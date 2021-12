Magia Crăciunului își intră în rol! Urmează câteva zile de repaus binevenite, în care oamenii își vor petrece timpul în preajma celor dragi. Redacția Publicației BankingNews vă transmite tuturor – cititori și colaboratori – cele mai frumoase și calde gânduri. Fie ca mireasma bradului proaspăt împodobit, colindele, portocalele, nucile și cozonacul cald să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Vă dorim un Crăciun Fericit, cu liniște și bucurie, alături de familie și prieteni!

Totuși, pentru că principalul nostru rol este acela de a vă furniza, în timp real, informații utile, nu ne-am fi putut dezlipi de jobul nostru fără să alcătuim un material cu date despre programul băncilor de sărbători. În felul acesta, puteți ști la ce agenții o să găsiți deschis în următoarea perioadă și, totodată, cum puteți intra în contact cu banca dumneavoastră în aceste zile, în condițiile în care programul băncilor va suferi modificări importante.

Banca Transilvania

În zilele de 24 și 31 decembrie, Banca Transilvania va avea program mai scurt în unitățile proprii, care vor fi inchise la ora 15:00. ”Dacă ai nevoie de noi în perioada 25-26 decembrie și 1-2 ianuarie, ne găsești în unitățile BT din centrele comerciale. Programul este adaptat în funcție de orarul acestora, iar recomandarea noastră este să îl verifici înainte să ne faci o vizită. Toți am avut parte de un an mai diferit, dar am ajuns aici. Împreună. Hai, rămânem la fel! Și va fi bine. 😊 Call-centerul BT funcționează non-stop. De asemenea, ai la îndemână toate soluțiile de banking online”, subliniază reprezentanții Băncii Transilvania.

BCR

Potrivit informațiilor furnizate de BCR, în perioada sărbătorilor, automatele bancare vor fi disponibile în continuare, iar clienții pot contacta banca oricând au nevoie prin Contact Center sau accesând George. 📲 Pe 24 și 31 decembrie, programul HUB-urilor #BCR va fi unul redus până la ora 14:00. ⏰

BRD

În zilele de 25, 26 decembrie 2021 și 1 și 2 ianuarie 2022, unitățile BRD sunt închise, cu excepția agențiilor din centrele comerciale. În zilele de 24 decembrie și 31 decembrie 2021, programul de lucru cu publicul al unităților BRD, cu excepția agențiilor din centrele comerciale, vă fi redus la 4/6 h. Intervalul concret de funcționare este afișat la fiecare unitate în parte.

Raiffeisen Bank

În zilele de vineri, 24 și 31 decembrie 2021, programul de lucru cu publicul pentru agentiile Raiffeisen Bank se va încheia la ora 13:30. Zilele de 25-26 Decembrie 2021 și 1-2 Ianuarie 2022 sunt zile nelucrătoare în unitățile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienți (Call Center), cu excepția unităților din cadrul hypermarket-urilor, Selgros Timișoara și a mall-urilor. Call Center-ul băncii va asigura permanența pe serviciul de relații clienti pentru urgente Carduri, Smart Mobile, Raiffeisen Online, Clienți de Top.

CEC Bank

Programul de lucru al unităților CEC Bank în perioada Sărbătorilor de Iarnă prevede un orar de funcționare redus pentru zilele de 24 și 31 decembrie, aproape toate unitățile având program până la ora 13:00 (excepție fac sucursalele, care vor funcționa până la ora 14:00). În zilele nebancare, clienții CEC Bank au acces la disponibilități și la servicii bancare oricând, folosind platformele de Internet Banking și de Mobile Banking. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și aparatele multifuncționale (MFM-uri) pentru plăți vor funcționa 24 de ore din 24.