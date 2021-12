Cele mai creative idei de business ale antreprenorilor din Startup Studio by Factory au fost dezbătute alături de mentori și specialiști în business, cu scopul de a putea atrage clienți, finanțări sau investitori noi. Startup Studio by Factory, laboratorul de accelerare a ideilor de business, este răspunsul Raiffeisen Bank la nevoile de mentorat și expertiză ale antreprenorilor care fac primii pași în lumea afacerilor. Pe lângă know-how și îndrumare din partea unor specialiști acreditați, pot să-și valideze ideile de business și să identifice oportunitățile pentru afacerea lor, se arată într-un comunicat de presă remis de Raiffeisen Bank.

Participanții au beneficiat de 300 de ore de mentorat cu peste 50 de mentori și profesioniști în business. Antreprenorii au avut de parcurs 6 săptămâni de program, bazat pe metodologia Design Thinking, iar la final au putut să dezvolte un plan de afaceri solid, aliniat cu principiile de etică și sustenabilitate. Au fost îndrumați să-și construiască o prezentare de companie atractivă și au primit sfaturi valoroase legate de captarea atenției a cât mai mulți oameni pe rețelele de socializare.

Prima ediție a Startup Studio by Factory a atras 319 înscriși, dintre care 144 au participat în program, iar jumatate dintre aceștia l-au finalizat cu succes. în plus, 27 dintre ei au aplicat deja pentru a obține o finanțare de până la 50.000 de euro, prin programul factory by RAIFFEISEN BANK.

Industriile cu cele mai multe idei de afaceri în programul de educație antreprenorială au fost: servicii (23%), IT&C (17%), producție (13%) și educație (12%). Acestea au fost urmate de sănătate (10%), agricultură (8%) și construcții (5%).

Totodată, în prima ediție a Startup Studio by Factory, sustenabilitatea a fost un element de interes pentru participanți. Jumatate dintre ei dezvoltă soluții prietenoase cu mediul, de la platforme care mută activitatea desfașurată în digital, la afaceri sustenabile care reduc impactul asupra mediului, diminiuează risipa alimentară, valorifică deșeurile agricole sau încurajează mobilitatea urbana prin transport ecologic.

“Startup Studio by Factory este un program pe care l-am creat special pentru antreprenorii aflați la început de drum. Ne dorim să le oferim nu doar resursele financiare necesare, ci și un ajutor susținut prin know-how, care să le asigure o înțelegere mai bună a mediului de afaceri. Prima ediție a programului ne-a demonstrat faptul că ideile inovatoare sunt mult mai aproape de succes dacă beneficiază de instrumentele de accelerare necesare”, a declarat Vladimir Kalinov, vicepreședinte Retail la Raiffeisen Bank.

Programul de educație antreprenorială, Startup Studio by Factory este o componentă a programului de finanțare “factory by RAIFFEISEN BANK”. În factory, antreprenorii care au deja o idee de afaceri conturată sau un business de maxim 5 ani de la înființare, pot să aplice pentru un credit de până la 50.000 de euro pentru a-și duce afacerile la nivelul următor. Înscrierile în programul de finanțare se pot face până la finalul anului. Mai multe detalii despre factory puteți găsi pe www.raiffeisenfactory.ro.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piața bancară din România și peste 2,22 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.600 de angajați, 300 de agenții în toată țara, 660 de ATM-uri, 450 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de peste 25.600 de POS-uri.