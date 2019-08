Bancile nu au program cu publicul joi, 15 august, cu ocazia zilei de Sfanta Maria, sarbatoare legala in Romania. Insa institutiile isi anunta clientii ca o serie de unitati din centrele comerciale vor fi deschise, iar ei vor avea acces la banii proprii si la ATM-uri, platind cu cardul la comercianti sau prin alte canale alternative.

Ziua de 15 august este o zi nebancară. Vezi Programul bancilor

In 15 august, majoritatea unitatilor Banca Transilvania, vor fi inchise. Vor fi deschise doar cele din centrele comerciale, care functioneaza dupa programul de duminica sau in functie de programul centrului comercial.

Ce operatiuni poti face in unitatile deschise:

Schimb valutar

Operatiuni la Automatele de plati, la ATM si la BT Express Plus

Extrase de cont

Ordine de plata, dispozitii transfer, dispozitii de plata externe pe baza de borderou (cu operarea acestora in prima zi lucratoare, in functie de disponibilitatile din cont)

Emitere de card, reemitere card, reemitere PIN, refuz la plata, modificare limite de tranzactii cu cardul, eliberari carduri, activare BT24, SMS Alert

Depunere de adeziuni si formulare pentru produse non credit, scoring credite, documentatii pentru credite

Depunere de instrumente de debit in vederea decontarii

Ce alternative ai:

BT24 Internet Banking si Mobile Banking

BT24 Facturi

Bancomate, BT Express Plus (bancomatul multifunctional, unde poti face depuneri, retrageri numerar si schimb valutar)

Aplicatia BT Pay, pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul.

Unitatile BT din Italia, vor fi deschise miercuri, 14 august, pana la 13.15 iar joi, 15 august, sunt inchise.

Ziua de 15 august este o zi nebancară și in unitatile BCR, excepție fac agentiile situate in mall-uri si centre comerciale.

Ziua de 15 august (Sf. Maria) 2019 este zi nelucratoare si in unitatile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center), cu exceptia unitatilor din cadrul hypermarket-urilor, Selgros-urilor si a mall-urilor.

Spre exemplu, agentia deschisa in Liberty Center Bucuresti este inchisa, dar cea din Afi Cotroceni este deschisa pana la ora 22.00, asa cum au decis reprezentantii centrelor comerciale.

Departamentul Servicii Clienti (Call Center) va asigura permanenta pe serviciul de relatii clienti pentru urgente Carduri, Smart Mobile, SmartTel, Raiffeisen Online, Clienti de Top si FWR .

BRD nu va avea program cu publicul pe 15 august 2019, cu exceptia sucursalelor prezente in marile centre comerciale. Echipa MyBRD va putea fi contactată de clienți în intervalul orar 09:00 – 17:00.

Vor putea fi disponibile operațiuni precum consultarea soldului ori serviciile de urgență dedicate posesorilor de carduri.