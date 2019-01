PSD continuă războiul cu Banca Națională a României susținând că, dacă nu există cauze naturale, creșterea Euro nu poate fi decât artificială. „Ce face BNR care are obligația să supravegheze sistemul bancar și să asigure stabilitatea cursului de schimb?”, se întreabă social-democrații pe pagina de Facebook.

„DACĂ NU EXISTĂ CAUZE NATURALE, ATUNCI CREŞTEREA EURO NU POATE FI DECÂT ARTIFICIALĂ. Dacă investiţiile străine au crescut şi au adus mai mulţi euro în ţară, dacă s-au absorbit mai multe fonduri europene care au adus mai mulţi euro în România, dacă au plecat mai puţini români din ţară şi au scos mai puţini euro, dacă importurile nu au crescut şi nu a fost nevoie de mai multă valută…dacă în jurul României euro scade…atunci creşterea euro este artificială! Ce face BNR care are obligaţia să supravegheze sistemul bancar şi să asigure stabilitatea cursului de schimb?”, precizează social-democraţii, luni, pe pagina de Facebook a PSD.

Dan Suciu, BNR, a raspuns in direct la Digi 24 acuzatiilor venite din partea PSD. Acesta explica de ce vinovatul de serviciu este Banca Nationala.

“Banca Nationala are obligatia de administrare a cursului de schimb, in conditiile pietei. Daca piata interpreteaza in sensul in care interpreteaza in aceste zile evolutia cursului, asta este o realitatea care depinde de conditiile fundamentale ale economiei romanesti care creeaza o presiune pe curs, mai mare sau mai mica. Dar mai mare in aceste zile, dintr-un motiv foarte simplu: exista un deficit de credibilitate pe care masurile bugetar-fiscale ale Guvernului le-au indus in piata. Si ma refer in primul rand la Ordonanta 114/2018 care incearca pe cale administrativa sa seteze o dobanda, pe cand dobanda, ca si cursul, sunt expresii ale pietei libere. De vreme ce incercam pe cale administrativa sa setam ceva, dezechilibram, tot pe cale administrativa, altceva – cursul. Aceasta este realitatea zilelor acestea. Orice alta interpretare nu face decat sa incerce o ideologizare, o vanatoare de vrajitoare si o lipsa de asumare a unor decizii”, a menționat purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale.

“Cineva trebuie sa fie vinovat si evident ca vinovatul la indemana este Banca Nationala. Nu tinem sa intram in polemica, dar este obligatoiu sa raspundem si sa explicam lucrurile pentru ca e parte din rolul BNR”, a explicat Suciu atacurile asupra Bancii Nationale.

Intrebat daca exista solutii pentru a calma piata, purtatorul de cuvant al BNR a explicat ca nu exista solutii punctuale, dar sunt solutii de sistem.

“Solutiile sunt pe termen lung si pe termne scurt. Pe termen scurt, regandirea deciziilor fiscal-bugetare, iar pe termen lung e vorba de reechilibrarea balantei comerciale. Presiunea aceea ramane pe termen lung si orice modificare pe termen scurt accentueaza acest dezechilibru care este unul consistent. Si care nu se regaseste la celelalte state din jur. Romania are acea slabiciune intre importuri si exporturi”, a spus Dan Suciu.

Acesta a dat de inteles ca in actualul context din Parlament, prin confuziile legate de acuzatiile senatorului Daniel Zamfir dar si cele ale senatorului PNL, Florin Citu, Guvernatorul BNR nu se va curs invitatiei de a merge in Parlament.”BNR este interesata de o discutie onesta si clara pe subiectele din atentia opiniei publice. Din pacate acum avem mai multa confuzie decat loc de clarificare. Asteptam sa se creeze acel loc de clarificare si sunt convins ca Consiliul de Administratie, Guvernatorul, vor fi prezenti la o discutie onesta si deschisa”, a subliniat Dan Suciu la Digi 24.