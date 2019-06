Principalele unități bancare nu vor avea program cu publicul în zilele de duminică și luni, 16-17 iunie 2019, prima și a doua zi de Rusalii fiind declarate sărbătoari legale nelucrătoare.

Astfel, Banca Transilvania, BCR, ING Bank, Alpha Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, BRD și altele nu vor avea program cu publicul. Excepție vor face acele unități bancare din incinta mall-urilor și centrelor comerciale. Orarul lor va fi în funcție de programul centrului respectiv.

În ziua de luni 17 Iunie (Rusalii) majoritatea unitatilor BT, vor fi inchise. In aceste zile, vor fi deschise doar unitatile BT din centrele comerciale, care vor functiona dupa programul de duminica sau ajustat la programul centrului comercial, potrivit bancii..

Ce operatiuni poți face la BT:

Schimb valutar

Operatiuni la Automatele de plati, la ATM, la BT Express Plus

Extrase de cont

Ordine de plata, dispozitii transfer, dispozitii de plata externe pe baza de borderou (cu operarea acestora in prima zi lucratoare, in functie de disponibilitatile din cont)

Cereri: emitere card, reemitere card, reemitere PIN, refuz la plata, modificare limite de tranzactii cu cardul, eliberari carduri, activare BT24, SMS Alert

Preluam adeziuni si formulare pentru produse non credit, scoring credite, documentatii pentru credite

Preluam instrumente de debit in vederea decontarii

Depunerile de numerar efectuate pe foi de varsamant, ce se vor procesa in urmatoarea zi lucratoare

Ce alternative ai:

BT24 Internet Banking si Mobile Banking

BT24 Facturi

Bancomate, BT Express Plus (bancomatul multifunctional, unde poti face depuneri, retrageri numerar si schimb valutar)

Aplicatia BT Pay, pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul.

Zilele de 16 și 17 iunie (duminică și luni) sunt zile nelucrătoare în unitățile Raiffeisen Bank. Unele unități ale băncii din supermarket-uri și mall-uri vor fi însă deschise și în aceste zile.

Găsiți AICI agențiile băncii care au program special în această perioadă.

Potrivit băncii, departamentul Call Center va asigura asistență permanentă pentru urgențe Carduri, Smart Mobile, Raiffeisen Online, SmartTel și Clienți de Top în toată această perioadă.