În 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române , declarată sărbătoare legală, toate unitățile bancare din țară vor fi închise, cu exceptia unor agentii din hypermarket-uri si mall-uri.

Banca Transilvania anunță că majoritatea unitatilor vor fi inchise. Potrivit BT, în aceasta zi vor fi deschise doar unitatile din centrele comerciale, care vor functiona dupa programul de duminica.

Operatiunile care se vor putea realiza sunt urmatoarele:

Schimb valutar

Operatiuni la Automatele de plati, la ATM, la BT Express Plus

Extrase de cont

Ordine de plata, dispozitii transfer, dispozitii de plata externe pe baza de borderou (cu operarea acestora in prima zi lucratoare, in functie de disponibilitatile din cont)

Cereri: emitere card, reemitere card, reemitere PIN, refuz la plata, modificare limite de tranzactii cu cardul, eliberari carduri, activare BT24, SMS Alert

Preluam adeziuni si formulare pentru produse non credit, scoring credite, documentatii pentru credite

Preluam instrumente de debit in vederea decontarii

Alternativele pe care clientii BT le au la dispozitie, sunt:

BT24 Internet Banking si Mobile Banking

BT24 Facturi

Bancomate, BT Express Plus (bancomatul multifunctional, unde poti face depuneri, retrageri numerar si schimb valutar)

Aplicatia BT Pay pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul

Raiffeisen Bank și-a informat clienții că ziua de 24 Ianuarie 2020 este zi nelucratoare în unitățile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center). Exceptie fac unele agenții ale băncii din hypermarket-uri si mall-uri.

Departamentul Servicii Clienti (Call Center) va asigura, ca de obicei, permanenta pe serviciul de relatii clienti pentru urgente Carduri, Smart Mobile, SmartTel, Raiffeisen Online, Clienti de Top.

Și Libra Internet Bank anunță că în ziua de vineri, 24 ianuarie 2020, sucursalele Libra Internet Bank nu vor avea program de lucru cu publicul.

Potrivit băncii, serviciile de internet banking si mobile banking vor ramane disponibile permanent.

