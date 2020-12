Premiera absolută a seriei de eseuri video ”Cuvintele dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea” are loc marți, 15 decembrie 2020, la ora 19.00, în secțiunea Teatru a Stagiunii Virtuale – platforma culturală online a Raiffeisen Art Proiect. Într-un format hibrid care combină inedit teatrul, filmul documentar și animația, Oana Pellea și echipa de creație a Asociației Goong, căreia i s-a alăturat teatrologul Anca Ioniță, redescoperă și readuc în atenția publică creația unor mari autori ai literaturii române.

Fragmente din opera literară, ideile, filosofia și marile întrebări de viață ridicate de autori-reper ai literaturii române, precum Marin Sorescu, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale sau Nichita Stănescu sunt recuperate din unghiul subiectiv al Oanei Pellea și dăruite cu o nouă încărcătură de sens și semnificație publicului.

”Este un nou produs cultural inedit oferit publicului nostru în Stagiunea Virtuală. Semn că pandemia a generat nu numai crize, ci și o efervescență creativă. Oana Pellea și echipa ei recuperează poezia lui Sorescu, Eminescu sau Nichita Stănescu și ideile lui Caragiale într-un mod surprinzător și într-un format proaspăt, nemaiîntâlnit. Este un gen hibrid, gândit pentru online, o combinație inovativă între teatru, animație și documentar, care a rezultat după cercetări aprofundate, prin arhive demult uitateși muzee, prilej de descoperire a unor imagini, fragmente video și manuscrise rare, care vor putea fi văzute în patru episoade, în platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală”, spune Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank România.

Proiectul ”Cuvintele dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea” este o serie de eseuri video formată din patru episoade de teatru-animație-documentar, care vor fi difuzate în perioade ce au legătură cu autorul pe care îl evocă. Primul episod îi este dedicat lui Marin Sorescu (29 februarie 1936 – 8 decembrie 1996) și va fi lansat pe data de 15 decembrie. În luna ianuarie 2021, va fi lansat cel de-al doilea episod, dedicat poetului Mihai Eminescu (20 decembrie 1849 – 15 iunie 1889), urmând în luna februarie 2021 episodul dedicat lui Ion Luca Caragiale (13 februarie 1852 – 9 iunie 1912). Seria va fi încheiată, în luna martie 2021, cu episodul dedicat poetului Nichita Stănescu (31 martie 1933 – 13 decembrie 1983).

„Sorescu, Nichita, Eminescu, Caragiale… Mari autori. Valori naționale. Îi știm. Sunt ai noștri. Îi găsim în manuale, între coperte de carte, în istoria literaturii. Îi găsim în imagini, fotografii, în chip de statui sau desene. Sunt un bun național. Îi știm. Oare chiar îi cunoaștem? Ei sunt spirite vii. Ei trăiesc prin noi, atâta timp cât îi iubim. Ca să-i iubim, trebuie să-i cunoaștem, să-i redescoperim. Adevăratele valori transcend timpul. Ele sunt întotdeauna contemporane. Le descoperim mereu altfel. În fiecare etapă de viață, întâlnirea cu ei înseamnă altceva și se petrece altfel. Vă invit la astfel de întâlniri înspre cunoaștere, recunoaștere și redescoperirea valorilor naționale. Ce minune că te poți reîntâlni cu ei peste timp și în afara timpului”, mărturisește actrița Oana Pellea, protagonista și inițiatoarea acestui proiect cultural inedit.

Seria de patru eseuri video ”Cuvintele dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea” a fost creată pentru mediul online și poate fi urmărită numai în platforma culturală online Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală, fiind deschisă accesului publicului de oriunde. Aceste eseuri video se bucură de viziunea plină de miez a unei echipe de creație care nu se sfiește să ducă întreaga construcție până la limitele experimentalului, mizând curajos și inovativ pe tehnici mixte care implică animație, film, fotografie, fragmente de arhivă etc. Ea consideră importantă descoperirea unui nou limbaj teatral, care să valorifice online-ul pentru a menține vie legătura cu publicul.

”Marcată de necesitatea adoptării unui nou mod de a trăi și interacționa, perioada pe care o parcurgem a definit noi modalități de desfășurare a evenimentelor culturale, în condițiile în care teatrele au fost închise pentru o perioadă nedeterminată și multe spectacole au fost suspendate. Efortul de a păstra dialogul dintre creatorii de teatru și public are acum o însemnătate cu totul specială, pentru că parcurgem toți un timp dificil și plin de incertitudini, în care reafirmarea valorilor devine un important sprijin moral și spiritual, contribuind la continua dezvoltare pe care a reprezentat-o întotdeauna manifestarea artistică pentru creatori și procesul de cunoaștere și aprofundare a valorilor umane prin cultură, pentru public”, conchide regizoarea Mariana Cămărășan.

Echipa proiectului ”Cuvintele dintre mine și tine”:

Oana Pellea

Anca Ioniță – teatrolog

Vladimir Turturica – scenograf

Vlad Lăzărescu – artist video

Amalia Iorgoiu – asistent regie

Cătălina Flămânzeanu – fotograf

Mariana Cămărășan – regizor

O co-producție 2020 Asociația Goong și Raiffeisen Art Proiect. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Fundației Marin Sorescu, al Muzeului Național al Literaturii Române și al Teatrului Mic.

Platforma online Raiffeisen Art Proiect -Stagiunea Virtuală a fost lansată la începutul lunii iunie 2020, cu intenția de a crea un hub cultural online, unde legătura dintre artiști și public să poată continua, în pofida restricțiilor impuse de pandemie. 70 de proiecte culturale au putut fi urmărite pe platforma Raiffeisen Art Proiect în cele patru secțiunii: Teatru, Muzică, Explorator și Conversații. Platforma are peste 100.000 de vizualizări, spectatorii virtuali provenind din România, dar și din alte țări, ca SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda, Austria, Franța etc.

Raiffeisen Bank se implică de peste 20 de ani în sprijinirea artei și culturii românești, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale și turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.