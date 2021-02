Platforma culturală https://art.raiffeisen.ro/ lansează, astăzi, 3 februarie, ora 19.00, o serie de cinci conversații video pe tema încrederii și a impactului acesteia în lumea în care trăim. Fiecare episod din serie constă într-o întâlnire cu gânditori globali de top, care își prezintă ideile inovatoare în discursuri care au fost susținute în cadrul Festivalului Unfinished, ediția a 5-a, care a avut loc între 27 septembrie – 4 octombrie 2020.

Seria video va fi difuzată în secțiunea Conversații din platforma Raiffeisen Art Proiect. Fiecare dintre cele cinci episoade va aparea unul pe săptămână, în zile de miercuri, în perioada 3 februarie – 3 aprilie 2021. Veți descoperi idei surprinzătoare și moduri inedite de abordare a temei încrederii în lumea de azi în următoarele episoade:

Jerry Michalski – Încrederea este calea de urmat (Trust is the Way Forward) – între 3 februarie și 3 martie 2021

Steven Van Groningen și Cosmin Vladimirescu – Banking – afacerea bazată pe încredere (Banking – the business of Trust) – între 17 februarie și 17 martie 2021

Anand Ghiridharadas și Priya Parker – Conversație pe o bancă (The Conversation Bench) – între 24 februarie și 24 martie 2021

Marina Abramovic în dialog cu Cristian Movilă și Capucine Gros – Cel mai greu de făcut este să nu faci nimic (The hardest thing to do is nothing) – între 3 martie și 3 aprilie 2021

”O nouă serie inedită marca Raiffeisen Art Proiect prilejuiește publicului întâlniri cu idei elaborate despre încredere și despre modul, uneori neașteptat, în care aceasta își pune amprenta asupra vieții noastre de fiecare zi, în relațiile interumane, în afaceri și sfera profesională, în guvernare și politică globală. Avem prilejul de a urmări cum gândesc despre acest subiect fierbinte al zilelor noastre autori și jurnaliști de reputație mondială, profesioniști, lideri de afaceri și artiști, ale căror idei ne pot schimba modul în care privim lumea în care trăim. Valorificăm din nou de facilitățile pe care ni le oferă mediul online și deschidem accesul publicul larg, doar pe platforma Raiffeisen Art Proiect, către aceste discursuri de impact, susținute în cadrul restrâns al festivalului Unfinished, ai cărui parteneri ne bucurăm să fim”, spune Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank România.

Toate cele cinci conversații video despre încredere vor fi în limba engleză și vor fi subtitrate în limba română.

Jerry Michalski este recunoscut la nivel global pentru ideile lui constructive despre încredere. Este fondatorul Open Global Mind, un proiect care ajută oamenii să ia decizii mai bune împreună și creatorul modelului Design from Trust, un proces care poate fi aplicat în multe domenii. ”Încrederea construiește comunități. Colaborarea construiește relații. Rezolvând ceva împreună, ne aduce mai aproape.” – Încrederea este calea de urmat

Adam Davidson este jurnalist. Este co-fondator și CEO al Three Uncanny Four Productions. Este specializat în industria de podcasturi și a fost consilier pentru definirea strategiei de podcast pentru NPR, NY Times și The New Yorker Magazine. ”Jurnalismul singur poate fi fundamental incapabil să mai transmită pe deplin adevărul.” – Vechea încredere. Lipsa de încredere. Noua încredere

Christina Asquith este o jurnalistă multi-premiată (The New York Times, The Economist, The Guardian etc.). A scris cartea “Sisters in War: Love, Survival and Family in the New Iraq” („Surori în război: dragoste, supraviețuire și familie în noul Irak”) care se bazează pe cele 18 luni în care a trăit în Bagdad (Irak). Este și autoarea cărții „The Emergency Teacher”, în care descrie experiența ei într-o școală pentru copii defavorizați din Philadelphia. ”Dacă vrem încredere în societatea noastră, în tot ceea ce facem, ca oamenii să poată avea încredere, e important să ne creștem copiii în spiritul încrederii. Pur și simplu, totul începe de acolo!” – Vechea încredere. Lipsa de încredere. Noua încredere

Steven Van Groningen este CEO și președinte al Raiffeisen Bank, una dintre băncile de top din România. El deține această funcție din anul 2002 și se numără printre cei mai admirați CEO din țară. Este implicat în multe proiecte și inițiative care promovează etica, buna guvernare și dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri din România. El și soția sa, Valeria, împărtășesc pasiunea pentru arte, sport și filantropie. ”Am avut dintotdeauna ambiția să contribui la transformarea banking-ului într-o afacere respectabilă, din nou, cel puțin în România. Deoarece domeniul bancar a suferit o mare pierdere de încredere în timpul crizei financiare […]. Cred că este o afacere onorabilă și că se poate face banking într-un mod foarte responsabil și asta încerc să dovedesc.” – Banking – afacerea bazată pe încredere

Cosmin Vladimirescu este Country Manager Mastercard România. Din 2013, gestionează relațiile de afaceri cu instituțiile financiare, atât din sectorul public, cât și din cel privat și coordonează operațiunile și proiectele mari ale companiei. ”Nu cred că există un buton pornit-oprit pentru încredere. Cred că încrederea este ceva din modul tău de a fi, care a crescut în interiorul tău. Și, odată ce ai pornit-o, nu mai există oprire.” – Banking – afacerea bazată pe încredere

Anand Ghiridharadas este autorul best-seller-urilor New York Times ”Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World”, ”The True American” (care va fi ecranizat în curând) și ”India Calling”. Publică constant în The New York Times, The Atlantic, The New Yorker, The New Republic. Este căsătorit cu Priya Parker și au împreună doi copii. ”Unul dintre sentimentele dominante azi în SUA este faptul că oamenii nu simt că ceea ce fac merge într-o direcție pozitivă. Ei simt schimbarea ca pe ceva care li se întâmplă, venind din afara lor. Și acesta este un sentiment foarte periculos!” – Conversație pe o bancă

Priya Parker este facilitator și consilier strategic pentru organizarea de întâlniri eficiente și cu sens și autor al best-seller-ului global ”The Art of Gathering: How We Meet and Why it Matters”. Este producător executiv și gazdă a podcast-ului New York Times, Together Apart. ”Cred că întâlnirile pot avea un puternic efect transformator în relația dintre oameni.” – Conversație pe o bancă

Marina Abramovic este unul dintre pionierii artei performative. Ea explorează limitele sale fizice și mentale, a rezistat durerii, epuizării și pericolului în căutarea transformării emoționale și spirituale. ”Cred că să-ți dai cuvântul de onoare încă înseamnă foarte mult, chiar dacă pare ceva de modă veche!”

Ajuns la cea de-a 5-a ediție, Festivalul UNFINISHED depășește granițele unui eveniment clasic și acoperă – atât geografic, cât și cognitive – golurile dintre oameni, dintre generații și dintre practici. Festivalul celebrează curiozitatea, ca fiind cea mai importantă valoare comună în căutarea schimbării.

Platforma online Raiffeisen Art Proiect -Stagiunea Virtuală a fost lansată la începutul lunii iunie 2020, cu intenția de a crea un hub cultural online, unde legătura dintre artiști și public să poată continua, în pofida restricțiilor impuse de pandemie. Până în prezent, 96 de proiecte culturale au putut fi urmărite pe platforma Raiffeisen Art Proiect în cele patru secțiunii: Teatru, Muzică, Explorator și Conversații. Platforma are peste 100.000 de vizualizări, spectatorii virtuali provenind din România, dar și din alte țări, ca SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda, Austria, Franța etc.

Raiffeisen Bank se implică de peste 20 de ani în sprijinirea artei și culturii românești, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale și turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.