnat lansarea unor funcționalități noi în Smart Mobile: flux mai scurt pentru obținerea unui credit de consum (Flexicredit) preaprobat, Plăți Instant și SavingBox. Planificarea financiară personală face parte din strategia noastră de a fi cei mai buni consultanți pentru clienți și pentru nevoile lor financiare. Pe parcursul anului 2022, clienții noștri PF au început peste 25.000 de planuri de economisire, investiții sau de pensii, făcând un prim pas către îndeplinirea obiectivelor lor pe termen mediu sau lung.

În 2022, numărul tranzacțiilor online efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank a crescut cu 36%, față de anul 2021, iar numărul plăților cu telefonul sau ceasul a crescut cu 87%. Raiffeisen Bank continuă să fie unul dintre liderii pieței cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 570.000 de carduri.

În aprilie 2022, am lansat ecosistemul de loializare al Raiffeisen Bank, Smart Market, care aduce împreună toate segmentele de clienți (persoane fizice, IMM, Corporații), într-o aplicație unică în piață, prin care persoanele juridice, clienţi ai băncii pot promova produse sau servicii cu discounturi sau recompense pentru clienţii persoane fizice. În doar 8 luni de la lansare, 350.000 clienți persoane fizice s-au înrolat în aplicație și peste 50 de comercianți parteneri au venit cu discount-uri semnificative la produsele și serviciile lor.

Raiffeisen Bank a lansat serviciul de plăți instant pentru persoane fizice în septembrie 2022. Clienții pot trimite sau primi bani instant, către sau de la oricare dintre băncile participante la sistemul de Plăți Instant. În doar 4 luni de la lansare, banca a atins o cotă de piață de aproape 23% pentru plățile instant.

Capitalizare și lichiditate solidă a băncii în 2022

Rata de adecvare a capitalului se situează la peste 21%, mult peste nivelul minim solicitat de BNR (17%). Creditele neperformante s-au menținut la niveluri scăzute (1,75 %), iar poziția de lichiditate (indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate, LCR) s-a situat la un nivel confortabil (174%) mult peste cerințele minime regulatorii (100%). În plus, prin cele patru emisiuni de obligațiuni eligibile MREL, plasate în 2022, în valoare de 1,7 miliarde de lei, banca și-a consolidat suplimentar rata fondurilor proprii și a pasivelor eligibile la peste 32%, peste cerințele regulatorii aplicabile la 1 ianuarie 2023 (27.48%). Toate acestea crează premisele pentru creșterea finanțărilor sustenabile oferite de Raiffeisen Bank clienților săi. De asemenea, prin formatul verde și sustenabil al obligațiunilor emise de bancă, contribuim nemijlocit la tranziția României către o economie durabilă, susținând reducerea decalajelor regionale și consolidând competitivitatea și reziliența IMM-urilor.

Agenția de rating Moody’s a reconfirmat în luna iulie 2022 calificativul acordat Raiffeisen Bank pentru depozite, Baa1 cu perspectivă stabilă, situat cu două clase peste calificativul de țară al României (Baa3), subliniind poziția solidă de solvabilitate, lichiditate și dependență redusă de finanțările din piață.

În acest context economic marcat de incertitudini, costul cu provizioanele a depășit nivelul aferent anului 2021 cu 31%, ca urmare a unei abordări prudente. “Cu toate că vorbim de un nivel mai ridicat al provizioanelor în 2022, clienții noștri au dovedit un comportament bun de plată în respectarea angajamentelor contractuale”, mai precizează banca.