Raiffeisen Bank lanseaza pe platforma Raiffeisen Art Proiect, Stagiune Virtuala, https://art.raiffeisen.ro/, evenimentul Zilele Enescu: trei zile si trei nopti, o aniversare cu poveste, dedicat zilei de nastere a marelui compozitor, George Enescu (19 august 1881).

Programul celor trei zile Enescu pe platforma Raiffeisen Art Proiect este urmatorul:

Miercuri, 19 august

ora 11.00: dezbatere live dedicata Concursului Enescu, cu Mihai Constantinescu, preluata de la organizatorii Concursului Enescu, in sectiunea Conversatii;

ora 19.30: documentarul “Acasa la George Enescu”, realizat de Cronicarii Digitali, in sectiunea Explorator;

Joi, 20 august

ora 19.00: tur virtual online “Pe urmele lui Enescu prin Bucuresti”, cu Interesting Times Bureau;

Sambata, 22 august,

ora 10:00: tur pietonal (offline),” Experienta Enescu in Bucuresti”, ghid Anita Sterea;

Echipa Cronicarii digitali reia, intr-un video de 18 minute „Acasa la George Enescu” calatoria facuta de marele muzician inaintea plecarii lui din Romania. In 1946, George Enescu, manat parca de o premonitie, a hotarat sa viziteze fiecare dintre casele in care a locuit. O facea pentru ultima data pentru ca nu a mai revenit pana la moartea lui in Romania. Cronicarii digitali au refacut intocmai acest traseu pe care l-au prezentat, in premiera, in editia 2019 a Festivalului Enescu. Perioada de difuzare a acestui video va fi intre 19 august (19.30) si 16 septembrie. Autorii filmului sunt: Horia Sirghi (Zaiafet), Cristian Simonca (Blogul lui Otrava), Vlad Efenie, Dana Gont, Bogdan Buzuleac si Ionut Costea (Goguci). Proiectul a fost realizat de echipa Cronicarii digitali in cadrul Festivalului International „George Enescu” editia 2019 si a fost sustinut de Raiffeisen Bank.

Joi 20 august de la ora 19.00 va oferim un tur virtual «Pe urmele lui Enescu prin Bucuresti», in care vom afla despre legatura stransa dintre Enescu si Reginele Romaniei, relatia de iubire dintre Maruca Cantacuzino si George Enescu, locurile in care a locuit in Bucuresti, rolul pe care l-a avut in dezvoltarea Ateneului Roman sau relatiile sale cu personalitati ale lumii muzicale bucurestene. Turul online va dura o ora si jumatate si poate fi urmarit in direct in sectiune Explorator din #StagiuneaVirtuala, la finalul sau avand loc o sesiune de intrebari si raspunsuri in care cei interesati pot afla mai multe detalii de la ghizi.

Sambata 22 august de la ora 10.00, turul dedicat amintirii lasate de George Enescu pe strazile Bucurestiului, va fi organizat pietonal (offline) si va dura aproximativ doua ore. Se va derula in zona centrala (Bd. Magheru, str. George Enescu, Calea Victoriei). Datorita restrictiilor impuse de contextul pandemic, numarul maxim de persoane care pot participa la tur este de 12. Turul se va face cu respectarea stricta a regulilor de distantare, iar purtarea mastii va fi obligatorie. Cei dornici sa se inscrie la turul pietonal trebuie sa trimita un email la adresa: hello@interestingtimes.ro. Locurile fiind limitate, inscrierea se va face pe principiul primul venit – primul servit.

Tururile – atat virtual cat si pietonal – sunt oferite gratuit de Raiffeisen Bank si gasiti detalii in sectiunea Explorator, de pe platforma Raiffeisen Art Proiect /Stagiune Virtuala, https://art.raiffeisen.ro/

Platforma Raiffeisen Art Proiect/Stagiune Virtuală https://art.raiffeisen.ro/ a fost lansata la inceputul lunii iunie 2020. Valorificând facilitatile oferite de mediul digital, Stagiunea Virtuala extinde accesul publicului, de oriunde din România si din afara tarii la creatii artistice valoroase si promovează totodata artistii în aceasta perioada, propunând o solutie pentru continuarea activitatii lor in contextul creat de criza sanitara. Platforma este actualizata cu o frecventa saptamanala cu proiecte sau noutati. Materialele video inregistrate si cu acces gratuit pentru public vor fi disponibile pentru perioade de timp limitate, care vor fi anuntate la lansarea fiecarui proiect.

Raiffeisen Bank s-a implicat in sprijinirea artei si culturii romanesti inca din anii 2000, considerand ca trebuie sa-si aduca aportul la dezvoltarea României si in acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România si a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite sa deschida cat mai multe cai de dialog intre public si artisti. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales sa fie partener de traditie al unor importante manifestari culturale romanesti: Festivalul International George Enescu, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Festivalul International de Muzica de Camera SoNoRo, Festivalul International de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale si turnee cu Teatrul Act si Asociatia Goong. Raiffeisen Bank sustine, de asemenea, proiecte care promoveaza patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica si Cronicarii Digitali.