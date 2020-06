Proiectul teatral „Caragiale e de vină!”, pe texte de Matei Vișniec, cu Oana Pellea în rolul principal va fi lansat, în versiunea preview, marți, 23 iunie, la ora 19:30 în Raiffeisen Art Proiect – #StagiuneVirtuala.

Experiment teatral cu totul special

Este un spectacol care încă nu a fost jucat pe scenă, structura sa trecând prin transformări, schimbări și reformulări impuse de contextul dat de pandemie. Varianta „preview” a proiectului, adaptată pentru mediul online, care va putea fi urmărită pe 23 iunie, oferă un acces privilegiat publicului în laboratorul de creație al spectacolului. Devenim martori ai modului în care se construiesc personajele, temele, dialogul și cum lumea lui Caragiale din textele lui Matei Vișniec se construiește într-o atât de fidelă reflectare contemporană, perfect actuală. Toate pe fondul desenelor pline de culoare realizate de scenograful Vladimir Turturica.

„Caragiale e de vină!“ are la bază textul unuia dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani, Matei Vișniec, care își propune să prezinte publicului ecoul universului lui Ion Luca Caragiale în timpul prezent. Oana Pellea și Mircea Rusu, doi dintre cei mai mari și valoroși actori români contemporani vor crea două personaje antagonice, aflate la polurile opuse ale omenescului: umanitatea și dezumanizarea.

Vorbind despre piesă, Matei Vișniec mărturisea: „Planeta trăiește o caragialiadă, dar din păcate nu cunoaște acest cuvânt pentru că nu ”trece” Caragiale în alte culturi. Dar cât de caragialiană este, totuși, lumea noastră globalizată!”.

Valorificând facilitățile oferite de online, #StagiuneaVirtuală le mai rezervă o surpriză spectatorilor, oferindu-le prilejul să interacționeze cu echipa proiectului și să adreseze întrebări. În seara lansării, pe 23 iunie, de la ora 19:30, în foaierul virtual, are loc o discuție live cu invitații speciali ai serii: actorii Oana Pellea și Mircea Rusu, dramaturgul Matei Vișniec, grafic designer-ul Vladimir Turturica și Corina Vasile, director de comunicare al Raiffeisen Bank, care vor răspunde live întrebărilor moderate de Cristina Bazavan.

”Raiffeisen Art Proiect este, încă de la lansare, o punte între proiecte culturale și public. În varianta #StagiuneVirtuală punem la dispoziția artiștilor un punct de contact cu iubitorii de spectacole, în formula intermediată digital. În tot răul pandemiei, este și un „puțin bine”, și anume putem asigura accesul și pentru cei care nu ajung în sala de spectacol, din alte orașe sau chiar din lume, la proiecte culturale valoroase, artiști consacrați, care nu beneficiază mereu de resursele de a realiza producții și de a-i întâlni pe cei interesați. Pentru public, clienții noștri și nu numai, vorbim de posibilitatea de a se expune la idei noi, la viziuni interesante sau de a descoperi idei creative”, a spus Corina Vasile, director de comunicare al Raiffeisen Bank.

„Caragiale e de vină!” este un proiect teatral al Asociației Goong, pe texte de Matei Vișniec, dezvoltat cu sprijinul Raiffeisen Bank. În distribuție: Oana Pellea, Mircea Rusu, Cristina Casian, Florina Gleznea, Richard Bovnoczki și Ionuț Grama. Video-artist & montaj: Vlad Lăzărescu; Light design & asisetnță tehnică: Ștefan Vasilescu; Grafică afiș & generic: Amalia Iorgoiu; Scenografie & desene: Vladimir Turturica; Concept & regie: Mariana Cămărășan.

Platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală – (https://art.raiffeisen.ro/ ) a fost lansată la începutul lunii iunie 2020. Valorificând facilitățile oferite de mediul digital, Stagiunea Virtuală extinde accesul publicului, de oriunde din România și din afara țării la creații artistice valoroase și promovează totodată artiștii în această perioadă, propunând o soluție pentru continuarea activității lor în contextul creat de pandemie. Platforma este actualizată cu o frecvență săptămânală cu proiecte sau noutăți. Materialele video înregistrate și cu acces gratuit pentru public vor fi disponibile pentru perioade de timp limitate, care vor fi anunțate la lansarea fiecărui proiect.

În prezent, în secțiunea Teatru a platformei sunt disponibile spectacolele Absolut!, cu Marcel Iureș, în regia lui Alexandru Dabija, un spectacol al Teatrului ACT (până la data de 5 iulie 2020), N(AUM), cu Oana Pellea și Cristina Casian, în regia Marianei Cămărășan (până la data de 7 iulie 2020) și Bravul Soldat Svejk, un spectacol al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, cu Viorel Rață (până la data de 14 iulie). Poate fi accesat, de asemenea, în secțiunea Conversații, dialogul live de lansare între Oana Pellea, Marcel Iureș, Răzvan Popovici, Constantin Chiriac și Steven van Groningen.

Raiffeisen Bank s-a implicat în sprijinirea artei și culturii romanești încă din anii 2000, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști.

De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale si turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.