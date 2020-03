Odată cu evoluția situației legată de răspândirea virusului COVID-19, mijloacele de efectuare a tranzacțiilor de la distanță au devenit indispensabile pentru clienții care caută siguranță și confort. Raiffeisen Bank are cea mai descărcata aplicație de mobile banking din România, în luna martie, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Peste 56.000 de clienți au descărcat noul Smart Mobile din App Store sau Google Play, conform aplicației de monitorizare AppAnnie.

„Ne bucurăm și le mulțumim clienților noștri pentru această reacție responsabilă. Facem eforturi să le răspundem în cel mai potrivit mod, la toate cererilor lor.” a spus Vladimir Kalinov, vicepreședinte retail Raiffeisen Bank.

Noul Smart Mobile are mai multe noi opțiuni și funcționalități care le permit clienților să facă banking de acasă, în siguranță:

verifică rapid soldul direct în aplicație sau cu ajutorul widget-ului Smart Mobile, fără a mai fi necesară logarea;

plătesc facturi sau fac transferuri către familie, prieteni sau alte persoane – inclusiv căutarea și refacerea rapidă a unei plăți anterioare;

plătesc rata la credit sau la cardul de cumpărături;

fac schimburi valutare la cursul BNR din ziua efectuării schimbului, în Smart Hour, de luni-vineri, 10:00 – 11:00, între conturile proprii, până la 1.500 euro/zi;

se loghează și autorizează plăți 100% online, securizat, prin aplicatia Raiffeisen SmartToken.

Peste 700.000 de clienți digitali utilizează serviciile de online banking ale Raiffeisen Bank, iar 550.000 dintre aceștia au ales deja noile aplicatii de mobile și internet banking, lansate în mai 2019.

Utilizarea aplicației Smart Mobile nu are niciun cost pentru clienții care au optat pentru pachetele de cont curent Zero Tot și Zero Simplu.

Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2,2 milioane de persoane fizice, peste 92.000 de IMM-uri și 5.700 de companii mari și medii. Totodată, banca are o retea de 800 ATM-uri, 300 mașini multifuncționale (MFM-uri) și 22.000 de POS-uri.